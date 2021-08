Leder

Faretegn for klimaet

KAMP MOT FLAMMENE: Brannmannskaper og frivillige forsøker å slukke de verste skogbrannene på flere tiår i Mugla-regionen i Tyrkia. Foto: SERDAR GURBUZ / AFP

Årets juli måned er den nest varmeste som noensinne er blitt registrert i Europa. Globalt ekstremvær har preget nyhetsbildet denne sommeren. Og nå ropes det varsko om at Golfstrømmen kan kollapse.

Det vestlige Nord-Amerika og det østlige Middelhav har vært rammet av en ekstrem hetebølge. I Tyskland og Belgia førte voldsomt styrtregn til dødelig flom. Det samme har skjedd i Kina, India og Uganda. Katastrofale skogbranner herjer i California, Tyrkia og Sibir.

Naturkatastrofer skyldes ikke nødvendigvis klimaendringer. Men et varmere klima fører til hyppigere, større og mer alvorlige katastrofer. Det som tidligere var uvanlig kan bli den nye normalen, hvis temperaturen på Jorden fortsetter å stige.

En forskningsrapport som torsdag ble publisert i tidsskriftet Nature Climate Change viser at havsirkulasjonssystemet i Atlanterhavet, som Golfstrømmen er en del av, er blitt alvorlig svekket over tid. I verste fall kan systemet kollapse. Konsekvensene vil i så fall bli vidtrekkende og dramatiske. Forsker Niklas Boers ved det tyske Potsdam-instituttet for klimaforskning, som har ledet og skrevet studien, sier at tegnene på destabilisering av havstrømmene allerede er synlige.

Det vil bety ekstrem kulde på våre breddegrader hvis Golfstrømmen opphører å transportere varmt vann fra Tropene til det nordlige Europa. En kollaps vil også medføre at havnivået stiger. Monsunregnet, som forsyner en stor del av verden med vann, kan også bli påvirket.

De atlantiske havstrømmene spiller en sentral rolle for klodens klimasystem, ved å fordele varme og regulere værsystemer. Forskerne mener havstrømmene mister kraft på grunn av varmere havtemperatur og issmelting. Forskerne kan ikke si hvor nær vi er en potensiell katastrofe. Men Boers mener sannsynligheten øker for hvert gram CO2 vil slipper ut i atmosfæren.

At Golfstrømmen kan bli svekket som følge av global oppvarming er ingen ny påstand. I 2019 skrev et ekspertpanel i FN at de atlantiske havstrømmene vil bli svekket i dette hundreåret. De forventet ikke full kollaps på 300 år. Den nye rapporten antyder at vi kan komme til dette kritiske vippepunktet langt tidligere. Ingen kan med sikkerhet si om, eller når, en slik kritisk hendelse kan inntreffe.

Men vi er blitt advart og vi vet at tiden er knapp. Sommerens ekstremvær, og forskernes advarsler, bør motivere til politisk handling. Alle land må bidra til å oppfylle målsettingen om å hindre en global temperaturøkning utover 1,5 grader. Når problemet er skapt av mennesker står det også i menneskelig makt å løse.