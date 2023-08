Kommentar

Sinte nordlendinger er ikke det største problemet

Astrid Meland Kommentator i VG. Skriver om alt fra norsk politikk til kjønn.

Oljenæringen får ta et digert jafs av strømmen i Nord-Norge. Fordi det lønner seg for dem.

Kortversjonen Regjeringen vil gjøre gassfabrikken på Melkøya fornybar til tross for mye motstand.

Tiltaket vil være lønnsomt og smart for Equinor på grunn av Norges egen klimapolitikk, men ikke nødvendigvis for samfunnet eller klimaet.

Andre EU-land ville sannsynligvis ikke ha elektrifisert til en så høy pris, prosjektet blir lønnsomt på grunn av den norske avgiften som kommer på toppen av EUs kvotepris.

Flere spør hvorfor denne beslutningen ble tatt nå, rett før valget, og stiller spørsmål ved regjeringens timing.

Men mektige krefter som NHO, LO, Equinor og olje- og kraftlobbyister krever elektrifisering. Vis mer

Regjeringen vil gjøre gassfabrikken på Melkøya utenfor Hammerfest fornybar.

Noe så dumt, sier folk. Å ta på silkehansker for å hente opp skitten gass fra havbunnen!

Kraften i nord blir dyrere for folk flest, det blir lite strøm til annen industri, gassalderen forlenges og ifølge NVE har utbyggingen stor innvirkning på reindriften.

GÅR FOR ELEKTRIFISERING: Jonas Gahr Støre har fått Senterpartiet med seg på elektrifisering av Melkøya. I Finnmark raser lokale politikere. I Oslo protesterer opposisjonen.

På Stortinget raser opposisjonen mot symbolpolitikk. Pussig nok er kravet derfra å bruke enda mer penger på et enda dyrere klimatiltak, nemlig karbonfangst og lagring.

Miljøaktivister er også imot. De vil ikke satse mer penger på et anlegg de vil legge ned.

Også i regjeringen slår det tykke laget med sparkel sprekker.

GASSKRAFTVERKET SKAL SLÅS AV: Om det blir noe av regjeringens plan skal dagens gasskraftverk som forsyner LNG-fabrikken på Melkøya med strøm, erstattes med grønn, fornybar kraft i 2030.

Sp er sure, men regjeringen skriver at prosjektet kutter utslipp også globalt.

Og det kan være. Regnestykkene er usikre og ekspertene er uenige. Uansett blir det kostbare kutt. Norge trenger ikke kutte her for å oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen.

For industrien er allerede med i EUs kvotemarked. Equinor og co. betaler for utslippene fra Melkøya.

Og det blir stadig dyrere. Dermed får man omlegging til fornybar. Fordi det er lønnsomt.

MELKØYA: Utenfor Hammerfest føres gassen fra Snøhvit-feltet i land, hvor den nedkjøles og gjøres flytende. Det er en energikrevende prosess.

Men på Melkøya er det billigere å betale EUs kvotepris slik den ligger an frem til 2040. Dermed burde lobbyistene egentlig sagt nei til elektrifisering.

Når Equinor og kompani likevel vil ha det, er det fordi Norge har en egen CO₂-avgift i tillegg.

Dermed lønner det seg likevel å bruke milliarder på å pusse opp her.

Politikerne har laget dette systemet. De har ikke noe å være sure for. Det var dette de ba om.

GASS PÅ TANK: LNG-gassen fra Melkøya fraktes på tankskip til verdensmarkedet.

Åsmund Sunde Valseth i Vista Analyse skriver likevel at det er høyst usikkert om Melkøya bør elektrifiseres.

For det som lønner seg for Equinor, lønner seg ikke alltid for samfunnet eller klimaet.

Kraftledninger og naturinngrep er ikke med i prisen. Det må vi andre stort sett betale.

PROTESTERER: Rødt Sofie Marhaug og Marie Sneve Martinussen går imot elektrifisering av Melkøya. Men Stortinget har sagt at oljesektoren skal halvere utslippene, selv om utslippene alt er priset.

Mange har nok tenkt at en elektrifisering av Melkøya er lurt, fordi prosjektet forlenger levetiden til gassfeltet. Det trengs økt trykk for å få opp gassen som er igjen.

Men til dette behøves det ifølge NVE kun en «minielektrifisering», altså noen titalls megawatt med strøm til en kompressor.

Spørsmålet koker ned til er hva man skal ta med i regnestykket. Og om det er smart at den særegne, norske CO₂-avgiften fører til at et så dyrt klimatiltak velges her hjemme.

LOVET MER: Klimaminster Espen Barth Eide og regjeringen vil at storparten av utslippene skal tas i Norge, selv om vi har en avtale med EU. Få eksperter mener løftet er realistisk.

Espen Barth Eide skriver i VG at tiltaket kutter utslipp fordi EU sletter kvoter og det blir stadig dyrere å forurense. Men både økt pris og sletting har Finansdepartementet regnet med i sine anslag over utslippsprisen i tiårene fremover.

Poenget er at andre EU-land neppe ville elektrifisert til denne prisen. Det er for dyrt. For det er ikke EUs kvotepris, men den norske avgiften som gjør prosjektet lønnsomt. At Snøhvit Future fører til kvotesletting, det vet neppe statsråden noe om.

VIL BYGGE VIND: Finnmark har enorme arealer, noen av dem lite brukt og med gode vindressurser. Regjeringen håper flere kommuner vil bygge ut vindparker for å erstatte all kraften som gå med til Snøhvit. En del av motstanden mot prosjektet kommer også av at vindkraft inngår i planene.

Den norske klimapolitikken kommer i lag på lag som av og til krasjer i hverandre.

I mangel på resultater, får vi masse subsidier og urealistiske mål som undergraver tilliten til politikken.

Info KOSTNADER Regjeringen anslår at det koster anslagsvis 1700 kroner å kutte ett tonn drivhusgass ved å elektrifisere Melkøya. En utslippskvote i EU er av FIN beregnet å koste under 1700 kroner frem til 2040. I tillegg kommer norsk CO2-avgift. Dermed blir prisen på utslipp høyere enn prisen Equinor og co må ut med for å elektrifisere anlegget. Oljeselskapene betaler anleggsbidrag, men storparten av kostnaden til å bygge ut nettet som trengs tas av fellesskapet. Regjeringen skriver at «det er usikkert om nye utbyggingsprosjekter på norsk sokkel bidrar til økte, uendrede eller lavere globale klimagassutslipp totalt sett», men anslår at Snøhvit Future kan kutte globale utslipp med 50 milioner tonn. Tiltaket skal kutte utslipp av omlag 850 000 tonn CO2 årlig i Norge. Vis mer

Så kan det være at prosjekt Snøhvit er bedre distriktspolitikk.

Fylket har digre landområder som knapt brukes. Her kan kommuner bygge ut vindkraft og tjene gode penger. Nye kraftlinjer kan gi vekst, særlig om de strekkes østover også.

I Sunnhordland er de allerede sjalu på kraftpakken Finnmark har fått løfter om.

VIL KRYSSE REINBEITER: Kraftledningene som trengs for å forsyne Melkøya med strøm vil gå gjennom reinbeite. Allerede da konsesjon ble gitt første gang i 2012 ble vedtaket påklaget.

Men i Finnmark er man tvilsom til realismen og mange lurer på hvorfor dette ble presentert nå, like før valget.

Årsaken, i tillegg til at regjeringen sitter fast i egne klimaløfter og at strømmen er billig, er at å si nei ville ført til ramaskrik.

For NHO, LO, Equinor, oljelobbyister, kraftlobbyister, First House og nettverket til Sindre Finnes, de vil ha elektrifisering.

Et par kritiske forståsegpåere i Nordlys, noen sinte politikere i Finnmark og et surnet Sameting, det kan være tøft for regjeringen.

Men det er ingenting i forhold til bråket som ville oppstått om Støre sa nei til et samlet Lobby-Norge.

