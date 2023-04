GIR RÅD: Anna Sandvik var russ i fjor. Her er hennes råd til årets russekull.

Råd fra en tidligere russ

I fjor vår hadde jeg de samme sommerfuglene i magen som årets russ har nå. Dette er det jeg sitter igjen med.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ANNA SANDVIK (20), student.

1. Hvis det er mulig: Avtal prøver med lærerne.

Vi hadde dialog med lærerne om prøver i russetiden. Vi samarbeidet med dem, og de tilrettela og tilpasset prøvene slik at vi enten fikk ta dem før russetiden begynte, eller etter.

2. Undersøk før du kjøper noe.

De store russeselskapene vet akkurat hvordan de skal utnytte russens penger. Sjekk om du kan få det samme produktet et annet sted, til en billigere penge.

3. Alle strykemerker bør sys på dressen.

Ja det er ekstremt ork, men det eeeer så kjipt når bokstaver, patches eller bilder faller av etter en uke. Husk også å kjøpe strykepapir til bilder på dressen tidlig, det ble utsolgt alle steder i tiden rett før RT.

4. Planlegg russeknutene dine.

Jeg angrer litt på at jeg ikke gjennomførte flere russeknuter, fordi jeg ble så sliten og ikke hadde energien til å gjennomføre. Russeknuter handler jo om å skape morsomme historier og minner med vennene sine - sett av tid!

5. Lag en facebookgruppe til avgangskullet.

Det funka for oss! I denne gruppa la folk ut om noen kjørte/hentet, hvor ting skjedde de ulike kveldene og annet nyttig. Det var greit slik at venner kunne stille spørsmål og holde kontakt.

6. Skaff en varm jakke du ikke er så redd for.

DERE TRENGER EN PARKAS I MAI. Mai er en av de mest ustabile månedene når det kommer til vær og temperaturer. Selv om det kan være varmt på dagtid, er det likevel kaldt på kveldene og nettene.

7. Husk å samle russekort tidlig.

Bruk russedåpen på å samle inn russekort fra vennene dine. Da har du gjort det første dagen i russetiden, da dette er en av muligens få anledninger der alle er samlet. Det er utrolig hyggelig i etterkant å ha kortene til medelever på skolen.

8. Bruk tid med folk som er viktig for deg.

Bruk tiden på de menneskene du ønsker en videre relasjon med etter videregående. Ikke heng med folk bare for å passe inn. Da mister du en dødsgøy måned av livet til folk du mest sannsynlig ikke holder kontakt med når studietiden kommer.

9. Ha alltid med deg powerbank og vannflaske.

Du kommer alltid til å trenge å lade telefonen, og vann er overraskende vanskelig å få tak i - for eksempel ute, på rulling eller i bussringen.

10. Hvis du skal på landstreffet i Stavanger, hent ut bånd tidlig!

Kom dere til Kongeparken så fort som mulig når dere ankommer Stavanger for å hente ut bånd! Her må dere stå i lange køer for å hente ut armbåndene som tilsvarer billettene for selve landstreffet. Den køen vi endte opp i, gjorde at vi mistet flere av de store artistene på fredagskvelden (som svir ekstra fordi dette er det dere har betalt for).

11. Ha god stemning med politiet.

Jeg satt også i russestyret, og vi passet på å ha en god dialog med politiet i vårt område. Det gjorde dem orientert på hvor de store samlingene skjedde, og i gjengjeld fikk de større tillit til oss. Det kunne hende de sjekket ut stemninga og at alle var i orden, men generelt lot de oss være.

12. Ta ansvar, og vær inkluderende.

Russetiden kan sette varige spor i de som føler seg tilsidesatt. Gjør denne tiden til en fin tid for deg og de rundt dere, så kan dere se tilbake på russetiden som en skikkelig fin måned av livet.

13. Nyt det!

Det eneste du trenger å ha fokus på, er å ha det gøy og fint sammen med vennene dine. Hverdagen blir ikke det samme når videregående er over.

