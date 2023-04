Kommentar

Neida, alle er ikke på fjellet

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

VIS DET FREM: Vi er mange som sitter hjemme, som kjeder oss, som går gjennom sorg eller som ikke kan gå på ski, skriver VG-kommentator Selma Moren.

En liten hilsen fra en som ikke eier ski, turbukse eller så veldig godt humør.

De siste dagene har det gått mye i «hva skal du i påsken, da».

I år har jeg kunnet svare: «Jeg skal på hyttetur», og hørt et imaginært pling, som om hjernen min tenker: Godkjent! Ingen kommer til å skjønne at du ikke har gått på ski siden tur-dag på barneskolen, Selma. Eller hvor ensomt det kan bli i feriene.

Men da jeg pakket i morges, snek følelsen av mislykkethet seg frem likevel.

Jeg hadde en liten trillekoffert, men den ble jo helt feil oppe på fjellet der. Dessuten hadde jeg feil jakke, feil sko, ingen turbukse.

Så sto jeg der med den dumme trillekofferten, slo ut med armene og sa høyt: Herregud, hvem bryr seg?

Påske-press er ikke et ord, men det burde vært det. Hvis du skal stole på telefonen din (ikke gjør det), er det som om alle eier en hytte, en ikke-dysfunksjonell familie og en plettfri psyke. Jeg tipper at det ikke stemmer - i alle fall ikke det med å dra til fjells, for det gjelder bare 1 av 10.

Derfor skylder vi hverandre å vise det frem: Det at vi har så lyst å passe inn, gjøre det som er forventa av oss, henge med i svingene.

Vise det frem, på samme måte som vi viser frem hvor langt vi går på ski, eller vennene vi sitter med i solveggen, eller hytter og kjærester og lykkelige barn.

Det er en utfordring! Få se den mislykkede påsken din.

For vi er mange som sitter hjemme, som kjeder oss, som går gjennom sorg, som ikke kan gå på ski, som ikke er invitert noe sted. Som har feil jakke, feil sko, ingen turbukse.

Og det er ingenting galt med oss.

Så la oss vise det. Jeg med denne teksten, du på din egen måte. Ikke fordi det er så trist, ikke fordi det er så synd på oss. Men fordi det er en del av å være menneske - for alle.

God påske, da!

