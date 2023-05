Kommentar

Klart for tyrkisk valgthriller

Søndag kan tyrkiske velgere komme til å vrake landets «sterke mann», Recep Tayyip Erdogan.

Det vil i så fall innebære et tidsskille i Tyrkias historie. Den stadig mer egenrådige Erdogan har styrt det store landet der vest møter øst i over 20 år, først som statsminister og deretter president.

Nå kan hans lange seiersrekke i valg bli brutt.

Opposisjonskandidat Kemal Kılıçdaroğlu leder i meningsmålingsbyrået Kondas siste undersøkelse, med 49,3 prosent mot Erdogans 43,7 prosent.

Hvis ingen av kandidatene får over 50 prosent blir det en andre valgomgang to uker senere. Det er samtidig valg på ny nasjonalforsamling. Utfallet vil avgjøre hvor stort spillerom presidenten får.

Valget er svært viktig for langt flere enn Tyrkias 85 millioner innbyggere. Kılıçdaroğlu lover å forbedre forholdet til Tyrkias Nato-allierte hvis han blir president.

I en tid hvor demokratiene er under angrep, fra både indre og ytre krefter, vil en seier for den tyrkiske opposisjonen vise vei for andre. Når demokratiske partier står sammen, kan de stanse utviklingen i autoritær retning.

Erdogan står i veien for at Sverige blir medlem av Nato. Når valget er over åpner det seg en ny mulighet for Sverige.

Hvis Kılıçdaroğlu vinner, kan Sverige bli medlem hurtigere enn om Erdogan blir gjenvalgt. Det vil bli tatt svært godt imot, i Stockholm og andre vestlige hovedsteder.

Erdogan brukte kritikken av Sverige for å vise sine velgere at han er en mektig aktør på den internasjonale arenaen. Etter valget er effekten oppbrukt. Tyrkia kan ikke i det lange løp blokkere for Sverige, mot alle de andre medlemslandenes vilje.

Kılıçdaroğlu (74) leder en koalisjon av seks partier som er uenige om mangt. Men de har klart å utarbeide en omfattende plan for hvordan de ønsker å styre landet.

De lover større frihet og mer demokrati. Det siste tiåret har myndighetene i økende grad trakassert og straffeforfulgt kritikere av Erdogan og hans regjering. Opposisjonelle blir ofte stemplet som terrorister, eller sympatisører av forbudte bevegelser.

Det største problemet for Erdogan (69) i møte med velgerne er likevel den elendige tilstanden i tyrkisk økonomi.

I Norge kan vi klage over høy prisstigning, men tyrkerne opplever noe som er langt verre. I fjor kom inflasjonen opp i 86 prosent og ligger fortsatt på 44 prosent. Prisene på matvarer er mangedoblet på få måneder.

Det hjelper ikke å skifte sentralbanksjef tre ganger på to år når Erdogan insisterer på en økonomisk politikk som gir ekstremt høy inflasjon og en kraftig svekket valuta.

Kılıçdaroğlu lover å bringe inflasjonen under 10 prosent og legge bedre til rette for utenlandske investeringer. Men heller ikke han har en mirakelkur som raskt kan gi tyrkerne økonomisk bedring.

Og ingen av presidentkandidatene vil delta i vestlige sanksjoner mot Vladimir Putin. Til det er handelen med Russland for viktig for Tyrkias økonomi.

Tyrkerne skal velge mellom to svært ulike ledertyper. Kılıçdaroğlu var en offentlige tjenestemann før han gikk inn i politikken og ble leder for det største opposisjonspartiet CHP.

Han er lavmælt. Erdogan roper.

Kılıçdaroğlu snakker til velgerne om prisen på matvarer fra sitt enkle kjøkken. Erdogan liker storstilte massemøter der han proklamerer det tyrkiske århundre og spiller på patriotiske strenger.

Det er i høst 100 år siden den tyrkiske republikken ble proklamert, med landsfaderen Mustafa Kemal Atatürk som president. Han dannet det sekulære partiet som Kılıçdaroğlu nå leder. Men Erdogan kan fortsatt trekke det lengste strå, slik han så ofte har gjort tidligere. Hans sterkeste base er religiøse, konservative velgere.

Valgkampen har ikke foregått på rettferdig vis. Statskanalene viser flere timer av Erdogans valgkamp mens opposisjonen avspises med minutter.

Men denne gang er det høyst usikkert at det holder. Valget i Tyrkia blir det mest spennende og viktigste på flere tiår.