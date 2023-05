FESTDRAKT FRA SPARKJØP: Betina Claesson bytter ut bunaden sin med en festdrakt fra Sparkjøp som et motsvar til pengepresset rundt 17. mai.

Vi må stoppe bunadspresset!

Du må ikke ha bunad for å få en fin 17. mai-feiring.

BETINA CLAESSON, influenser

I år lar jeg bunaden min henge i skapet i håp om å slå ned på presset om å ha bunad på 17. mai. Jeg bytter ut bunaden min med en festdrakt fra Sparkjøp som jeg gleder meg masse til å bruke på den store dagen.

Jeg synes den er kjempefin og kommer til å bruke den med stolthet!

Jeg har fått noen negative kommentarer fordi jeg har brukt 2000 kroner på en festdrakt når jeg har en bunad fra før. Jeg tenker likevel at det er verdt det hvis flere unge kjenner på mindre press ved å se at flere bruker billigere alternativer til den tradisjonelle bunaden.

Ikke alle har penger til å kjøpe seg bunad og derfor er festdrakt et supert alternativ hvis man ønsker å gå med noe som kan minne om bunad, men som ikke koster like mye.

Bunader er fantastisk fine og er et plagg man har i generasjoner. Jeg skjønner godt at mange gleder seg til å bruke bunaden sin.

Likevel må vi ikke glemme at det er veldig dyrt, og at vi som samfunn ikke kan ha en forventning om at alle har råd.

Kjøpepress i forbindelse med skoleball og russetiden blir ofte snakket høyt om, men presset om å bruke mellom 40 000 og 60 000 kroner på en bunad blir ikke pratet like mye om.

Jeg har selv vært i et miljø hvor det har vært mye kjøpepress. Jeg vet godt hvordan det er og det er på ingen måter en behagelig følelse.

Det er veldig mye press fra ulike hold på oss unge, og i tillegg til dette må flere bekymre seg over om de passer inn på store dager hvor kleskoden er bunad.

For bunadspresset dukker opp ved flere anledninger. Selv husker jeg godt hvordan det var da jeg skulle konfirmeres.

På skolen snakket alle om hva de skulle ha på seg den store dagen. Blant oss jentene var alternativene kjole eller bunad. Bunad var åpenbart det beste man kunne svare.

Det ble spekulert i om de som skulle bruke kjole ikke hadde råd til bunad, som om kjole ikke var bra nok.

FELLESSKAP: 17. mai skal være en dag hvor alle skal føle seg inkludert og som en del av et fellesskap, skriver Betina Claesson.

17. mai skal være en dag hvor alle skal føle seg inkludert og som en del av et fellesskap. Man burde kunne feire denne dagen sammen uten å føle noen form for klespress og pengepress.

Derfor velger jeg festdrakt fra Sparkjøp framfor bunaden min. Jeg vil normalisere festdrakter og andre alternativer enn bunad, og vise at man kan både kan pynte seg og kose seg uten at antrekket har den høyeste prislappen.

Jeg synes alle bør kunne gå med akkurat det man vil på 17. mai uten å føle på noe ubehag.

Ta på deg bunaden, festdrakten, kofta, kjolen, sarien, dressen eller hettegenseren. Det viktigste er at du føler deg vel!

La oss feire dagen og kose oss, uansett hva man velger å gå med!