EVIG KLAGESANG: – Allerede da jeg var barn sa folk at det hadde ikke vært noe Arbeiderparti siden Gerhardsen, skriver forfatter Håvard Syvertsen. Her «landsfaderen» sammen med to av sine etterfølgere, Trygve Bratteli og Reiulf Steen.

I Gerhardsens tid?

Hvordan i all verden skal det gå med alt sammen om Arbeiderpartiet blir borte?

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

Allerede da jeg var barn sa folk at det hadde ikke vært noe Arbeiderparti siden Gerhardsen. Jeg veit ikke hvorfor jeg husker det, men jeg ser rommet ordene falt i første gang jeg hørte dem klart for meg, en blågrønn, mørk tapet, og det var tanten mi som sa dem.

Jeg kan ikke huske at noen protesterte, og det var ikke fordi protester var uvanlige i sånne sammenhenger, det hun sa var altså konsensus, tenker jeg meg, kanskje allerede en klisjé.

Det var på Brattelis tid, like etter Gerhardsens tid, onkelen min jobbet på papirfabrikken og kjørte Moskvitch, det var knapt ti år siden bilsalget hadde blitt frigitt i landet.

Sjøl satt jeg i baksetet på en Ford Taunus inn i fremtiden i de årene. Det fantes ikke noe Arbeiderparti lenger, sa folk, men de styrte landet, og folk pussa opp husene, det må ha vært omtrent på den tida en nabo, ei enslig kvinne, vakte oppsikt ved å reise til Syden, noe sånt hadde ingen gjort før i grenda.

Det var altså på Brattelis tid, hun var en avantgardist, i hvert fall i folks øyne, likevel ville alle gjerne se bildene da hun kom hjem igjen, solbrun på feil tid av året, og det ble jo kommentert, men ikke så hun hørte det, tror jeg nok.

Faren min sto opp hver morra og kjørte til Fabrikken, han hadde i hvert fall ikke tenkt seg til Syden, men på et tidspunkt sluttet vi å bo i telt da vi var på ferie, vi leide hytte,

mulig det var i Nordlis og Reiulf Steens tid. Familien hadde fått seg Peugeot, brukt, selvfølgelig, men likevel. Det hendte noen flottet seg og kjøpte ny bil. Da fant de et påskudd for å kjøre rundt og vise den fram, de hadde beholdt den tynne plasten på setene, for riktignok gikk mye fremover, men ingenting var blitt selvfølgelig, og man tok da vare på ting.

Kanskje man også nølte med å innvie askebegeret, men det varte sjelden lenge, og lighteren tikket lavt i dashbordet mens man skuet mot åttitallet der framme, for selv om det ikke hadde vært noe Arbeiderparti siden Gerhardsens tid, så stoppet jo verken historien eller velstandsøkningen,

og neste generasjon målte bilene på kraften i stereoanlegget, dunk, sa faren min og ristet på hodet, det var blitt Brundtlands tid og lommebøkene hadde begynt å dryppe av olje, men det var det ingen som merket, ikke engang på lukten, selv om det knapt var noen sensasjon for noen å reise til Syden lenger, tvert imot, folk pussa opp og bygde på husene sine, noen hadde fått seg to biler, og plutselig hadde vi fått to radiokanaler i tillegg til nærradioer, og det var ingen som hørte på Melding om fiske lenger, og

snart var det OL på Lillehammer, og Brundtland styrte, og det var Jaglands norske hus, og så kom et nytt årtusen, og det var Stoltenberg og det er Støre, oljen flyter tykk ut i verden og blir til CO₂, og ennå har det ikke vært noe Arbeiderparti siden Gerhardsens tid,

og hvordan i all verden skal det gå med alt sammen om Arbeiderpartiet blir borte?

