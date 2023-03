FOSEN-SAKEN: – Selv om staten hver dag tjener store summer på at vindturbinene snurrer på samenes bekostning, betyr ikke det at vi må kortslutte prosesser og gi slipp på lovens utredningskrav, skriver Gullik-André Fjordbo.

Nye utredninger er ikke en omkamp i Fosen-saken

Advokatene til Nord-Fosen siida skriver i VG at det er «viktig at nye utredninger begrenses til spørsmål som ikke er avgjort av Høyesterett». Utredningene før byggingen holdt ikke mål, men Høyesteretts dom reparerer ikke alle manglene.

GULLIK-ANDRÉ FJORDBO, stipendiat ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det er lett å forstå frustrasjonen over tidsbruken til Olje- og energidepartementet, og det er tilsvarende vanskelig å tro på at alle 500 dagene har blitt brukt effektivt for å sikre nye vedtak som ikke krenker menneskerettighetene.

Selv om staten hver dag tjener store summer på at vindturbinene snurrer på samenes bekostning, betyr ikke det at vi må kortslutte prosesser og gi slipp på lovens utredningskrav.

Loven krever at Olje- og energidepartementet sørger for at saken er så godt opplyst som mulig før nytt vedtak treffes. Kravet skal sikre riktige avgjørelser.

Fosen-saken viser at domstolene ikke bestandig er enig i et departements vurderinger. Departementet antok at vindkraftområdene kunne benyttes til reindrift også etter utbygging. Høyesterett la til grunn at reinen vil unnvike vindkraftverkene og at viktige beiteområder måtte anses for å være tapt.

Advokatene uttaler at bare nytt vinterbeite kan reparere folkerettsbruddet. Det kan være riktig, men må utredes på samme måte som andre avbøtende tiltak.

Vinterforing var et av de avbøtende tiltakene Høyesterett vurderte. Lagmannsretten kom til at tiltaket var tilstrekkelig. Høyesterett var kritisk ettersom slik vinterforing «avviker vesentlig fra tradisjonell, nomadisk reindrift».

Dette betyr ikke nødvendigvis at alle former for vinterforing er utelukket, eksempelvis som et krisetiltak i ekstreme år. Staten kan derfor også utrede dette tiltaket.

Det er et tankekors at norske kommuner har vetorett i vindkraftsaker i motsetning til vår urbefolkning.

I fremtidige prosesser bør vi la domstolene avklare forholdet til menneskerettighetene før det etableres vindkraftverk i sentrale beiteområder.

Forfatteren skriver doktoravhandling om konsekvensutredninger av vindkraftverk. Stillingen er finansiert av Northwind, et forskningssenter for vindkraft.