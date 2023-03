PROBLEMATISK: Innholdet til Oskar Westerlin består ikke bare av boller og brus, skriver Ragnhild Kaski.

Viser frem fyll for 11-åringer

Oskar Westerlin er en helt for mange unge gutter. Da er det flaut og problematisk at han lager innhold om å bli drita full.

RAGNHILD KASKI, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Det måtte kanskje en sjokoladebolle til for å forstå hvor mye makt Oskar Westerlin har. Men det er ikke det mest problematiske i kanalene hans.

Den siste tiden har det blitt tydelig hvilken påvirkningskraft influensere har på unge mennesker. Oskar Westerlin, for eksempel, har bevist hvor effektivt han når ut til gutter i tidlig tenårene og enda yngre.

Etter han lanserte en sjokoladebolle med navnet sitt på, har vi lest om gutter som blir kjørt av foreldrene fra butikk til butikk for å sikre seg en bolle før hyllene tømmes, og om horder som har møtt opp i håp om å se idolet sitt.

Lokalaviser over hele landet har skrevet om bollestatusen i butikken, og om fortvilte butikksjefer som håper på nye leveranser.

Det er ikke overraskende at en slik måte å nå unge på, med et usunt produkt, får reaksjoner. Det som er overraskende, er at det ikke har kommet reaksjoner tidligere.

For innholdet Westerlin deler består ikke bare av boller og brus. Det består i langt større grad av alkohol og fyll.

Det har det gjort lenge og det er mye av det. Enten det er på TikTok for sine rundt 500.000 følgere, eller på Spotify med flere millioner avspillinger.

Enten det er å bli drita full på Teaterkaféen for å så bli nektet servering og å bli kastet ut, eller å styrtdrikke for å bli like full som de andre på festen.

Enten det er alkoholinntaket i hver episode av podkasten hans «Kontoret», eller at alle sangene hans på Spotify handler om å drikke seg full. Dette er bare noen få av svært mange eksempler.

For å drikke seg beruset og full er en sentral del av hva profilen Oskar Westerlin står for.

Det hadde ikke nødvendigvis vært så problematisk om målgruppen hans var voksne. Men bollegate har vist hvem som er den egentlige målgruppen for innholdet han lager.

At en voksen mann lager innhold i stor grad basert på alkohol for gutter i 11-årsalderen er ikke bare flaut, det er også problematisk.

For makten Westerlin har er åpenbar. Den er også godt kjent både for han og hans management «Max Social» – og de skryter av den.

I beskrivelsen av profilen sin skriver de at «Oskar er en ekte helt for unge gutter», og til Kom24 skryter managementet av bollelanseringen: «Hvis noen måtte lure, dette er kraften av influencer marketing. Det er ikke brukt andre kanaler enn Oskars egne, og det er heller ikke brukt en eneste krone på betalt spredning.»

Westerlin er ikke alene om å fylle kanalene sine med alkohol og fyll, vel vitende om hvor ung målgruppen er. Kanskje vil oppmerksomheten rundt sjokoladebollene ha en effekt utover tomme butikkhyller – og føre til at flere får øynene opp for influenseres makt, og at foreldre tar turen innom kanalene for å bli kjent med innholdet barna kikker på.

Det er også lov å håpe at influensere og deres management tenker gjennom konsekvensene av profilenes makt, i stedet for å skryte av den. Som Uncle Ben sa til sin helt Peter Parker: «With great power, comes great responsibility».

Kanskje Max Social kunne tatt en liknende prat med helten sin?

