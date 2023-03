Leder

Netanyahu har skapt sin egen krise

Israel er lammet av landsomfattende streiker og massedemonstrasjoner. Benjamin Netanyahu er Israels lengst sittende statsminister, men aldri har han stått i like alvorlig innenrikspolitisk situasjon. Krisen er hans eget verk.

Netanyahu har forsøkt å få vedtatt en såkalt rettsreform, som i alvorlig grad vil svekke domstolens myndighet og uavhengighet, ved at et simpelt flertall i nasjonalforsamlingen vil kunne overprøve Høyesteretts kjennelser og politikerne får større makt over utnevnelsen av nye dommere.

Det israelske demokratiet er basert på en maktfordeling, mellom den lovgivende-, den utøvende- og den dømmende makt. Høyesterett har ved mange anledninger grepet inn når de finner at individer eller minoriteters rettigheter er blitt krenket. For at demokrati og rettsstat skal fungere må landets høyeste domstol være uavhengig.

MASSIV PROTEST: Et oversiktsbilde viser de store demonstrasjonene mot regjeringen i Jerusalem på mandag.

En stor del av den israelske befolkningen anser at lovforslaget er et angrep på demokratiet. De oppfatter at landet står ved et vendepunkt. Det er en utbredt frykter for at landet går i en autoritær retning hvis Netanyahu får det som han vil. Det er en uro som deles av Israels viktigste allierte i USA og Europa.

Benjamin Netanyahu leder den mest ytterliggående regjering i Israels historie. For å få flertall har Netanyahus og hans parti, Likud, tatt med både ultraortodokse- og nasjonalistiske partier på ytterste høyre fløy i regjeringen. For Netanyahu er maktens pris at han har måttet bøye av for ekstreme krefter.

UNDER PRESS: Statsminister Benjamin Netanyahu i et møte i nasjonalforsamlingen, Knesset, på mandag.

Resultatet er blitt en politikk som har forsterket voldsspiralen mellom palestinere og israelere på Vestbredden. Israel er blitt enda mer polarisert. På den ene siden står de som ønsker større mangfold og en sekulær stat. På den andre siden er alle som ønsker et mer religiøst og nasjonalistisk Israel. Ultraortodokse og bosettere tilhører siste kategori. De har stor innflytelse i Netanyahus regjering. Og de maner til kamp for å endre loven.

STREIK: Trafikken stanset opp på flyplassen Ben Gurion nær Tel Aviv som følge av storstreiken mot regjeringen.

Det er bare tre måneder siden Netanyahu dannet ny regjering. Denne regjeringens politikk har vært en ulykke for Israel. Det som likevel gir håp er at israelere engasjerer seg og bruker ytringsfriheten. Det har vokst frem en bred og sterk folkebevegelse i forsvar for demokratiet.

Et mulig resultat av det som nå skjer er at regjeringen sprekker. Uavhengig av utfall kan striden lede til en dyp, forsonlig og farlig splittelse i folket. Det kan få uante konsekvenser for den unge staten Israel.

