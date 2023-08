Kommentar

Krigen kommer stadig nærmere Putin

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

President Vladimir Putin sammen med marinesjefen Nikolaj Jevmenov (t.v.) og forsvarsminister Sergej Sjojgu (t.h.) i forbindelse med markeringen av «marinens dag» i St. Petersburg søndag. Bildet er publisert gjennom statskontrollerte russiske medier.

Hva skjer med støtten til Vladimir Putins krig nå som president Volodymyr Zelenskyj og Ukraina angriper med droner helt inn i hjertet av den russiske hovedstaden?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Russere flest har til nå følt lite til Putins såkalte «militære spesialoperasjon» i nabolandet.

Det samme gjelder den godt bevoktede presidenten personlig.

Angrepene med droner mot Moskva er ikke viktige militært – men kan bety veldig mye psykologisk hvis det påvirker russernes støtte til krigen og til Vladimir Putin.

De siste dagene har dronene igjen blitt sendt mot hovedstaden og truffet høybygg i det nye businessdistriktet Moskva City.

Det suste i luften, og Moskva-boere kikket opp mot himmelen natt til søndag. Sekunder etter eksploderte dronene med et brak. Ifølge det russiske forsvarsdepartementet ble samtlige ukrainske droner avslørt – men traff altså kontorbygninger i en region av byen der flere departementer skal holde hus. Det samme skjedde tirsdag morgen.

Vladimir Putin møter det som ifølgel statlige medier skal være vanlige russere under «marinens dag» i St. Petersburg søndag.

Uansett avslører det klare svakheter i Kremls evne til å forsvare eget territorium. Dette er det fjerde droneangrepet mot hovedstaden siste måned.

President Zelenskyj bruker ordene «uunngåelig», «naturlig» og «rettferdig» når han snakker om at krigen nå stadig oftere foregår på russisk territorium.

Folk i Moskva og St. Petersburg – Russlands to største byer – har i liten grad merket noe til krigen, selv om den nå har vart i mer enn 500 dager. De har kunnet sitte rolig i sine stuer og se russisk propaganda-TV fra Ukraina.

Soldatene som har kjempet, har i liten grad kommet fra middel- og overklassen i de store byene. De har ofte kommet fra fattige republikker i Sibir og andre avsidesliggende områder, der lønnen i de væpnede styrker har vært en fristelse til å dra til Ukraina. Straffanger har vært rekruttert både av Wagner-gruppen og av den ordinære hæren.

Det betyr at de færreste kvinner i Moskva og St. Petersburg har måttet sende sine sønner og ektemenn til fronten. Dagliglivet har – mer eller mindre – gått som normalt.

Etterforskere undersøker skadene på en skyskraper i businessområdet Moskva City i den russiske hovedstaden. De ble truffet av droner natt til søndag.

Nå får de krigen nærmest inn i stua gjennom de ukrainske dronene. Vladimir Putin har til nå hatt stor støtte for krigen, i hvert fall om vi skal tro de russiske meningsmålingene (det bør vi kanskje ikke?). Dessuten er det slutt på demonstrasjoner og protester, fordi folk som tør å gå ut på gaten mot krigen, vil bli pågrepet.

Likevel ligger det noe psykologisk i at folk på vei til jobben i Moskva går forbi bygninger som er skadet av ukrainske droner. Det kan gå ut over støtten til Putins krig.

Samtidig må vi forvente at Kreml vil prøve å snu det sin vei. Droneangrepene har for lengst blitt kalt «terrorangrep», og regimet i Moskva kan komme til å bruke det i sin propaganda. Ekspresident Dmitrij Medvedev har allerede vært ute og truet med at «Zelenskyj og hans gjeng» må elimineres. Og lederen i parlamentet mener at Russland må svare med å bruke atomvåpen.

En person undersøker rester etter dronenedslagene i Moskva natt til søndag.

Det er ingen grunn til å ta noen av disse truslene på alvor. Men overfor opinionen hjemme er det viktig for ledelsen i Moskva å pumpe ut sitt budskap.

De nevner ikke med et ord at Russland selv, helt siden starten på krigen og nærmest daglig, har gjennomført angrep mot boligblokker, skoler, kornlagre, kirker, havner og annen infrastruktur.

Ukrainske angrep mot russisk territorium nær grensen har for lengst blitt vanlig. At Kyiv også klarer å sende droner langt inn i Russland, er ganske nytt. Første gang Moskva ble angrepet, var i begynnelsen av mai, og ble den gang kalt et attentatforsøk mot presidenten. Nå har det vært tre angrep på ei uke.

En ubåt og et annet krigsskip på Neva under markeringen av «marinens dag» i St. Petersburg søndag.

Når jeg snakker med den danske forsvarseksperten Peter Viggo Jakobsen, er han temmelig sikker på at dronene er skutt ut fra ukrainsk territorium og at det er ukrainerne selv som har utviklet dronene. Han tror også at det kommer stadig flere angrep mot russiske militære mål på russisk side av grensen.

Selv om Ukraina ikke offisielt har tatt på seg angrepene inn i Russland, sier en militær talsmann på ukrainsk stats-TV at «nå påvirker krigen de som tidligere ikke brydde seg om den» og at selv om russerne klarer å skyte ned mange droner, er det noen som går igjennom og treffer.

Nettopp denne usikkerheten om at ukrainske droner plutselig kan dukke opp i luften over dem, er kanskje Kyivs fremste våpen mot den russiske opinionen, sammen med frykten om stadig flere likkister over grensen.

Det bekymrer kanskje Vladimir Putin like mye som selve den ukrainske krigsmaskinen akkurat nå.