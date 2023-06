Leder

Fullstendig PST-slakt

Pride-terroren kunne vært forhindret. Det er hjerteskjærende.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning.

PST møtte ikke opp da Zaniar Matapour inviterte dem på middag etter solnedgang i april i fjor. Dette var i fasten. De hadde hatt kontakt. Men nå var PST på påskeferie.

Det ble aldri noe av middagen.

ET RÅTT OG BRUTALT ANGREP: – Det skal og må ryddes opp, sa justisminister Emilie Enger Mehl da hun kommenterte utvalgsrapporten torsdag. Hun også at «dette fremstår som et terrorangrep».

Da PST fem dager før terroren fikk beskjed fra E-tjenesten om at de fryktet at det kjente islamisten Arfan Bhatti planla et terrorangrep i Norge, sjekket ikke PST nettverket rundt ham i Norge. De spanet ikke på Zaniar Matapour, som de visste hadde en relasjon til Bhatti.

PST fant heller ikke det brennende Pride-flagget Bhatti hadde lagt ut på sin åpne profil på Facebook.

TERROR MIDT I OSLO: Blomster på åstedet etter terroren i fjor.

Tvert om tvilte PST på informasjonen fra E-tjenesten. De brukte tiden på å sjekke om Bhatti virkelig kunne ha slike planer.

Utvalget som har evaluert PST og Oslo politidistrikt etter terrorangrepet i fjor, mener at angrepet kunne ha vært avverget.

PST-sjef Beate Gangås beklaget torsdag «de eventuelle feilvurderinger» PST har gjort. Politidirektør Benedicte Bjørnland snakket om «viktige læringspunkter», og pekte på PST som grunnen til at hun avlyste Pride-markeringen.

Oslos politimester la seg flat, men spurte samtidig om de kunne gjort mer om de hadde fått informasjon PST satt på.

KOM MED BEKLAGELSER: PSTs Beate Gangås (i midten), sammen med Oslos politimester Ida Melbo Øystese (til høyre) og politidirektør Benedicte Bjørnland.

Natt til 25. juni i fjor åpnet Zaniar Matapour ild mot Per på Hjørnet, Herr Nilsen og London pub.

Om han hadde vært under spaning i dagene før, kunne Jon Erik Isachsen (54) og Kåre Arvid Hesvik (60) kanskje levd i dag. Ni andre fikk skuddskader, 24 fikk andre skader. 262 personer har status som fornærmet.

Utvalget sier det kunne blitt det dødeligste angrepet på sivile i Europa på mange år.

De peker på at det var de sivile som forhindret det. De la terroristen i bakken. Politiets innsats på åstedet får likevel godkjent.

SKARP KRITIKK: Et utvalg har sett på informasjonsdeling og samhandling mellom politiet, PST og helsevesenet i forkant av hendelsen 25. juni i fjor. Utvalget er ledet av førsteamanuensis Pia Jansen ved Forsvarets høgskole.

Det er det manglende samarbeidet mellom tjenestene som er problemet. Og det er PST kritikken rettes mot

Hele kulturen i PST radbrekkes.

Utvalget kritiserer PST for å verdsette det å holde hodet kaldt alt for høyt. De sier også at organisasjonen ser ned på informasjon fra andre etater. PSTs kultur er nemlig «å være best i sitt fag og gjøre de beste vurderingene.»

VAR KJENT FOR PST SIDEN 2016: Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk, med terrorhensikt.

Dette har vi smertelig nok fått oppleve i praksis.

Da PST endelig ble vist at Bhatti hadde et brennende Pride-flagg på sin profil fredagen før angrepet, koblet de det ikke til paraden eller risikoen for skeive.

De gikk hjem for helgen og lovet å jobbe videre på mandag.

Da var det for sent. Og som rapporten skriver om alle som ble rammet:

– De mistet det som for mange allerede var en skrøpelig trygghet.

Og nå i 2023 er det mange som ikke tør å gå i Pride-paraden. Terroristen tok fra oss tryggheten. Han skulle vært stoppet.