De skeive har grunn til å være rasende

Hanne Skartveit Politisk redaktør. Podcasten «Skartveit» finner du på PodMe og VG+

Politiets egen evaluering slår fast at menneskerettighetene ble brutt da solidaritetsmarkeringen etter Pride-terroren ble avlyst. Det er ganske utrolig.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

To dager etter terroren 25. juni i fjor var det planlagt en solidaritetsmarkering på Rådhusplassen i Oslo. Bare timer før den skulle starte ble den avlyst. Utvalget som har gransket hendelsene før, under og etter angrepet 25. juni i fjor, slår fast at denne avgjørelsen hverken ivaretok de skeives forsamlingsfrihet eller ytringsfrihet.

Det er alvorlig. Særlig fordi den gruppen som var rammet av terror hadde et dypt og forståelig behov for å samles, snakke sammen, sørge sammen og vise verden at de ikke lot seg jage fra Oslos gater. “Kjærlighet og mangfold skal feires, ikke trues til stillhet”. Det var arrangørenes egne ord.

Avlysningen førte til at det var det motsatte som skjedde. De skeive måtte holde seg tause. De fikk ikke gi uttrykk for sin sorg, og sitt sinne. Ikke vi andre heller. Hele Norge var rammet av terroren. De som var direkte berørt, trengte å være sammen. Vi andre trengte å få vise vår deltagelse og medfølelse. Enten ved selv å få være med på Rådhusplassen, eller ved å følge arrangementet, som skulle TV-overføres til hele Norge.

En tragedie og en skandale

Rapporten som ble lagt frem denne uken, er knusende. Særlig for Politiets sikkerhetstjeneste. Det slås fast at det er mulig at angrepet natt til 25. juni i fjor kunne vært avverget.

Det er en tragedie og en skandale. En tragedie for de som mistet livet, og deres nære, og for de som fortsatt lever med skadene. Og en skandale for PST.

Norge var i sorg etter terrorangrepet 25.juni i fjor. Gatene var fulle av blomster og flagg.

Under andre omstendigheter ville en slik rapport etter alt å dømme ha ført til at PST-sjefen måtte gå av. Tatt ansvar og overlatt opprydningen til en annen.

Men dagens PST-sjef, Beate Gangås, var ikke PST-sjef 25. juni i fjor. Hun var politimester i Oslo. I motsetning til PST får Oslo-politiet lite kritikk for sin håndtering av terroren. Det var ikke Gangås og hennes folk som tok de beslutningene utvalget fastslår at krenket skeives menneskerettigheter. Tvert om. Oslos politimester mente hun kunne sikre en viktig og kraftfull samling på Rådhusplassen.

En «misforståelse»

Men samme dag, kun timer før den planlagte solidaritetsmarkeringen, fikk hun beskjed fra politidirektør Benedicte Bjørnland om at arrangementet på Rådhusplassen måtte avlyses. Basert på det granskingsutvalget beskriver som en “misforståelse”.

Politidirektør Benedicte Bjørnland ga beskjed til Oslo-politiet om at markeringen på Rådhusplassen måtte avlyses.

Gangås var invitert inn i et telefonmøte der blant annet statsminister Jonas Gahr Støre, politidirektør Benedicte Bjørnland og fungerende PST-sjef Roger Berg deltok. Bakgrunnen var at Justisdepartementet ønsket å vite mer om det planlagte arrangementet. Det ble ikke tatt noen beslutninger på dette møtet om å gjøre om på planene for kvelden.

Det endret seg da politidirektøren og PST-sjefen møtte i Regjeringens Sikkerhetsutvalg rett etter telefonmøtet. Her kom PST-sjef Berg med det politidirektør Bjørnland oppfattet som ny informasjon om mulige trusler mot de skeive miljøene.

Politidirektøren ga raskt beskjed til politimester Gangås om at kveldens arrangement måtte avlyses – uten å undersøke nærmere hvordan Gangås oppfattet situasjonen, og hvilke sikkerhetstiltak hun hadde iverksatt.

Sterkt behov for å samles

I ettertid ser det ut fra evalueringsrapporten ut til at mye av den informasjonen Berg brakte inn, og som Bjørnland opplevde som ny og dramatisk, allerede var kjent for Oslos politimester. Og at Gangås på tross av det trusselbildet hun og hennes folk kjente til, sto fast på at arrangementet kunne avholdes.

Beate Gangås ble overkjørt da hun som Oslos politimester i fjor mente solidaritetsmarkeringen på Rådhusplassen kunne gjennomføres. I dag er hun PST-sjef.

Hun begrunnet det blant annet med at folk hadde et sterkt behov for å samles etter det som hadde skjedd. Samtidig erkjente Gangås at det kunne innebære en risiko, men at den ville være mindre enn dersom det oppsto spontane uorganiserte arrangementer rundt om i byen, som politiet ikke hadde oversikt over, og dermed ikke kunne sikre.

Men Gangås ble overstyrt av Bjørnland.

Og skeives forsamlingsfrihet og ytringsfrihet ble dermed krenket, ifølge utvalget. De som har evaluert, fastslår også at det innebærer diskriminering av skeive at solidaritetsmarkeringen på Rådhusplassen ble avlyst, mens andre arrangementer ble avholdt som planlagt.

Vanskelige avveininger

Dagen etter skrekknatten var det nemlig både landskamp i fotball på Ullevål og rockekonsert på Ekebergsletta, begge i Oslo. Det er underlig. Det har vært islamistisk terror både mot konserter og fotballarenaer andre steder i verden. Dersom politiet fryktet nye angrep, kunne de ikke vite sikkert om ikke de store menneskemengdene her også kunne være et mål.

Det bør sitte lenger inne å avlyse en markering etter et terrorangrep enn å avlyse konserter og fotballkamper. Det første handler om ytringer og politiske markeringer, de to andre om ren underholdning.

Det er vanskelige avveininger for dem som sitter med ansvaret. Særlig i en krisesituasjon der de som skal passe på oss, mangler oversikt. Utvalget understreker gang på gang at målet med PST-sjefens og politidirektørens handlinger var å sikre de skeives trygghet, ikke legge hindringer i veien for dem.

Tvunget til å gjemme seg

Men de to politilederne kan ha strukket seg for langt. Mange skeive opplevde i disse dagene at de ble tvunget til taushet. At de ikke fikk møte terroren sammen, med styrke, men at de tvert om ble tvunget til å gjemme seg. At de ikke fikk utøve sin rett til å ytre seg, i fellesskap.

«I natt ble regnbuen farget svart», sa kulturminister Anette Trettebergstuen dagen etter terroren.

Nå er det Pride igjen. Nå må regnbueflagget få vaie i all sin fargeprakt.