Kommentar

Berettiget fødeangst

Shazia Majid Skriver om skole, helse, integrering, økonomi og kvinnerelaterte saker. Følg på Twitter: @shaziamajid_

ABC-klinikken stenges, fødestuer stenges, barselomsorgen skjæres helt ned til beinet. Men om kvinnene klager, er de usolidariske og bortskjemte.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ikke kvinnene som er problemet, det er den norske, offentlige fødselsomsorgen. Som jevnt over er dårligere i dag enn den var for våre mødre. Den er faktisk dårligere enn for de som fødte for bare noen få år siden.

Og dårligere skal det bli. Nå stenges nemlig ABC-klinikken i Oslo for godt.

Og vi er bare noen nye sykehus og budsjettkutt unna «drive-through-deliveries», hurtigfødsler, kjent fra USA.

Over dammen var det profittjagende forsikringsselskaper som på 90-tallet bestemte at 8 timer på sykehus var nok.

Her hjemme er det de statlige helseforetakene som skal ha fødende hurtigst mulig ut.

Fødeavdelingene på de nye sykehusene bygges nemlig for små. Tanken er at friske kvinner med friske nyfødte skal ut av sykehusene innen seks til 24 timer. Ellers går jo ikke regnestykket opp.

Villet rasering

Nedstengningen av ABC-klinikken må sees i sammenheng med det. Den er ledd i en langvarig og villet rasering av fødselsomsorgen. Et yndet salderingspost for sykehusene og helseforetakene.

PERMANENT SLUTT: 4. mars er det slutt for det populære fødetilbudet ABC-klinikken på Ullevål sykehus i Oslo.

Begrunnelsen er at Oslo universitetssykehus mangler penger og personell. Og at det var 1100 færre fødsler i fjor. Det siste argumentet er haltende. Debatten om klinikken har rast i årevis. Grunnen for en nedleggelse er blitt beredt like lenge.

Et fall i fødsler ett år er ikke en god nok unnskyldning for å kvitte seg med et populært 25 år gammelt tilbud.

Neste år og i årene fremover kan fødslene igjen gå opp. Tall fra medisinsk fødselsregister viser nettopp dette. Det har vært betydelige variasjoner ved OUS fra år til år siden 1999 (se tabell).

«Luksustilbudet»

Hva er det som gjør ABC-klinikken spesielt viktig? Er det slik kritikere hevder, et luksustilbud for bortskjemte damer? Et tilbud som stjeler knappe ressurser?

ABC-klinikken er en lavrisikoenhet for friske fødende. Den er i tråd med moderne forskning og hva kvinner selv ønsker, sier fagfolk.

Den leverer i hovedsak på det regjeringen satte som mål i sin stortingsmelding i 2009: «(...) At gravide, fødende og familien skal oppleve en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg som en gledelig begivenhet.» Omsorgen skulle være «differensiert og kontinuerlig».

I 2023 er det blitt en luksus.

Og kvinner som ønsker seg slikt, blir sendt i skammekroken. For ikke å vise solidaritet med syke fødende, som burde få de få ressursene vi har.

Å sette to sårbare grupper kvinner opp mot hverandre er et absolutt bunnpunkt i debatten om barselomsorgen.

Det er blitt tegnet et bilde av klinikken som et sted friske fødende kan flotte seg med fødsel i vann, uten medisinsk smertestillende og med en jordmor som følger henne opp.

Det burde snarere vært regelen, og ikke unntaket for friske kvinner.

Best i verden

Det er ikke klinikken som var problemet – det var den voldsomme kontrasten den presenterte. En stadig påminnelse på hva den norske stat ikke lenger kunne levere.

Istedenfor å gi norske kvinner, syke som friske, den helhetlige og verdige individuelle fødselsomsorgen de har krav på – har man valgt å senke standarden. Legge lista såpass lavt at normal barselomsorg fremstår som en luksus.

Det sagt, Norge leverer i verdensklasse på ting som kan måles. Slik som medisinsk tilsyn ved fødsel. Nesten ingen dør i fødsel lenger.

De fleste fødende kommer seg helskinnet gjennom norske fødestuer. Det kan vi takke helsepersonellet for. De står i det, ikke på grunn av, men på tross av de stadig trangere økonomiske rammene, de stadig færre sengene, de stadig færre jordmødrene.

Spørsmålet er dog hvorfor sykehusene sliter så voldsomt med å rekruttere jordmødre?

I verdens beste fødeland? De finnes, de vil bare ikke jobbe på fødeavdelinger. Hvor de tidvis løper som pisket skinn mellom fødende kvinner – og mener det påvirker kvaliteten på tilbudet.

Et annet spørsmål er hvorfor igangsetting av fødsler eksplodert de siste årene (se tabell under)? Når vi vet at igangsatt fødsel kan innebær mer komplikasjoner både for mor og barn?

Det samme har vi sett i bruken av tang, eller vakuum ved forløsning av babyen.

De fødende er blitt eldre, noe som fører til mer kompliserte fødsler. Det er en forklaring. Men utviklingen kan også være tegn på et system, hvor man ikke har tid, senger eller personell til at fødselen får gå sin gang.

Faksimile fra Medisinsk fødselsregister.

Ikke alt var bedre før. Men mye av barselomsorgen var bedre før. I alle fall om vi tar i utgangspunkt i liggetid på sykehuset

På 50-tallet kunne norske kvinner være på sykehuset i 14 dager ved fødsel. I tillegg fikk mange en husmorvikar i en tid da 94 prosent var husmødre. På 60- og 70-tallet lå man på sykehus i minimum 8 dager. På 90- og 2000-tallet var vi nede i fire- fem dager.

I dag ligger kvinner på sykehuset 2,6 dager i snitt.

Kvinnefellesskapet og storfamilien som tidligere avlastet kvinnen er nå borte. Barselomsorgen er overlatt til kommunene. Nybakte mødre skal få besøk av en jordmor etter noen dager. Kommunene svikter like ofte som sykehusene.

Den naturgitte fødselsprosessen har ikke endret seg. Men synet på fødselen har åpenbart endret seg.

Kvinner skal klare seg selv, mye mer enn deres mødre gjorde. Og de skal gjøre det uten å klage.

Det er ikke rart kvinnene fortviler.