Selv om Putins system overlever intern uro, er spørsmålet hvilke utslag en mulig vellykket ukrainsk motoffensiv vil kunne få, skriver Karen-Anna Eggen.

Putins regime består, tross svekkelser

Prigozjins mytteri fremstår som en direkte trussel mot Putin. I så måte er hendelsen ekstraordinær i moderne russisk historie. Samtidig viser utfallet at Putins regime og tilsynelatende kuppsikre system har bestått testen. For denne gang.

KAREN-ANNA EGGEN, forsker, Institutt for forsvarsstudier

Det er mange spørsmål knyttet til helgens hendelser. Teorier florerer: fra at dette var avtalt spill mellom Putin og Prigozjin, til at Prigozjin oppriktig fryktet for egen sikkerhet og status. Skulle dette på noe vis ha vært avtalt spill, virker det risikabelt all den tid det kunne ha eskalert til et større opprør.

At Putin virker mer risikovillig i sine utenrikspolitiske ambisjoner betyr ikke at det samme gjelder på hjemmebane. Tvert imot. Derfor virker per i dag sistnevnte scenario mer sannsynlig.

Prigozjins karrierestige fra fengselsfugl, via «Putins kokk», trollfabrikkeier og til slutt til Wagner-leder er unik. Han har også hatt ambisjoner om videre vekst, og på ett tidspunkt luftet han selv ideen om å bli Ukrainas neste president.

Det er spekulert i om kritikken Prigozjin har rettet mot Forsvarsminister Shoigu og sjef for Generalstaben, Gerasimov, ikke bare er kritikk over dårlig ledelse og militære resultater i Ukraina, men også muligens ønske om tilsvarende stillinger for seg selv.

I 2010: Putin og Prigozjin avbildet.

Det er også spekulert i om Prigozjins høylytte kritikk av militærlederne er akseptert av Putin fordi det har bidratt med å holde forsvarsledelsen på tå hev. Ingen skal sitte for trygt hvis Putin trenger noen å skylde på for dårlige militære resultater i Ukraina.

Men noe endret seg den siste måneden. Prigozjins uttalelser og kritikk ble mer ekstrem, og vi kunne lese at Wagner nå skulle inn under det russiske militærets kontroll. Selv hevdet Prigozjin at militæret var ute etter å ta ham. At Prigozjin valgte å ta Wagner-styrkene mot Moskva kan derfor sees på som et desperat forsøk på å få Putins oppmerksomhet og redde egen posisjon.

At han møtte lite motstand og kom så langt var muligens ikke tatt med i kalkylen. For hva skulle han gjøre når han kom til Moskva?

Les også Avslørte Putins sårbarhet Det er blitt sagt om autoritære regimer er at de fremstår svært stabile, inntil de plutselig ikke er det lenger.

I teorien burde ikke Wagner-gruppen være en match for sikkerhetsapparatet Kreml har til rådighet. Militærkupp har heller ikke en særlig høy suksessrate i Russland, selv om historien viser at hvis det først lykkes står herskeren for fall.

Men her har Russlands totalitære vridning nærmest utradert protestpotensialet i en befolkning som ennå ikke er drevet inn i en desperasjon som kunne ha ledet til større opprør.

Dette systemet har også dyrket frem en passivitet og ineffektivitet som kan ha virket inn i helgas hendelser. En del av forklaringen kan altså være som Tom Røseth ved forsvarets høgskole peker på, at en lokalt har tenkt at dette må Moskva løse. Lysten lokalt til å stoppe Wagner-styrker som for ikke lenge siden ble erklært helter i Russland og i tillegg snakker høyt om problemer i militæret mange er enige i, var derfor muligens liten.

Putins endelikt er spådd mange ganger. Likevel sitter han fremdeles i Kreml og krigen i Ukraina fortsetter, skriver kronikkforfatteren.

I den siste tiden er det gjentatte ganger blitt pekt på synlige sprekker i den russiske eliten. Min lesning er tvert imot at den innerste sirkelen rundt Putin har forholdt seg tilsynelatende stabil og lojal. Dette er mennesker som deler samme verdensbilde og rettferdiggjøring av det brutale overgrepet mot Ukraina.

Blant elitefraksjonene er det de mest krigsivrige som dominerer. Den øvrige ytre sirkelen i Kreml er redusert til talerør som holder skuta i gang, som utenriksminister Lavrov. Noe murring er det nok blant deler av eliten som gjennom storkrigen mot Ukraina er blitt isolerte og sett mye av fordelene sine i Vesten fjernet. Samtidig er de kanskje mer enn noensinne avhengig av regimet for å beholde det de har igjen av rikdommer og posisjoner. Tilpasning er enklere enn motstand.

Prigozjin er ikke en del av den russiske eliten og har heller ingen elitebase. Helgas hendelser bør derfor sees på som en intern disputt i det større russiske apparatet. Det er mulig han har hatt Putins øre på et tidspunkt, men helgas utvikling og Putins tale gjorde det klart at dette ikke lengre er tilfellet. Prigozjin er nå en forræder.

Putins system har hvilt på en kupp-sikker modell, med konkurrerende sikkerhetsetater som er personlig lojale til Putin. Tanken er at hvis en av etatene skulle prøve seg på noe, så vil de andre stoppe det.

Et problem for Putin er at mange av disse ressursene er i bruk (og oppbrukt) i Ukraina. Likevel ser det ut som systemet fungerte som tenkt da Prigozjin startet sitt mytteri. Sikkerhetstjenestene, det meste av militæret, guvernørene samt Ramzan Kadyrov og Patriark Kirill, tok ikke hans side. Det er mulig systemet knaket i sammenføyningene, men en kollaps i moral så vi ikke.

Russiske media gikk fra en tilstand av sjokk og fryktbasert dekning av Prigozjins fremrykninger og over til en rask tilstand av «business as usual». I statskontrollerte media er nå dekningen vridd over til å vise at Putin aktivt jobber med å sikre seier i Ukraina. Forsvarsminister Shoigu avbildes under møter og besøk til frontlinjen.

Samtidig har krigen som skulle vare i tre dager nå vart i 16 måneder. Hva som skjer med Prigozjin er ennå uavklart. I et 11 minutter langt innlegg i går, nektet han for å ha inngått noen avtale om at Wagner skulle tas over av det russiske forsvaret.

Samtidig kom det motstridende meldinger og Putin, i en historisk kort tale, hyllet Wagner-heltene, fordømte mytteriet og forsøkte berolige befolkningen om at alt var under kontroll. Dette kan tyde på at det foregikk forhandlinger. I dag hevder russiske medier at etterforskningen mot Prigozjin likevel henlegges, Wagner skal inn under russisk militær ledelse og Prigozjins privatfly er observert på vei til Belarus.

Hva ståa er i morgen, gjenstår å se. Presidenten i Belarus, Lukasjenka, har på sin side har høynet beredskapen og tydelig insinuert Vesten som syndebukk bak helgas hendelser.

Som påpekt i podkasten «Ukraine: The Latest»: Hovedproblemet til Kreml er at de i tiår har vært så fokusert på å slå ned de liberale kreftene i landet at de ikke har sett faren som kan lure fra de mer ekstreme, militante delene av samfunnet. Det er disse gruppene, og de ulike private hærene innad i Russland, som utgjør den reelle faren mot Putin.

Putins samfunnskontrakt har vært økonomisk vekst, stabilitet og å gjenreise den russiske stormakt. Etter storkrigen i Ukraina står han kun igjen som forsøkende garantist for det siste.

Helgas hendelser må sees på som en svekkelse i så måte. Hvordan det vil påvirke krigen og Russlands fremtid, gjenstår å se. Putins endelikt er spådd mange ganger. Likevel sitter han fremdeles i Kreml og krigen i Ukraina fortsetter.

I kaoset som har fulgt det interne urolighetene i Russland har Ukraina benyttet anledningen til å skru opp tempo og intensitet i motoffensiven. Mange kilometer ukrainsk jord er tatt tilbake.

Så selv om Putins system overlever intern uro, er spørsmålet hvilke utslag en mulig vellykket ukrainsk motoffensiv vil kunne få. Jeg mener det fremdeles er grunn til tro det russiske regimet vil vedvare, men helgas begivenheter har uten tvil vist svakheter i systemet og sådd tvil om forestillingen om at Putin har full kontroll.

