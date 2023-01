Leder

Rekordvarmen bør bekymre

DILEMMA: Norge som oljenasjon bidrar til klimagassutslipp. Verden mangler dog alternative energikilder til at produksjonen kan stanses tvert. En situasjon bekreftet gjennom Europas energikrise i kjølvannet av krigen i Europa.

Norge er nedsnødd for øyeblikket, men ikke la deg lure. Fjoråret var en av de varmeste årene registrert. Det er katastrofalt for kloden.

Det er lite som i disse dager minner om global oppvarming og en uvanlig vinter her hjemme. Vi har hatt et tilnærmet normalt antall kuldegrader og snø til januar å være.

Men nyåret er alt annet enn normalt flere steder i Europa.

Det er satt varmerekorder i de første januardagene i Danmark, Polen, Nederland, Latvia, Litauen, Belarus og Tsjekkia. I sistnevnte land er det registrert 19 grader, en temperatur forbeholdt våren.

Europeiske skidestinasjoner, blant annet i de franske Alpene er blitt tvunget til å holde stengt grunn snøfrie bakker – og vi snakker altså januar.

SKILLER SEG UT: Norge er for tiden en kald øy i et ellers varmt Europa.

Disse uvanlig høye temperaturene ser ikke lenger ut til å være unntakene. De ser ut til å bli en regel.

For de siste åtte årene er de varmeste som er registrert siden slutten av 1800-tallet, da målingene startet. 2022 vil etter alle solemerker befeste denne trenden.

Og for en rekke land i Europa er det ikke tvil – 2022 ble det varmeste året noensinne.

I Storbritannia var fjoråret det varmeste året registrert. Landsdekkende målinger startet i 1884. Men sentrale deler av England, også kalt Midlands har verdens eldste arkiv på temperaturmålinger. Den første skrevet ned i 1659.

Den viser at Midlands ikke har vært varmere på 364 år.

Det er dog den kontinuerlige varmen som bør bekymre, for den sier noe om at dette ikke er en blaff. Øyriket har nemlig opplevd ti av sine varmeste år i de 20 siste årene. I sommer ble det for øvrig satt varmerekorder da gradestokken krøp over 40 grader.

Også Frankrike har registrert sitt varmeste år siden målingene startet. Alle årets måneder var varmere enn normalt, utenom januar og april. Landet opplevde en serie av hetebølger fra mai til oktober.

Alpene har aldri sett tilsvarende bresmelting. Breene er redusert med tre til fire meter på ett år.

Det samme har skjedd i Spania hvor snittemperaturen endte på nærmere 15,5 grader for første gang. Ekstremværet stoppet selvsagt ikke ved årsskifte. En rekke byer målte rekordhøye temperaturer første nyttårsdag.

New Zealand på andre siden av kloden melder om et rekordvarmt år. Og ettersom flere land verden over melder sine tall – vil det etter sannsynlighet tegne seg et skremmende bilde.

Den globale oppvarmingens katastrofale konsekvenser er ikke lenger en fjern klima dystopi.

Vi står midt i det. Fjoråret var preget av ekstreme hetebølger, tørke, flom og enorme menneskelige og materielle tap og tap av vegetasjon og dyreliv – som ved flommen i Pakistan og den verste registrerte tørken på Afrikas horn.

Derfor er klimakatastrofen vår tids største krise.

Den må fremst i pannen på verdens ledere – som må forsette å jobbe med løsninger: redusere klimagassutslipp, øke innsatsen på fornybar energi og betale fattige land tort og svie for de rike landenes utslipp.