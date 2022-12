Leder

En livsviktig naturavtale

Den historiske naturavtalen for å beskytte verdens land- og havområder de neste tiårene, er et sjeldent lyspunkt i en mørk tid.

«En god julegave til klodens barn», kalte klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) det omfattende dokumentet som ble signert av 193 stater.

For åpenbare lyter og mangler til tross; avtalen gir flere forpliktende føringer for både hva som skal vernes, og hvordan.

Under forhandlingene i Montreal har partene vurdert realisme og ambisjoner i så vel mål som tiltak, hvem som skal gjøre hva, og hvor regningene skal sendes.

Ifølge avtalen skal minst 30 prosent av land og hav på jorden bevares innen 2030, og all natur skal forvaltes bærekraftig. Den har en gjennomføringsmekanisme som i stor grad baserer seg på Norges forslag, ifølge Klima- og miljødepartementet.

Det også et mål at 30 prosent av naturen som i dag er ødelagt skal restaureres innen 2030. De rike landene har gått sammen om et globalt mål om 200 milliarder dollar i naturfinansiering fra alle kilder. 20 milliarder dollar av dette skal være overføringer fra industriland til utviklingsland.

IKKE PERFEKT, MEN ...: Klimaminister Espen Barth Eide vedgår at den nye naturavtalen kunne vært bedre. Den er likevel både målrettet og forpliktende.

I løpet av de siste femti år har verden mistet 70 prosent av sin dyrebestand. Uten konkrete grep for å stoppe denne alvorlige reduksjonen i vårt naturmangfold, står menneskeheten i akutt fare for å bli blant de få gjenværende arter på jorden.

Den såkalte Cop-15-overenskomsten er et avgjørende steg for å bremse utryddelsestakten av truede pattedyr, insekter og alt levende rundt oss.

Slik sett har hele dette toppmøtet mellom verdens klimaministre og regjeringsutsendinger vært en viktig påminnelse om de store sammenhenger.

Å hindre global oppvarming, som var tema for den store klimakonferansen i Egypt tidlig i november, handler om mer enn utslippsreduksjoner og kvotekjøp.

Naturmangfold og såkalt biodiversitet viser hvordan alt henger sammen med alt. Alle levende vesener har en funksjon i forhold til hverandre. Det er bare mennesket som forstyrrer denne balansen.

Men også mennesker er avhengige av andre arter for selv å overleve. Grønnsaker og frukt trenger insekter for bestøvning. Ellers dør de ut.

Nitti prosent av verdens ville vekster er avhengige av at bier og insekter pollinerer dem. I tillegg trenger hele 75 prosent av dyrkede plantearter, som frukt og grønnsaker, såkalte pollinatorer, ifølge forskning.no

Hogging av regnskog, svibruk som dyrkingsmetode, nedbygging av hekkeområder for fugler og forurensning av reproduktive land- og havområder, rammer oss rett i matfatet. Her og nå.

Men vel så alvorlig er hvordan vår ødeleggelse av slike habitater, som det kalles – altså det miljøet som artene velger å holde til i på grunn av fysiske og biologiske forhold – er at disse områdene er avgjørende for planter og dyr som igjen er levende forutsetninger for utvikling av nye medisiner og vaksiner.

Noen mål er filt ned og vannet ut under forhandlingene. Likevel deler vi Barth Eides tro på at avtalen vil skjerpes fremover.

Simpelthen fordi den har tallfestet globale mål for naturens tilstand i 2030 og 2050. Dette vil myndigheter i hele verden forholde seg til og strekke seg etter.