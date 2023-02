Kommentar

Vi må lytte til guttene

ANTIWOKE: Jack Chen (20) forsvarer den voldsforherligende influenseren Andrew Tate og betegner seg antiwoke.

Når unge menn forklarer hvorfor de velger omstridte skikkelser som Jordan Peterson og influenseren Andrew Tate som forbilder – gjelder det å spisse ørene.

«Jeg opplevde aldri å få noe oppmuntrende på den måten som jeg har trengt», sier 20 år gamle Jack Chen til VG.

Og her ligger noe av forklaringen – og også løsningen på at enkelte unge menn finner en influencer som den britisk-amerikanske Andrew Tate (36) forlokkende:

De blir ikke sett, deres utfordringer ikke anerkjent. Før typer som Tate og Peterson fyller det behovet. De ser og anerkjenner dem, deres verdensbilde og deres fiendebilder.

Det handler gjerne om marginaliserte grupper menn. Det er derfor ikke overraskende at også menn med innvandrerbakgrunn idoliserer disse som forfekter og forherliger mannsdominerte samfunn og tradisjonelle kjønnsroller.

Jack Chen er oppdratt av en alenemor. Hun kom til Norge som flyktning fra Sierra Leone og har hatt ansvaret for fire barn. Chen har vokst opp under fattige kår og uten en farsfigur.

Selv mener Chen at han har den typiske bakgrunnen for å se opp til menn som Andrew Tate. Gutter som ikke har hatt en far, og som ikke er privilegerte.

«Fraværet av en naturlig mannlig rollemodell har ført til at jeg har måtte velge rollemodeller selv», forklarer Chen.

Hyper-maskulinitet

Det er altså denne mangelen på forbilder og posisjon i samfunnet som blir utnyttet av folk som Andrew Tate.

Mannen som blir omtalt som en konspiratorisk og selvforherligende influencer. Han sitter for tiden fengslet i Romania mistenkt for organisert kriminalitet og seksuallovbrudd.

Tate dyrker den tradisjonelle mannsrollen – machomannen machomannenTate tror på hypermaskulinitet, altså machomannen. En type mannlighet som innebærer en overdreven stereotypisk maskulin adferd. Med fokus på fysisk styrke, aggresjon og seksualitet. Machomenn kjennetegnes ved fiendtlige seksuelle holdninger mot kvinner. En forkjærlighet for fare og en overbevisning om at vold er mannlig.. Jordan Peterson er en mildere versjon av Tate.

Felles for begge er at de forfekter enkle løsninger på kompliserte problemer. I bunn handler det om å overbevise menn om at de er sin egen lykkes smed. Det er i utgangspunktet ikke noe galt med at gutter lærer seg å rydde rommet, stå opp tidlig og gjøre en innsats – noe de for øvrig har hørt fra moren sin i alle år.

Men denne troen på at det er folks egen feil om de ikke lykkes, slik Nhan Kien Nguyen Huynh (22) antyder overfor VG – er en farlig vei å gå. Det underspiller viktigheten av både ytre og indre forhold. Som menn (og kvinners) mentale helse, oppvekstvilkår og klasseforskjeller.

Alvorlig fenomen

Den nye brigaden av hypermaskuline influensere selger forestillingen om at barske menn blir rike menn med god tilgang på underdanige kvinner. For det er det kvinner fra naturen siden er ment å være, mener de.

Og at motstanden menn møter i livet handler mye om feminiseringen feminiseringenI et samfunn som mange definerer som «feminisert», blir arenaer der mannlige egenskaper fortsatt kommer til sin rett, stadig færre. av samfunnet. Snarere enn modernisering hvor kvinner de siste 50 årene har fått samme muligheter og friheter som menn og er blitt flinke til å utnytte dem.

Andrew Tate er en av de verste i kvinnefiendtlige holdninger. Jeg har tidligere omtalt han som en kvinnehater – en misogynist – noe han selv har proklamert å være.

Men hans ekstreme utsagn bortforklares gjerne av hans tilhengere: De er tatt ut av kontekst, ikke var ment slik, eller at de er bevisste provokasjoner for å skape blest.

Det er uklokt å avfeie Tate og fenomenet han representerer.

«Det finnes mange bak Andrew Tate som gjerne vil tjene penger på unge gutters usikkerhet», har Lasse Josephsen sagt. Han er forfatter og skribent som har fordypet seg i den såkalte «mannosfæren mannosfæren«Mannosfæren» er navnet på det digitale universet for mannsaktivisme – et løst sammenvevd nettverk av blogger, youtube-kanaler og forumer som har til felles at de handler om maskulinitet eller menns rettigheter. Under denne vide paraplyen finnes alt fra diskusjoner om fedres rett til samvær med barna sine til «sjekkekunstnere» som gir råd om hvordan menn kan ligge med flest mulig damer og separatistbevegelsen MGTOW (Men Going Their Own Way), som mener at menn ikke bør ligge med damer i det hele tatt – og heller bruker tiden og pengene sine på seg selv.».

Innvandrermannen

Det viktigste lokkemiddelet er dog ikke kvinnehatet – men at «mannosfæren» løfter problemer samfunnet for øvrig ikke tar på like stort alvor.

Som mangel på rang og status som enkelte innvandrermenn kan oppleve. De kommer fra dypt patriarkalske miljøer – hvor mannen står over kvinnen og klanen over individet.

Men i Norge mister mange av mennene det de anser som sin naturlige dominans. Jenter med minoritetsbakgrunn strømmer frem både innen utdanning og yrkesliv. Altfor mange sønner av innvandrere sakker akterut allerede på skolen.

Det ender med at jentene får bedre jobber, tjener mer, blir mer uavhengige og følgelig lettere akseptert av storsamfunnet.

Mens guttene møter et reduserende og stereotypisk syn på «innvandrermannen»: Han omtales gjerne som en skoletaper, muligens kriminell og kanskje også en konebanker.

Menn med innvandrerbakgrunn, i likhet med andre marginaliserte menn sliter både med mannsrollen og en verdig plass i samfunnet. Hvor de både føler seg nyttig og er respektert.

Å bli sett

20 år gamle Chen er modig som deler åpent og ærlig om hvor han står og hvorfor. Modig fordi det ikke er lett å være motstrøms i en sak som kan fremstå åpenbar for de fleste.

Norge er et samfunn hvor likestillingen står svært sterkt og patriarkatet tilsvarende svakt. Det har ikke kommet av seg selv. Det ligger 150 års kamp bak det helt åpenbare: At menn og kvinner skal ha like muligheter, rang, status og rettigheter.

Halvparten av den norske velstanden kan tilskrives kvinner i arbeid.

Men hvis stadig flere unge menn mener at kvinner har fått frihet og muligheter på bekostning av menn. Og at de egentlig hører hjemme ved kjøkkenbenken.

Har vi tapt noe på veien.

«En av grunnene til jeg har jobbet så hardt, er fordi jeg har vært usikker på hva jeg er verdt», sier Chen.

Jeg har stilt det samme spørsmålet selv, men fordi jeg er en kvinne, tilhørende et patriarkalsk miljø.

Ingen i et moderne og vellykket samfunn som det norske skal måtte stille spørsmål ved sine verdi. Heller ikke guttene.

Ser vi dem – beskytter vi dem.