Dette har alltid vært uutholdelig

HUNDRETUSENVIS AV FØLGERE: I september i fjor hadde podkasten «Sophie og Fetisha» premiere på NRK. Den retter seg mot et yngre publikum som NRK sliter med å nå.

Sophie Elise Isachsen sjokkerer igjen. Men hun er seg selv lik.

REMA 1000 har satt Sophie Elise-godteriet på vent. Veganske «Good For Me» gjør det samme. NRK vasser i klager. Uke syv 2023 i fedrelandet Norge preges av «pose-gate».

For influencer og podkaster Sophie Elise Isachsen har altså lagt ut et bilde av seg selv og en venninne som holder en liten pose hvitt pulver.

LEVER AV OPPMERKSOMHET: Det er mye snakk om sex i podkasten «Sophie og Fetisha».

Var det en tabbe eller nok et utspekulert grep for å få enda mer oppmerksomhet?

Begge deler, antar jeg. Vanligvis legger Sophie Elise ut gjennomtenkte, behandlede bilder av seg selv. Mens posebildet ble raskt slettet.

Kritikere som alltid har mislikt Sophie Elise vil nå at hun tas av luften og nektes å bli smågodt.

«SNAKKET UT»: Sophie Elise Isachsen fortalte om pilleavhengigheten hos Lindmo september 2022, samtidig som hun debuterte med podcast hos rikskringkasteren.

Men posen med pulver hun ikke selv holder, virker som det minste problemet. Har NRK eller REMA 1000 hørt podkasten hennes?

I tilfelle ikke, kan jeg nevne noen høydepunkter fra de to siste episodene som altså sendes på NRK.

Her snakker Sophie Elise Isachsen og Fetisha Williams om at hun har «amfetamintights». Sophie Elise er ikke så opptatt av å få gaver, men elsker «å please menn» og «go down and dirty». Det er mye puling, og rundpuling. Det verste som finnes er slappe kjønnsorgan. Men Viagra er bra. Og dick picks er ikke ekkelt.

Williams forteller om en one night stand som stjal fleinsoppen hennes.

Og det aller siste? Kondomer er «fette nørd», men nå har Sophie Elise begynt å bruke dem. Dessverre ble det «ingen pinner» på henne sist uke.

FORFATTER: Sophie Elise Isachsen gjorde i en av sine tre selvbiografier en sammenligning mellom et speilbilde og personligheten man har i sosiale medier og utad.

Slik går pludringen i podkasten «Sophie og Fetisha». Det ligner på venninnepodkasten «Synnøve og Vanessa», bortsett fra at de snakker om kjedeligere ting som barn og interiør.

«Sophie og Fetisha» virker å ha mye mer sex.

Og de to fremstår som proffe, morsomme, over kanten, tilsynelatende ærlige og fulle av selvtillit.

Det er lettheten som er uutholdelig.

For er dette egentlig ærlig? Det å bli dumpet, få kritikk for kropp og ikke ha sjans, er noe de ler av.

Ikke noe er et problem! Neste fest, altså i kveld, med nye pikker, nye sjanser.

Men alt dette visste vel NRK og REMA da de inngikk avtale eller podkastkontrakt med Sophie Elise? REMA skulle til og med selge godteriet som «Candygirl».

En pose i en manikyrert venninnehånd endrer ikke på stort.

Det har alltid vært lett å mistenke at Sophie Elise snakker om hvor kåt hun er for å ta markedsandeler.

«So sad», som en annen konfliktskaper ville sagt.

STARTET SOM BLOGGER: Isachsen startet som blogger som skrev om seg selv, sminketips og skjønnhetsinngrep.

Så er ikke folk flest som Sophie Elise.

Det overveiende, store flertallet bruker ikke kokain. Norske ungdommer er ikke operert i rumpa. Sophie Elise har ikke skyld i våre psykiske problemer.

Folk tar forhåpentligvis ikke «life hacks» av henne.

Når vi ser på «Fboy Island», «Paradise» og hører podkaster på NRK, er det for å underholdes og fordi det er drøyt.

Og det er ganske ille. Men kanskje verst for hovedpersonene selv.