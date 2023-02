Leder

Urimelige trafikkbøter

Nå er det vanlig folks tur til å fylle statskassen med Nordens høyeste trafikkbøter. Regjeringens økning av bøtesatsene med 30 prosent, er beregnet å gi AS Norge ytterligere 241 millioner kroner i merinntekter.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Et avskrekkende bøtenivå har en preventiv effekt i vegtrafikken. Høye satser for gebyrer og forenklet forelegg reduserer forseelser og ulykker.

Men bare opp til et visst punkt. Økning utover dette ser ikke ut til å bedre trafikksikkerheten, ifølge Transportøkonomisk institutt.

Både Riksadvokaten, Advokatforeningen, Utrykningspolitiet, Politidirektoratet og politidistriktene som har uttalt seg, advarer mot nivået som nå er innført.

Ikke engang Trygg Trafikk støtter Regjeringens bøte-sjokk:

«Norge har allerede i dag høye bøtesatser i internasjonal sammenheng. Mye tyder derfor på at en ytterligere økning på 30 prosent ikke vil ha ønsket trafikksikkerhetseffekt. Tvert imot er det fare for at befolkningen vil oppleve et slikt nivå som urimelig», skriver landets eldste trafikksikkerhetsorganisasjon i sitt høringssvar til Samferdselsdepartementet.

At nivået igjen heves – mindre enn ett år siden satsene sist ble oppjustert – fremstår svakt dokumentert.

KOSTBART: Med det nye bøteregimet kan en konstabel i veikanten ilegge et forenklet forelegg opp mot 26 250 kroner.

Et bakteppe oppgis å være økningen i antallet trafikkdrepte. 2022 var et forferdelig år i så måte. Det er imidlertid ikke sannsynliggjort at enda stivere gebyrer og forelegg vil ha den ønskede effekt på denne dystre utviklingen.

I ytterste konsekvens kan tvert imot de nye satsene føre til ressurstappende merarbeid for politi og påtalemyndighet. Det kan gå ut over det løpende trafikksikkerhetsarbeidet.

Blant annet fordi bøtenivået kan komme i strid med to viktige hensyn bak ordningen med gebyrer og forenklet forelegg. Dette ble innført i 1972 for å effektivisere politiets arbeid med masseovertredelser av vegtrafikkloven, og for å gi en skjematisk utmåling av boten som både gjenspeiler alvorlighetsgrad og en betalingsforutsetning i samfunnet.

Slik kan mer enn 200 000 forhold i året avgjøres på stedet uten ytterligere saksbehandling, lovovertreder får en umiddelbar reaksjon, og når man vinkes videre er saken i de aller fleste tilfeller ute av verden.

Det nye bøteregimet betyr at en konstabel i veikanten kan utferdige et forenklet forelegg på inntil 26 250 kr. Median brutto månedslønn i 2021 var 45 830 kr.

Både Politidirektoratet og Riksadvokaten frykter det økte nivået kan bryte prinsippene om en forsvarlig og rettferdig strafferettspleie; at det vil ramme lovovertredere med lav inntekt uforholdsmessig hardt, og at det kan utfordre hele FF-ordningen.

Fordi bøter på dette nivå vil bli oppfattet som urimelig høye, kommer andelen som vedtar forenklede forelegg trolig til å synke. Det vil føre til langt mer kostnadskrevende prosesser for politi og påtalemyndighet, fremholder Riksadvokaten.

Hvis myndighetene mener det er behov for straffeskjerpelser i vegtrafikken, vil prikkbelastningssystemet være en mer rettferdig og vel så målrettet metode. Tap av førerrett rammer likt, uansett inntektsnivå. Det kan gi en jevnere forebyggende effekt enn høye bøter.

En regjering som er så god på reversering bør gjøre om dette usolidariske vedtaket.