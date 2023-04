FAMILIEN FØRST: – For KrF vil familielinjen alltid trumfe arbeidslinjen, skriver partileder Olaug Bollestad.

La foreldrene bestemme – ikke VG

Alle barn er forskjellige. Alle familier er forskjellige. Staten skal ikke betale folk for å være hjemme, skriver VG og kritiserer KrFs familiepolitikk. Men familiene ønsker mer tid til hverandre.

OLAUG BOLLESTAD, leder i KrF

Vi vil gi de som ønsker å bli foreldre en reell mulighet til å velge å være litt lenger hjemme med ettåringen sin. Samfunnet subsidierer barnehageplasser og det er bra, men for de som ikke ønsker å sende barnet i barnehage som ettåring så sikrer kontantstøtten mulighet til å velge uten at familieøkonomien svekkes helt.

Noen familier velger annerledes enn hva storsamfunnet forventer av dem. De tar et verdivalg som gir litt mer tid hjemme med barna når de er små. For KrF vil familielinjen alltid trumfe arbeidslinjen.

Folk vet selv best hva deres barn trenger, og det å gi småbarnsfamiliene litt roligere hverdag mener vi er en god investering for fremtiden. Kontantstøtten gjør slike valg mulig for småbarnsforeldrene.

VG mener at kontantstøtten hindrer integrering og likestilling. Også her tar de feil. En Nav-rapport om kontantstøtte som ble publisert i desember 2019, viser at økningen i kontantstøtten i liten grad påvirker hvorvidt småbarnsforeldre er i jobb eller ikke.

Etter at vi i 2017 fikk gjennomslag for at kontantstøtten skulle økes fra 6000 til 7500 kroner i måneden for ettåringer, har NAV målt en nedgang i småbarnsmødres arbeidstid med 1,4 timer i måneden.

Nedgangen i sysselsetting blant mødre med barn i kontantstøttealder er mindre enn antatt – på kun ett prosentpoeng. Den har altså kun hatt en svak effekt på deres gjennomsnittlige arbeidstid.

De fant ingen forskjeller i jobbsannsynlighet for foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn etter endringen, på tross av de gjentatte påstandene om at akkurat foreldre med minoritetsbakgrunn vil få dårligere tilknytning til arbeidslivet med økt kontantstøtte.

Kontantstøtten er for alle, ikke bare for dem med innvandrerbakgrunn. Integreringsutfordringene må løses på en annen måte. Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig.

Kontantstøtten er økonomisk støtte til å være hjemme med barna når de er helt små. Det valget skal familiene få ta selv. Kontantstøtten KrF ønsker, vil gi foreldrene som ikke føler at barnet sitt er klar for barnehage, en mulighet til å utsette barnehagestart et år.

Vi mener dette er viktig for å gi alle barn en god start på livet.