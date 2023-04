Kommentar

De var bare på feil sted

RETTFERDIGHET FOR RALPH: Innbyggerne i Kansas City tok til gatene denne uken.

En 16-åring misforstår en adresse. En ung kvinne tar feil innkjørsel. En tenåring åpner feil bildør. En liten jente løper for å hente en ball.

Kaylin Gillis (20) Fire venner kjørte feil da de lette etter huset til en venn. Det kostet Kaylin livet.

Ralph Yarl (16) Han skulle bare hente småbrødrene sine, men ringte på i feil hus. Der ble han skutt i hodet.

Payton Washington (18) Hun og venninnen gikk til feil bil på en parkeringsplass. Payton ble skutt.

Dette er fire øyeblikksbilder fra den siste uken i USA.

Uskyldige hendelser som ikke skulle ha fått konsekvenser. Det oppsiktsvekkende er at alle disse episodene fikk fatale eller alvorlige følger.

Det går altfor ofte forferdelig galt når frykten rår i samfunnet og skytevåpen er lett tilgjengelig.

FEIL HUS: Her er huset 16-åringen Ralph Yarl ringte på. 84 år gamle Andrew D. Lester brukte våpen.

En 65 år gammel mann er siktet for drap på Kaylin Gillis (20), som ble skutt utenfor hans hjem i delstaten New York.

Gillis satt i en bil sammen med venner som lette etter huset til en bekjent. De valgte feil innkjørsel. Kevin Monahan (65) kom ut av sitt hjem og skjøt mot bilen Gillis satt i.

Andrew D. Lester (84) er siktet for å ha skutt og såret 16 år gamle Ralph Yarl (16) i Missouri. Yarl skulle hente to yngre søsken på en adresse i 115. gate, men dro i stedet til parallellgaten, 115. terrasse.

Lester har oppgitt at han ble livredd da han så en svart mann ved inngangsdøren. Den eldre mannen skjøt gjennom glassdøren og traff 16-åringen med to skudd.

Yarl ble ikke dødelig såret.

Torsdag ble Robert Louis Singletary (24) arrestert, anklaget for å ha skutt og såret seks år gamle Kinsley White og hennes foreldre.

Ifølge flere naboer skulle den lille jenta hente basketballen sin, som hadde havnet i Singletarys hage i Nord-Carolina. Han ropte og bannet til henne.

Da jentas far forsøkte å snakke til ham, kom 24-åringen ut med våpen og åpnet ild. Kinsley og hennes mor ble lettere såret, mens faren er på sykehus med alvorlige skader.

DEMONSTRERER: En mor og en datter protesterer mot våpenlovene, bildet er tatt i Los Angeles i fjor.

I Texas skulle fire cheerleaders dra hjem etter trening. En av tenåringene, Heather Roth, åpnet døren til en bil hun trodde var hennes.

Der satt Pedro Tello Rodriguez Jr. (25). Hun løp til sin venns bil, rullet ned vinduet og forsøkte å unnskylde seg for Rodriguez.

Han skal deretter ha løftet et våpen og skutt mange ganger mot bilen.

Payton Washington, ble truffet to ganger.

Tilstanden var kritisk da hun ble fløyet til sykehus. Den skal nå være stabil, men alvorlig.

MARSJEN FOR VÅRE LIV: Den andre offisielle March for Our Lives-demonstrasjonen ble avholdt i Washington i juni i fjor. Tusenvis av mennesker møtte opp.

Skytevåpen tar over 45 000 liv i USA hvert år, ifølge offisielle kilder. Noen dør i masseskytinger, som det har vært minst 163 tilfeller av hittil i år.

Men de fleste blir drept i utallige hendelser med skytevåpen som utspiller seg over hele USA.

Ifølge Brady-organisasjonen blir 321 mennesker skutt i løpet av en vanlig dag i USA. 111 av disse dør av skadene. Nesten 8000 barn blir årlig skutt i USA, og nesten 1900 dør av skadene.

Brady arbeider for bedre kontroll med skytevåpen og organisasjonen ble startet av Ronald Reagans pressesekretær Jim Brady. Han ble selv skutt og såret på jobb.

FØR SKUDDENE FALT: Jim Brady fotografert sammen med daværende president Ronald Reagen og hans kone Nancy Reagen i 1981. Senere samme år ble Brady skadet i et attentatforsøk mot presidenten, og han tilbragte resten av sitt liv i rullestol.

De langt fleste amerikanere som bærer våpen sier at årsaken er personlig sikkerhet. De frykter for å bli angrepet i sine hjem eller på gaten.

Under pandemien, og etter presidentvalget i 2020, økte våpensalget kraftig i USA. I løpet av to år kjøpte nesten én av fem amerikanske husstander et skytevåpen. Fem prosent kjøpte et våpen for første gang.

Det finnes flere skytevåpen i USA enn det er innbyggere. Om lag en tredjedel av amerikanere oppgir at de har skytevåpen.

44 prosent av de som regner seg som republikanere har våpen, ifølge Pew Research Center. Og de benyttes stadig oftere. I en undersøkelse fra Georgetown-universitetet svarer en tredjedel av de spurte at de har brukt skytevåpen i selvforsvar.

USA er splittet når det gjelder våpenkontroll. Og selv om meningsmålinger viser at et flertall ønsker strengere kontroll, går utviklingen i mange delstater i motsatt retning.

Store delstater med et republikanske flertall har gjort det lovlig å bære våpen i det offentlige rom.

VIL HA VÅPENKONTROLL: Barn og voksne i demonstrasjon for sterkere våpenkontroll i Nashville, Tennessee. Markeringen 18. april kom som svar på en masseskyting ved en skole i byen 27. mars, da tre elever og tre voksne ble drept.

Et flertall av delstater har såkalte «Stand-Your-Ground»-lover. Det innebærer at man i gitte tilfeller kan bruke dødelig makt i selvforsvar på egen eiendom.

Loven har ledet til misforståelser. Noen ser ut til å tro at de har fullmakt til å avfyre våpen uten at det får konsekvenser, hver gang de mener det foreligger en trussel.

I stater med slike lover har drapstallene økt med minst ti prosent, ifølge en stor undersøkelse fra Center on Public Safety and Justice ved Universitetet i Chicago. De har undersøkt over 53 000 tilfeller der denne loven er kommet til anvendelse.

En liten feil kan vise seg å bli dødelig. Dessverre er ikke dette sjeldne og isolerte hendelser i USA. Det skjer altfor ofte. Den siste uken skjedde det igjen, på fire åsteder.

Risikoen for å bli drept med skytevåpen er 22 ganger høyere i USA enn i EU, ifølge en rapport fra Universitetet i Washington.

Amerikanerne væpner seg til tennene, men blir ikke tryggere. Det blir farligere for alle.

