Slutt på billig Solo og Kvikk Lunsj til tre kroner

SETTER OPP PRISENE: Alle de tre lavpriskjedene setter opp prisene etter hard priskonkurranse siden februar.

De tre lavpriskjedene setter opp prisene nøyaktig samtidig. Det er ikke tilfeldig.

Denne uken var det plutselig ikke lenger så nøye om vi handlet varer fra First Price eller Jacobs. Det viktige var å unngå å gå tom.

I streikeuken satte nordmenn handlerekord. Til og med lettøl og dopapir ble utsolgt i noen butikker.

Samtidig skjedde det noe mindre omtalt i kulissene. Lavpriskjedene – alle tre – satte opp prisene sine. Og det omtrent samtidig.

STREIKEHAMSTRING: Den fire dager lange streiken ble avblåst torsdag, men i mellomtiden hadde Norge opplevd fenomen som «Pepsi-syting» og tomme ølhyller. Her fra Drammen hvor en kunde fyller opp bagasjerommet.

Midt i streiken, mens nordmenn stresset for å sikre seg nok øl, potetgull og Nugatti, ble et ukjent antall varer dyrere.

First Price-dopapir er noe av det Kiwi har satt opp. Var det et triks de håpet skulle gå upåaktet hen?

Tja, norsk media har hatt nok annet å henge fingrene i denne uken, med maktkamp i Arbeiderpartiet og Elon Musks såkalte «raske, uplanlagte demontering» (flykrasj), i tillegg til streik.

Påsken er også over, og den knallharde priskonkurransen på appelsiner, paprika, Solo og Kvikk Lunsj ble avviklet like etter ferien.

DYRERE HANDLEKURV: Hva som går opp vil ikke kjedene opplyse om detaljert, men både egne varemerker og andre varer settes opp.

Butikkene kunne ikke fortsette slik. De selger varer med tap for å lokke til seg kundene. De håper på at de andre varene skal kompensere for de subsidierte varene.

Men med prisstigning både på jordbruksvarer, tørrmat og transport, i tillegg til at lønningene går opp, er det grenser for hvor lenge de kan vente med prisøkning.

Det har vært positivt med priskrigen vi har hatt. For vi fikk ikke den ventede prisstigningen 1. februar.

Vi har imidertid visst at den ville komme på et tidspunkt. Og det er nå.

Men alt som kan utsettes i denne sammenhengen, det er bra.

GIKK NED I PÅSKEN: Lavpriskjedene solgte Solo, påskemarsipan og Kvikk Lunsj billig i påsken. De prisene ble raskt satt opp igjen da påsken var over.

Lavpriskjedene bekrefter prisoppgangen, men vil ikke si på hva. De unnskylder seg med konkurransereglene.

Om det var noe vi skulle hatt kunstig intelligens til, så var det til å overvåke matvareprisene. For selv om kjedene, som tidligere har blitt anklaget for prissamarbeid, benekter at de oppgir prisene til hverandre, så vet de i alle fall hva konkurrentene tar.

De har en hel hær av prisjegere i konkurrentenes butikker. Setter en konkurrent opp, gir de beskjed. Og da kommer de andre etter med en gang.

UTPLUKKET UNDER STREIKEN: Butikksjef Ann-Elin Olsvik i Kiwi Bjørvika under streiken.

I vinter klaget både politikere og eksperter på mulig prissignalering og at kjedene snakket opp hverandres priser. Det lekket nemlig ut at prisene skulle opp med ti prosent fra 1. februar.

Men det motsatte skjedde. Prisene gikk ikke opp da.

Den sterke oppmerksomheten både fra media og fra politikere, førte til at Kiwi gikk ut og frøs prisene. Og Coop og Rema hadde knapt noe annet valg enn å følge etter.

HAMSTER: Gnageren som samler mat i sine enorme kinnposer, har gitt opphav til ordet hamstring.

Og derfor har vi hatt billigere mat i Norge i vinter, enn vi ellers ville hatt. Kiwis prisfrys på 245 utvalgte varer går til 1. mai.

Men andre varer går opp alt nå.

Den nye kosen får bli det dyre dopapiret vi hamstret på onsdag.

De som har selvidentifisert seg som gnagere denne uken, vil vel også kunne ha glede av å tømme kinnposene sine for Ringnes i helgen.

