Kommentar

– Jeg bommet med noen måneder, dessverre

OVERGREPSSAK: Fem menn i midten av 20-årene står tiltalt for overgrep mot tre ulike jenter i tingretten i Bergen. Saken går for lukkede dører etter at det ble filmet og spredd videoer fra retten.

De fem unge mennene som står tiltalt for ulike overgrep mot enda yngre jenter blir fremstilt som snille gutter.

Venner og ekser var innkalt i vitneboksen i tingretten i Bergen torsdag for å fortelle om sitt kjennskap til de fem tiltalte i midten av 20-årene.

Tre er tiltalt for gruppevoldtekt, en for sovevoldtekt og tre for seksuell omgang med en mindreårig.

De fikk de beste skussmål.

FORSVARER 23-ÅRINGEN: John Christian Elden forsvarer den yngste mannen tiltalt for gruppevoldtekt og seksuell omgang med mindreårig.

– Jeg har sagt sannheten hele tiden, at jeg har hatt sex med henne og at jeg har bommet på noen måneder dessverre, sa mannen (23).

Han sprakk i stemmen da han forklarte hvor viktig det var for ham å behandle kvinner bra. Sist forklarte han seg om tre «triplings» på en uke.

Han er blant annet tiltalt for seksuell omgang med en 15 år gammel jente. Han sa han trodde hun var 16. Han så hennes bankkort med «03» på.

Det bankkort har ingen andre forklart at de har sett. Men vennene støttet opp om flere av mennene.

Et ungt, kvinnelig vitne sa at den ene tiltalte for gruppevoldtekt er en snill, søt gutt. – Han spør alltid på forhånd, sa kvinnen.

En annen ung kvinne fortalte lignende, rosende ting.

En barndomskompis kalte det hele uforståelig. Han hadde bare godt å si om sin venn, som han mener er en sånn som alltid tar hensyn til kvinner.

– Han er ikke en person som tråkker over grenser, het det om den andre gruppevoldtektstiltalte.

De sa alle de helt riktige tingene. Men kanskje var det litt for riktig?

Ekskjæresten til den yngste tiltalte (23) gjorde det hun kunne for å glatte over det ufordelaktige hun hadde sagt om ham i politiavhør.

Hun hadde forklart at han kunne være sint og manipulerende. Nå mente hun dette var kjærestekonflikter.

Aktor antydet på sin side vitnepåvirkning og at de tiltalte har samkjørt seg. For hadde ikke vitnene hatt kontakt med de tiltalte?

Jo, det ene unge vitnet ble til og med invitert ut på middag. Men hun sa hun ikke ble presset.

Ekskjæresten til den ene forklarte at hun den gang likte gruppesex og dasking, hun var med på det, selv om hun det kanskje ikke er sånt hun driver med nå.

UAKSEPTABELT: Forsvarer for en av de tiltalte Ellen Eikeseth Mjøs mener de tiltalte er utsatt for en gapestokk. Denne uken ble plakatopphenging i Bergen med oppfordring til å ta de tiltalte anmeldt.

Og mens noen har vært forelsket i de tiltalte, har andre sett opp til dem. De har nok hatt en viss status i miljøet, hvor de har vist seg frem som trente, solbrune, med fester og penger.

Den fasaden har raknet nå. De tiltalte har forklart seg om store personlige problemer etter tiltalen.

Konfrontert med noen av sine uspiselige TikTok-videoer, svarte den ene tiltalte (25) at han ikke visste hvordan han skulle reagere på den enorme hetsen.

Det endte med at han tøffet seg på TikTok.

– Grunnen til at denne saken får så mye oppmerksomhet er at folk tror at fem stykker har gjengvoldtatt en 15-åring og bundet henne fast. Og det forstår jeg folk reagerer på. Det er ikke noe sannhet i de tingene, sa 23-åringen.

Tiltalepunktene kan være blandet sammen.

Han er tiltalt for gruppevoldtekt av en eldre jente med bruk av blant annet belte. 15-åringen er han ikke tiltalt for å ha voldtatt, men for seksuell omgang med.

Den ekte tiltalen er nok likevel også slikt folk kan reagere på.

FÅTT EKSTRA FØLGERE: Den ene tiltalte mener Kamelen, Marcus Kabelo Møll Mosele, har fått 30 000 nye følgere etter at han har lagt ut om rettssaken i sosiale medier.

Bevisførselen i tingretten er over, og kun prosedyrene er igjen.

Vennene og den uspiselige trakasseringen av tiltalte i gatene og i sosiale medier, kan kanskje hjelpe dem noe på vei.

Men de har ikke akkurat overbevist i vitneboksen.

Den 23 år gamle tiltalte forklarte at han alltid sjekker alder.

– Det forsikrer man seg om. Selvfølgelig, sa han.

Dessverre møtte han etter eget utsagn en 15-åring som løy på alderen.

Hva en 15-åring skal med et bankkort som viser at hun er 16 og hvordan man får tak i sånt, det hadde han ingen god forklaring på.