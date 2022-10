KRAFTSKATT: – Flere Ap-ordførere har sett det samme som oss. Med skatteskjerpelsene blir det krevende for kraftselskapene å levere både på det grønne skiftet og samtidig tilby langsiktige fastprisavtaler til en pris som begge parter kan leve med, skriver konsernsjefene.

Lytt til Ap-ordførerne!

De offentlig eide kraftselskapene har ledertrøyen i det grønne skiftet. Derfor ber vi regjeringen og partiene på Stortinget lytte til Arbeiderparti-ordførerne som advarer mot konsekvensen av regjeringens skatteforslag: Redusert utbygging av fornybar kraft.

PÅL SKJÆGGESTAD, konsernsjef i Glitre Energi AS

EIMUND NYGAARD, konsernsjef i Lyse AS

FINN BJØRN RUYTER, konsernsjef i Hafslund AS

STEFFEN SYVERTSEN, konsernsjef i Agder Energi AS

Det er urolige tider. Krigen i Ukraina og ettervirkninger av pandemien har ført til høye energipriser og inflasjon i Norge og Europa. Fellesskapet får større oppgaver og trenger nye inntekter i tiden fremover.

I dag bidrar kraftselskapene med store summer til fellesskapet, og vi skal bidra mer gjennom de krevende tidene vi er inne i. De høye strømprisene gjør at vi allerede bidrar langt mer enn i normalår.

Beregninger fra Energi Norge viser at staten i år vil motta vel 70 milliarder kroner i merinntekter, før regjeringens nye skatteskjerpelser.

Vi står midt i det grønne skiftet og samfunnet har store behov for mer fornybar energi. Kraftselskapene er selve ryggraden i det grønne skiftet. Uten produksjon av mer fornybar energi, er det ikke mulig å nå de ambisiøse klimamålene som er vedtatt. Mer fornybar energi er også avgjørende for lavere strømpriser i fremtiden.

Svaret fra regjeringen er å foreslå en økning i grunnrenteskatten på vannkraft fra 37 til 45 prosent og innføre en ekstra avgift som gir 90 prosent skatt på strømpris over 70 øre/kWh.

Det er langt fra overraskende at regjeringens kraftskatt har skapt oppstandelse, også langt utenfor de miljøene som jobber med fornybar energi til daglig. Fra industrien kommer det sterke advarsler.

Vi forstår frykten for at investeringene i det grønne skiftet vil stoppe opp. Skattepakken går hardest utover de vannkraftinvesteringene som NVE sier vi trenger mest av, nemlig de som gjør at vi kan produsere mye strøm på kort tid når det ikke blåser eller solen skinner.

DET VIKTIGE VANNET: – Skattepakken går hardest utover de vannkraftinvesteringene som NVE sier vi trenger mest av, nemlig de som gjør at vi kan produsere mye strøm på kort tid, skriver konsernsjefene i fire store norske kraftselskaper. Bildet er fra Blåsjø i Suldal

Også regjeringens egne partikolleger ser hvor skadelig forslaget er. Mange sentrale ordførere og byrådsledere fra Arbeiderpartiet advarer i kraftige ordelag. De offentlig eide kraftselskapene har allerede varslet skrinlegging av prosjekter til en verdi av over 32 milliarder kroner, fordi disse prosjektene ikke lengre blir lønnsomme om regjeringens forslag blir vedtatt.

Det er viktig å presisere at dette ikke handler om at kraftselskapene har planlagt for vedvarende høye strømpriser, men at man har lagt den eksisterende skatteinnretningen til grunn slik at oppgraderinger og investeringer blir lønnsomme.

Ap-ordførernes forslag er at grunnrenteskatten får en mindre økning, at skatteskjerpelsen ikke skal ha tilbakevirkende kraft og at høyprisbidraget droppes, samtidig som det kommer på plass langsiktige fastprisavtaler.

Det støtter vi og det vil vi levere på.

ADVARER REGJERINGEN: – Uten mer kraft i det norske markedet når vi ikke et viktig politisk mål: å få ned strømprisene for folk og bedrifter, skriver kronikkforfatterne

Det viktigste med den løsningen Ap-ordførerne skisserer, er at tempoet i det grønne skiftet kan opprettholdes. Ordførerne peker også på et annet viktig poeng. Uten mer kraft i det norske markedet når vi ikke et viktig politisk mål: å få ned strømprisene for folk og bedrifter.

Fastprisavtaler innebærer en risiko både for kunden og selskapene. Kraftselskapene står midt i store investeringer for å ta hele samfunnet gjennom det grønne skiftet. Samtidig skal vi sikre trygg energiforsyning hver dag til folk og bedrifter, til en akseptabel pris.

Ap-ordførerne har sett det samme som oss. Med skatteskjerpelsene blir det krevende for kraftselskapene å levere både på det grønne skiftet og samtidig tilby langsiktige fastprisavtaler til en pris som begge parter kan leve med.

Nå venter krevende budsjettforhandlinger for våre folkevalgte.

Vår innstendige bønn til SV og de andre partiene på Stortinget er å lytte til Ap-ordførerne, ikke sett det grønne skiftet på vent!