Ensom og majestetisk

Roar Hagen

Med Dronning Elizabeths spektakulære gravferd og minneseremonier ble vi minnet om i hvor stor grad et tronskifte kan fortelle noe om regenten, nasjonen og oss selv.

Hos oss må vi tre tiår tilbake for å finne noe lignende.

Folk som har levd en stund glemmer aldri stemningen, lysene og strømmen av mennesker til Slottsplassen etter Kong Olavs V død i januar 1991.

Folkekongen forlot oss midt under Gulf-krigens utbrudd.

Forfatteren Tore Rem gir oss innblikk i monarkens liv i boken «Ensom majestet – tidsrommet 1946-1991», som avslutter trebindsverket om Olav V.

Hvordan kunne Alexander Edward Christian Frederik av huset Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, prins av Danmark, bli til folkekongen Olav i Norge?

Den første kongen siden middelalderen som var oppfostret i Norge bar navnet til Olav Tryggvason, Olav den hellige Haraldsson og Olav Kyrre Haraldsson. Sistnevnte overlevende fra slaget ved Stamford Bridge i 1066.

HISTORISK KONGE: Ved 950-årsmarkeringen av slaget på Stiklestad, olsokdagen 1980, overvar kongefamilien «Spelet om Heilag Olav». Etter forestillingen møtte Olav V sin navnebror og «forgjenger», Olav II Haraldsson, gestaltet av skuespilleren Erik Hivju.

Å komme fra verdens største imperium som barnebarn av den britiske monarken, Edward VII, til lille Norge med sin manglende adel, må ha vært krevende, og tidvis tungt. Å skulle sammenføye vår lille overklasse, våre landsdeler og politiske motsetninger til en samlende fortelling krever helt spesielle egenskaper.

Olav hadde noen fordeler. Hans far, Haakon VII, stod fast mot nazismen da Stortinget vaklet. Så hadde han også folkets votum fra folkeavstemningen om kongedømme i 1905.

For regjeringen Nygaardsvold i eksil var det nok greit å ha en utkommandert handelsflåte for hånden, og konge og kronprins med nær slekt i London.

Både Haakon og Olav endte opp som tidlige enkemenn. På slutten av kong Haakons liv sitter far og sønn ensomme i hver sin bygning. Haakon vil abdisere, men trøstes av arbeidersønnen fra Oslo, statsminister Einar Gerhardsen.

Olav får litt ekstra tid med sine seilervenner før Haakon VII dør 21 september 1957. Nå er det bare Olav, og han er alene. Skal han krones, eller bare markeres?

«GUD SIGN VÅR KONGE GOD»: Biskop Arne Fjellbu i Nidaros signer kong Olav V i nasjonalhelligdommen 22. juni 1958.

Arbeiderpartiet var opptatt av å nedtone det kristne ved tronskiftet mest mulig, mens biskopen og Olav forstår at et monarki uten en dyp kristen forankring ikke har noe fundament å stå på.

På snedig vis klarer biskopen i Nidaros, Arne Fjellbu, å arrangere en signing 22. juni 1958, i samarbeid med kong Olav selv. Statsminister Gerhardsen er fortørnet, men signing blir det. Olav V skal løftes opp i klassen til Olav den hellige.

Senere kulturminister Lars Roar Langslet beskrev strevet for å redusere symbolbruken ved tronskiftet som sur protestantisk billedstorming, kjent fra den første destruktive tiden etter reformasjonen da våre kirker og klostre ble ribbet.

Vi får også innblikk i de dramatiske romansene til barna. Det var ikke uten videre greit å gifte seg utenfor adelen.

Justisminister Jens Haugland skriver at han ville betakke seg for å måtte «bukke og skrape for skipsreiarar og slipsreiarar» myntet på svigersønnene Erling Lorentzen og Johan Martin Ferner, sistnevnte drev herrekonfeksjon.

KONGELIG BRYLLUP: Kronprins Olav ledsager sin datter, prinsesse Ragnhild, opp mot Asker kirke, hvor hun 15. mai 1953 vies til skipsreder Erling Lorentzen. Han var motstandsmann og kongefamiliens livvakt da de kom tilbake til Norge etter krigen, og det var slik han møtte prinsessen.

Men prinsessene Ragnhild og Astrid fikk sine bryllup, selv om de ikke lenger fikk være kongelige høyheter.

Harald fikk også Sonja, etter hard dragkamp. Kong Olav kalte kronprinsen og kronprinsessen gjerne bare for «parret».

Jens Bjørneboe uttrykte det slik: «En prins av stammen Oldenburg forlover seg med en pike fra manufakturlauget.»

Rem gir oss noen innblikk i Olavs personlighet. Han kunne banne på verste vis, og være ufin med de ansatte: «Men så se til hælvete å servere det fatet da mann!»

Han synes det eldste barnebarnet, Haakon Lorentzen, ser ut som en jente, og gir 17-åringen en dukke til jul.

Men dette var før hen, og ikke noe merkelig den gang. Man skulle være mandig, og mange av oss som hadde langt hår fikk høre lignende ting fra Olavs generasjon.

SEILERKONGEN: Ved sin bortgang hadde Kong Olav 75 års erfaring som seiler. Han vant OL-gull i Amsterdam i 1928.

Selv de ufine eksemplene Rem trekker frem reduserer ikke kong Olav når de vektes mot pliktfølelsen og utholdenheten.

Han var en gigant som kommunikator, en opplagt talefeil til tross, og ga oss alle mulighet til å projisere vår egen konge gjennom ham.

Boken er egnet til å forstå oss selv, og hva kongespeilet tillater oss å ha som selvbilde. Selv pressen løfter frem folkekongen uten store motforestillinger.

For min egen del satt karikaturer av kongen langt inne.

At han opptrer i overkant ofte i militær uniform vekker ikke oppsikt i folket. Hans ukontrollerte, mekrende latter blir et varemerke. Dysleksien likeså.

Det er litt som hans søskenbarn og forlover, den senere kong George VI av Storbritannia, og stammingen – mesterlig fortalt gjennom filmen «Kongens tale».

KONGEN PÅ TRIKKEN: Kong Olav tok Holmenkollbanen til Voksenkollen for å gå på ski under oljekrisen i 1973. Det var kjøreforbud for privatbiler på søndager, og kongen gjorde som sine undersåtter.

Olav som griper etter lommeboken for å løse billett på trikken under oljekrisen, men som ellers kjører rundt i den største amerikanske bensinslukeren som tenkes kan.

Allikevel lar vi oss selv tro at kongen er som oss.

Olav V forstår fullt ut at han er underlagt regjeringens vilje. Det er ikke annerledes hos oss enn det vi kan se i Netflix-serien «The Crown».

Med tanke på skiftende regjeringers understreking av mangfold som politisk målsetting, er det ikke unaturlig at kong Harald ønsker sin kommende svigersønn inn i familien om han bare legger kvakksalveriet bak seg.

Det vil være i samsvar med kongens egen tale i Slottsparken 2016.

