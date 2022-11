Kommentar

Ingen suksess for Trump

Flere av Donald Trumps mest lojale våpendragere tapte. Den forventede røde bølge uteble.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Eks-presidenten i Mar-a-Lago, hans luksus-resort i Florida, lar seg ikke påvirke. Han vil uansett spinne utfallet av mellomvalget til å se ut som en fantastisk seier. For ham selv.

Selv om det er lite å feire.

Ta Pennsylvania som et eksempel. Donald Trump gikk tungt inn for republikanernes kandidat til Senatet, Mehmet Oz.

Demokraten John Fetterman vant og republikanerne mistet et sete i Senatet. En annen av Trumps favoritter, Doug Mastriano, tapte kampen om å bli guvernør i Pennsylvania til demokraten Josh Shapiro.

Trump kan vise til andre seire. Mange av de kandidatene han støttet vant.

I den nye Kongressen vil det bli en enda større gruppe av MAGA (Make America Great Again) – republikanere enn det er i dag. Dette er politikere som har erklært troskap til Trump og anser feilaktig ham som vinner av presidentvalget i 2020.

ØYNER NY VALGKAMP: Donald Trump talte på en valgvake i Mar-a-Lago i Florida i natt.

Trump er fortsatt republikanernes ledestjerne. Spørsmålet er om Trump kan lede partiet mot en større seier om to år, eller om hans vei fører til nederlag?

Det er god grunn til å stille dette spørsmålet etter et mellomvalg der republikanerne underpresterer og demokratene gjør det bedre enn forventet.

Rødt er det republikanske partiets farge, og Trump varslet en rød bølge i mellomvalget.

Partiet som ikke har presidenten går nesten alltid frem i et mellomvalg. Med den høyeste prisstigningen på flere tiår og en upopulær Joe Biden i Det hvite hus lå alt til rette for et republikansk valgskred. Det skjedde ikke.

Demokraten John Fetterman vant det viktige senatorvalget i Pennsylvania.

Stemmene telles fortsatt når dette skrives. Republikanerne ligger an til å overtar flertallet i Representantes hus. I Senatet er det jevnt løp.

Med svært små marginer som skiller kandidatene i tre kritisk viktige delstater er det for tidlig å hvilket parti som får flertall i Senatet.

Slagene står i Nevada, Georgia og Arizona. Republikanerne må vinne to av tre for å få flertall.

Trump har brukt denne valgkampen som et springbrett for presidentvalget om to år. På tirsdag har han varslet en viktig kunngjøring, som sikkert er at han stiller som presidentkandidat.

Guvernørkandidat og Trump-tilhengere taler til sine tilhengere på valgvaken i Arizona.

Men det er vanskelig for Trump å bruke resultatene i mellomvalget som et uttrykk for en overveldende oppslutning om hans MAGA-bevegelse.

Trumps kandidat, J.D. Vance, vant klart senatsvalget i Ohio. Men en annen Trump-kandidat, Herschel Walker, ligger like bak Raphael Warnock i oppløpet i Georgia. Og i Arizona leder senator Mark Kelly over Blake Masters, en Trump-lojalist.

J.D. Vance, Trumps kandidat i Ohio, jubler for seier i senatsvalget.

Trump liker å fremstille det som om han i sin politiske karriere har gått fra seier til seier. Det er ikke riktig.

Han har aldri vunnet et flertall av stemmene i valg. På hans vakt tapte republikanerne kontroll over begge hus i Kongressen og til slutt tapte de Det hvite hus.

Hillary Clinton fikk flere millioner stemmer enn Trump i 2016, men Trump ble rettmessig valgt til president med flest valgmannstemmer. Joe Biden vant med en enda større margin av avgitte stemmer i 2020 og et klart flertall i valgmannskollegiet.

Da Trump var president tapte republikanerne 41 seter i Representantenes hus i mellomvalget i 2018. Trumps trøst var at republikanerne fikk en nettogevinst på to senatsplasser.

Da ble det et demokratisk flertall i Representantenes hus og republikanske flertall i Senatet. Ved valget i 2020 tapte republikanerne imidlertid både Det hvite hus og flertallet i Senatet. Seier følger ikke Trumps fane.

En som vant en brakseier natt til onsdag var Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis. Trump unnlot å gratulere ham i sin tale på valgnatten. Det har en forklaring. DeSantis er en mulig rival i kampen om å bli republikanernes presidentkandidat i 2024.