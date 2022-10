Kommentar

Støres trøbbel på hjemmebane

Jonas Gahr Støre er god ute i den store verden. Men han sliter på hjemmebane. Både med partiet, og med velgerne.

Denne uken var det ett år siden Støre-regjeringen tiltrådte. Optimismen fra Hurdal, der den felles regjeringsplattformen mellom Ap og Sp ble forhandlet frem, er borte. I løpet av det siste året har mye gått nedover for de to partiene. Og verden har blitt et annet og farligere sted.

Stadig færre velgere slutter opp om Støre som statsminister. Sist så vi det i VGs meningsmåling denne uken, der knapt en av fire velgere mener han gjør en god jobb.

Så mange som en av tre mener han gjør det dårlig. Det er en dramatisk økning siden før sommeren, og et historisk lavmål.

Sverige og Danmark

Med alle krisene som slår inn i norsk økonomi, og dermed også inn i folks lommebøker, vil enhver regjering slite med oppslutningen. Vi ser det samme i mange andre europeiske land.

Men likevel – Aps elendige oppslutning handler om noe mer enn dårlige tider. Støres sosialdemokratiske kollegaer i Sverige og Danmark, som også sitter eller har sittet med regjeringsmakt, er ikke i nærheten av så dårlige resultater.

Selv synes Støre ganske uanfektet av de dårlige målingene. Han leder Norge i en krisetid. Andre ting må være viktigere for ham akkurat nå. Støre bærer en tung bør, med stort alvor.

Han ser ut til å være mer opptatt av landet og verden enn av partiets ve og vel. Tidligere Ap-ledere har ofte gitt inntrykk av at de ser landets og partiets interesser som sammenfallende. Og de har hatt det tungt når partiet har strevd på meningsmålingene.

Fellesskap vs. individuelle plikter

Støre har ikke vokst opp i partiet. Hans forhold til Ap kan kanskje sammenlignes med et fornuftsekteskap. Mens mange av partiets sentrale folk ellers har et dypt kjærlighetsforhold til partiet, som de ofte har vokst opp i og inn i, på en annen måte enn Støre.

Ap har en kultur der man dyrker det kollektive. Fellesskapet. En av sangene de ofte synger, heter «Ta hverandre i handa og hold». Støre, på sin side, kommer fra en vestkantkultur, ofte preget av individuelle plikter. Der enerne forventes å ta ansvar, fordi de anses som best egnet.

Noen vil mene at det kan være en fordel akkurat nå med en statsminister som har mest oppmerksomhet på verden der ute. I tider som dette trenger vi ledere som ser lenger frem enn til neste meningsmåling, eller til neste valg.

Må ha solid fotfeste

Støre er god i internasjonale sammenhenger. Han var en strålende utenriksminister i Jens Stoltenbergs regjering. Derfor er det så underlig at han gjør det dårlig blant velgerne, nettopp i en situasjon der hans utenrikspolitiske evner og kontakter settes mest på prøve. Der han representerer Norge svært godt i møter med andre statsledere i Europa.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen og andre av Aps storbypolitikere kan få en tøff jobb ved kommunevalget neste høst.

Men som statsminister må han også ha et solid fotfeste i landet han styrer. Han må nå frem til velgerne i spørsmål som handler om lommeboka deres. Som handler om selve livet, med sine små og store problemer og utfordringer. Folk må kjenne seg igjen i han som leder landet. De må føle at han kjenner det livet de lever.

Det er kanskje her det butter imot for Støre. I en situasjon der mange nordmenn sliter, og enda flere bekymrer seg for sin egen økonomi gjennom vinteren, vet alle at han aldri har hatt slike økonomiske bekymringer. Han snakker om vanlige folk, mens folk flest ikke kan speile seg i ham.

Storbyer for folk flest

Kompaniskapet med Sp tjener heller ikke Ap, i hvert fall ikke i storbyene. Sp får gjennom mange av sine symbolsaker, mens helheten er grå. I beste fall. I forrige ukes forslag til statsbudsjett, som ble presentert som svært stramt, fantes det likevel rom til billigere eller gratis ferger i distriktene, og rause bevilgninger til landbruket.

Det er ikke lett å se hvordan Oslo og andre storbyer kan vinnes etter et så distriktsvennlig budsjett. Tvert om risikerer Ap å støte fra seg velgere i storbyene, der det bor flest folk.

Mens Sp har en stor andel av sine kjernevelgere i mindre kommuner med færre folk. Trygve Slagsvold Vedum og hans parti kan neste år komme til å gjøre et godt kommunevalg mange mindre steder, selv om de på landsbasis gjør det dårlig. For Ap er det omvendt. Gjør de det dårlig på nasjonale målinger, betyr det også at de vil tape stort i mange byer.

Giske og Tajik

Innad i Ap er mange matte i pelsen nå. De smiler stivt, og snakker om viktigheten av å stå sammen. Og å stå fast.

DEN GANG DA: Tidligere nestledere Hadia Tajik og Trond Giske på Aps landsmøte i april 2017. Nå er begge ute av Aps ledelse.

Men det er skrint rundt Støre. Siden 2017 har han mistet begge nestlederne sine. Trond Giske gjennom #metoo, Hadia Tajik gjennom hennes egen pendlerboligsak. Begge var handlekraftige og tydelige politikere. Politiske motstandere fryktet dem i debatter. Uten skandalene som felte de to tidligere nestlederne, kunne de sammen med Støre i dag ha utgjort en kraftfull ledertrio.

Bjørnar Skjæran?

I stedet er Ap et parti uten en naturlig arverekkefølge. Uten den raden av kronprinser og kronprinsesser som Høyre-leder Erna Solberg har i sitt parti. Dagens nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran, er en mann de færreste vet hvem er. En som heller ikke setter særlige avtrykk etter seg innad i partiet.

I Ap sa man lenge at Jonas Gahr Støre var en dårlig opposisjonsleder, men at han ville bli en god statsminister. For øyeblikket ser han ikke ut til å være en god statsminister for Ap. Først når krisene Norge og verden står midt i, er over, vil vi se om han gjennom denne perioden viser seg å ha vært en god statsminister for Norge.