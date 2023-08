Kommentar

Virkelig? Igjen?

Hanne Skartveit Politisk redaktør. Podcasten «Skartveit» finner du på PodMe og VG+

HANDLET AKSJER: Utenriksminister Anniken Huitfeldt og ektemannen Ola Flem, her avbildet på vei inn til kongeparets gallamiddag under statsbesøket fra Italias president Sergio Mattarella i mai.

Anniken Huitfeldts ektemann har opptrådt usedvanlig ubetenksomt. Kan han koste henne jobben som utenriksminister?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Enda en inhabil statsråd i Jonas Støres regjering. Knappe to uker før det som kan bli et krisevalg for Ap. Statsministeren har grunn til å være rasende. Igjen.

Først kunnskapsminister Tonje Brenna. Deretter nå avgåtte kulturminister Anette Trettebergstuen. Og i sommer – forskningsminister Ola Borten Moe. Han hadde handlet våpenaksjer, og som statsråd samtidig vært med på beslutninger som involverte selskaper han hadde investert i. Både Trettebergstuen og Borten Moe måtte gå av. Brenna ble sittende.

Denne gang er det ikke statsrådens egne handlinger som er problemet. Problemet er Huitfeldts ektemann, Ola Flem.

Huitfeldt sier at hun alene bærer ansvaret. Men det er ektemannen som har satt henne i denne umulige situasjonen. På tross av advarsler fra Huitfeldt selv.

Hun forteller at hun snakket med mannen sin da hun tiltrådte som utenriksminister. Gikk gjennom de relevante delene av håndbok for politisk ledelse og habilitetsreglene. Huitfeldt ba ham spesielt om å være varsom med våpenaksjer. Fordi hun som utenriksminister har ansvaret for slike selskaper, blant annet når det gjelder eksportkontroll.

Og fordi hennes departement også i andre sammenhenger behandler saker som involverer disse selskapene. Blant dem Kongsberg-gruppen, et av selskapene ektemannen har kjøpt og solgt aksjer i.

MÅTTE GÅ: Ola Borten Moe (Sp) gikk som statsråd i juli etter at hans aksjekjøp i Kongsberg Gruppen ble kjent. Også Huitfeldts ektemann har kjøpt aksjer i samme selskap

Vanligvis liker vi ikke å laste noen for ektefellers handlinger. Hver og en av oss hefter for våre egne feilgrep. Den tiden er forbi da særlig kvinner ble vurdert ut fra ektemannens stilling og posisjon.

Men i saker som handler om habilitet og økonomiske forhold er loven klar. Ektefeller er så tett sammenvevd, og har så sterke felles interesser at de må anses nærmest som ett. Den enes eventuelle økonomiske gevinster vil åpenbart også komme den andre til gode.

Det holder ikke at den ene ektefellen ikke vet hva den andre holder på med. Lovavdelingen i justisdepartementet er klar: Dersom man skulle legge til grunn at hun går fri fordi hun ikke vet, åpner det for omgåelse av regelverket. Med andre ord – da kan ektefeller late som de ikke vet, og ta beslutninger som tjener den andre. Og dermed dem selv.

Jeg tar for gitt at Huitfeldt snakker sant når hun sier at hun ikke visste noe om ektemannens aksjeinvesteringer. Hun advarte ham på forhånd. Og han sier at han har bygget det han kaller «vanntette skott» mellom sine investeringer og kona.

Spørsmålet er om Huitfeldt selv fullt ut har tatt innover seg alvoret i habilitetsreglene og reglene som omhandler nærståendes handel med finansielle instrumenter. For i så fall burde hun sagt til mannen sin at han overhodet ikke kunne handle med enkeltaksjer så lenge hun var statsråd. At han måtte holde seg til å spare i fond, slik hun selv bør gjøre. Fordi de to langt på vei er ett når det gjelder habilitet og egne økonomiske interesser.

TÅREVÅT AVGANG: Anette Trettebergstuen (Ap) gikk av som kulturminister i juni, etter at hun foreslo og oppnevnte nære venner og bekjente til verv.

Ektemannen skal ha foretatt rundt 100 aksjetransaksjoner i perioden mens Huitfeldt har vært statsråd. Da snakker vi ikke lenger om langsiktige investeringer, men om kjappe kjøp og salg.

At Ola Flem ikke forsto at dette var umulig gitt Huitfeldts posisjon, er vanskelig å forstå. At han ikke engang drøftet problemstillingene med henne på et mer overordnet plan, er enda mer uforståelig.

Spørsmålet er om Huitfeldts manglende kunnskap om ektemannens aksjehandel holder til å berge henne. Hennes liv som statsråd henger i en tynn tråd. For henne avhenger alt av om hun fortsatt har statsministerens tillit.

For Støre selv er dette enda en stygg habilitetssak i hans regjering – i en etter hvert lang rekke saker. Disse sakene tærer på tilliten, også til ham.