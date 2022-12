Kommentar

Frihet er viktigere enn frihandel

Russland er farligst akkurat nå. Men Kina utgjør den største trusselen i det lange løp. For verden – og for oss.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg advarte i sterke ordelag da han denne uken møtte en fullsatt aula ved Universitetet i Oslo.

– Kina utfordrer våre verdier og vår samfunnsmodell, sa han.

Og videre:

– Vi kan ikke la kortsiktige økonomiske interesser styre våre sikkerhetspolitiske interesser.

Stoltenberg vet hva han snakker om. Mens han var statsminister, havnet Norge i Kinas fryseboks, etter at Liu Xiaobo i 2010 fikk Nobels fredspris. Kinesiske myndigheter frøs all kontakt med Norge, økonomisk og politisk. Mange i norsk næringsliv ville ha en avtale - nær for enhver pris.

– Det presset som var i Norge, om å underskrive nesten en hvilken som helst avtale med Kina for å få åpnet opp for handel Kina igjen, det var forstemmende.

La seg flate for Kina

Hans regjering signerte aldri noen avtale. Stoltenberg og hans folk forkastet de forslagene som ble utarbeidet den gangen. Mens Stoltenbergs etterfølger, Høyres Erna Solberg, i 2016 inngikk en såkalt “normaliseringsavtale” med kinesiske myndigheter.

Daværende statsminister Erna Solberg i Folkets Store all sammen med Kinas president, Xi Jinping.

Her gikk Norge langt i å love at norske myndigheter ikke skulle kritisere indre forhold i Kina. Jeg vil si at Solberg og hennes regjering la seg flate for Kina - av hensyn til norsk næringsliv. Det var ikke et vakkert syn.

Kinesiske myndigheter har straffet flere land som har utfordret dem. Som Australia, etter at landet stilte seg bak et amerikansk forslag om å etterforske hvordan coronaviruset oppsto. Sverige, etter at en organisasjon hadde delt ut en ærespris til en svensk forlegger, fengslet i Kina. Litauen, som ønsket Taiwans representasjonskontor velkommen. Og mange flere.

– Kina har truet land når disse gjør ting som de ikke liker. Det er en virkelighet som vi må ta inn over oss. Og vi må lære av den avhengigheten Europa hadde av Russland. Vi må ikke gjenta den samme feilen overfor Kina, sa Stoltenberg.

Globalisering i revers

Hvis noe land i verden hadde hatt muskler til å stå fast mot Kina, så var det Norge. Verden ser oss som et stabilt demokrati som står opp for viktige verdier. Vi har solid økonomi. Vi kunne vist verden at bøllene ikke trenger å vinne. I stedet bøyde våre myndigheter nakken.

Den gangen var verden litt fredeligere, litt mer forutsigbar enn nå. I årene siden har situasjonen spisset seg til. Både internt i Kina, med overvåking og undertrykking av egne borgere - og et stadig mer autoritært styresett. Og i Kinas forhold til resten av verden.

ADVARER: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg advarer mot at vesten gjør seg avhengig av Kina.

Handelskrigen mellom USA og Kina har tilspisset seg. Mye tyder på at de to skiller lag, både økonomisk, og i teknologisk utvikling. De to stormaktene ønsker ikke å være avhengig av den andre. Derfor ønsker de ikke å dele kunnskap og teknologiske nyvinninger seg imellom. Globaliseringen går i revers.

Økonomi og sikkerhet

Samtidig investerer Kina kraftig i nye moderne våpen.

– De beste anslagene nå er at de kanskje tredobler antall atomvåpen i løpet av få år. De bruker militærmakt for å hevde sine interesser. De truer naboer. De tar seg til rette i Sør-Kina-havet, sa Stoltenberg.

Det siste årets hendelser har lært oss at økonomi og sikkerhet henger sammen. Europas avhengighet av russisk gass er årsaken til at vi går inn i den tøffeste vinteren i manns minne. Det som kan svekke vestens samhold i møte med russernes krigføring i Ukraina, er rekordhøye strømpriser, med påfølgende fare for opptøyer og sosial uro i mange europeiske land.

Dette kan også true demokratier i Europa. Vi ser allerede at demokratiene er under press, over hele verden. Det blir flere autoritære og totalitære regimer. I en slik situasjon er vi nødt til å tenke gjennom hvordan vi ønsker å forholde oss til slike regimer.

Kan ikke boikotte

Norge har siden 2008, i Stoltenbergs regjeringstid, vært i forhandlinger med Kina om en frihandelsavtale. Forhandlingene stanset opp i 2010, men ble tatt opp igjen etter normaliseringsavtalen i 2016. Norge er et av ytterst få land i Europa som er i forhandlinger om en slik avtale. Vi har altså forsøkt å legge oss enda tettere inn til Kina enn mange av våre naboland.

President Xi Jinping er den mektigste lederen i Kina siden Mao.

For øyeblikket ser det ut til å skje svært lite. Et av punktene det skal være vanskelig å få enighet om, er arbeideres rettigheter. Men hele den internasjonale situasjonen akkurat nå tilsier at avtalen er langt unna. Det er i så fall godt nytt.

Norge må selvsagt forholde seg til Kina. Vi kan ikke boikotte den nye stormakten. Det er ikke noe poeng å provosere unødig. Men vi må opptre klokt. Det gjelder ikke bare myndighetene våre. Også næringslivet må se at beslutninger de tar om investeringer og samarbeid med kinesiske bedrifter, kan ha stor sikkerhetspolitisk betydning.

Mektigste siden Mao

Næringslivets ulike operasjoner i Kina kan i sum gjøre oss mer sårbare enn vi er klar over. Kinesiske selskaper er styrt av staten. Av den kinesiske kommunistpartiet. President Xi Jinping er mektigere og mer enerådende enn noen annen leder Kina har hatt etter Mao.

Xi vil prege verden. Det må vi forholde oss til. Det gjelder både politikerne våre, og næringslivet vårt.

Stoltenbergs budskap er klart: Frihandel er ikke viktigere enn frihet. Det bør både dagens regjering og norsk næringsliv merke seg.

