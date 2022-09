Kommentar

Lærerstreiken er uforsvarlig

Shazia Majid

RAMMER STADIG FLERE: Flere skoler, særlig i mindre kommuner er blitt hardt rammet av lærerstreiken. Ved Østersund ungdomsskole i Fetsund, Lillestrøm kommune er 32 av 50 lærere tatt ut i streik.

Lærerstreiken utvides ytterligere. Dette kan ikke fortsette. Nå må partene sette seg til bords og komme til enighet – for elevenes skyld.

Tirsdag denne uken er lærerstreiken trappet kraftig opp. Nå er nærmere 6500 lærere tatt ut i streik. Mandag tas ytterligere 1800 lærere ut i streik.

Streiken begynte ved en skole i Bergen rett før sommerferien, siden har den altså vokst.

En lærerstreik vil alltid ramme elever, slik for eksempel en sykepleierstreik alltid vil kunne ramme pasientgrupper. Det betyr ikke at slike yrkesgrupper ikke skal kunne streike. Det kan de, som alle andre, så lenge ikke liv og helse står på spill.

Det uforsvarlige med lærerstreiken er ikke at lærere streiker. Det uforsvarlige er tidspunktet for streiken. Så kan en si at det aldri er et godt tidspunkt – men akkurat nå er det verst tenkelige tidspunktet. Det er nå det står mest på spill – for elevene.

I beste fall ugreit

Det er ikke som flystreikene i sommer, da folks ferier røk og folk satt streike-fast i utlandet. Opprørende nok som det var for de som ble rammet, er det langt mer alvorlig at tusenvis av barn og ungdommer ikke får den skolehverdagen de har krav på.

Norske elever har ikke bare mistet skolegang, men normaliteten under to år med pandemi. To år er lang tid i et kort liv. Det har ført til alvorlige psykiske plager for flere av elevene.

De trenger læreren tilbake – nå mer enn noen gang. For mange er skolen det tryggeste stedet, og læreren den tryggeste voksne.

Det vet lærerne – og det vet kommunene – bedre enn de fleste andre.

Likevel har partene valgt 2022 for å sette hardt mot hardt. Det er i beste fall ugreit. Riksmekleren har på eget initiativ forsøkt å hjelpe til med løsning, men situasjonen er helt låst. Aggresjonsnivået er høyt – og tjener ingen.

Utmattelseskrig

Utdanningsforbundet, som representerer 90 000 lærere har presset KS opp i et hjørne. De vil ha mer penger på bordet, mens KS er bundet på hender og føtter.

En felles lønnsramme for 2022 er allerede satt og godtatt av 37 av 40 fagforbund som sammen med Utdanningsforbundet har forhandlet med KS i vår. Lønnstilleggene er allerede utbetalt.

Skal lærere få mer penger, må andre få mindre. Pengene må tas fra et sted. Enten er det fra sykepleiere, eller andre poster på kommunebudsjettet.

La oss si at lærere plutselig skulle få mer. Det åpner for at alle de andre 37 fagforbundene kan be om nye lønnsforhandlinger.

Det er dette som gjør forhandlingene så umulig.

KS på sin side ser ut til å spekulere i å brennmerke lærere som uberørt av elevenes situasjon. Det skal godt gjøres. Lærere generelt nyter stor tillit i samfunnet. Den er blitt styrket, ikke svekket gjennom pandemien.

Og det er åpenbart at lærere har gjort sitt ytterste for å skåne elever. Streiken startet i sommerferien. Og opptrappingen har vært langsom, godt varslet og trinnvis.

MER PENGER: Lærere vil ha mer penger, men er også opptatt av lærerrekrutteringen og arbeidsbetingelser. Flere lærere i Bærum er tatt ut i streik. Her er de samlet i Bærumshallen i Sandvika der det var informasjonsmøte.

Trikser med tall

Det har vært nok av tid til å løse denne konflikten. Likevel går det motsatt vei – og det er alvorlig.

KS har muskler til å sitte konflikten ut. Utdanningsforbundet beskylder KS for å spekulerer i lønnsnemnd, dette reagerer KS sterkt på.

Lønnsforhandlingene mellom Utdanningsforbundet og KS er som de fleste andre lønnsforhandlinger. Det trikses og mikses med tall og statistikker. Det store spørsmålet er om lærere er lønnstapere eller ikke? Det spørs hvilke lærere det snakkes om. Alt kan forklares og bortforklares.

KS viser til lærere med godkjent utdanning når de argumenterer for at lærere stort sett ligger der de skal ligge i lønnsvekst de siste årene.

Utdanningsforbundet legger tallene fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) til grunn, slik den skal. Den viser at lærerne har vært lønnstapere de siste seks år.

Dette er tall som innbefatter «alle som jobber som lærer», også ukvalifiserte lærere som tjener dårligere.

Selv om sistnevnte gruppe trekkes fra, har lærere hatt lavere lønnsvekst enn andre sammenlignbare kommuneansatte.

Her oppstår et annet paradoks: Dersom kommunene mener ukvalifiserte lærere, nærmere 25 000 i antall, er gode nok til å brukes som lærere i skolen – bør de ikke da også behandles som lærere? Og være med i forhandlingsgrunnlaget?

Lærere fortjener mer

Sett under ett har lærere en god sak. Det er ingen god grunn til at norske lærere i snitt skal tjene så mye mindre enn sine kolleger i Tyskland, Danmark, Nederland eller Canada.

Det er i høyeste grad et problem at søkertallene til lærerutdanningen stuper. At en av tre nyutdannede lærere aldri begynner som lærere på skolen. At mange av lærerne med høye lønninger søker om AFP eller er i ferd med å gå av med pensjon.

Mange kaller det en lærerkrise. Men det er forhold KS ikke vil blande inn i årets lønnsforhandlinger.

Det er i beste fall korttenkt. Lærer-opprøret vi ser har vært under oppseiling i årevis.

Pandemien er blitt et vendepunkt for yrkesgruppen. For da de fleste andre trakk seg tilbake på hjemmekontoret, eller fikk et pleksiglass mellom seg og kunden, eller brukeren – var det lærerne som måtte møte opp i klasserommene. Uten munnbind og meteren.

Kan ikke fortsette

Og dette er altså takken de får. Presset til streik, fordi KS og kommunene ikke viker en tomme.

Det er forståelig at lærerne er opprørt og kamplystne. De ber om bedre betingelser – for elevenes skyld. KS og kommunene ber dem avslutte streiken – for elevenes skyld.

Å skyve elevene foran seg på denne måten i en arbeidskonflikt er både usmakelig og umusikalsk. Begge partene kan ha en god sak. Men ingen kommer godt ut av denne ordkrigen.

Akkurat nå er det viktigst at streiken avblåses. Og det skjer ikke om partene ikke engang er villig til å møtes til samtaler. Slik kan det rett og slett ikke fortsette.