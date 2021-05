Kommentar

Skottland valgte selvstendighetspartiene

Av Yngve Kvistad

FØRSTEMINISTER: Nicola Sturgeons nasjonalistparti SNP fikk ikke majoritet alene, men blir klart største parti og får absolutt flertall sammen med De grønne i det skotske parlamentet. Foto: REUTERS

Med Nicola Sturgeons seier i det skotske parlamentsvalget er ikke spørsmålet lenger om det blir en ny folkeavstemning for eller mot selvstendighet. Men når.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Statsminister Boris Johnson avviser problemstillingen blankt. Samtidig vet han at fornektelse er en dårlig strategi.

Ifølge britiske observatører vurderer Boris å ta ut medvind-effekten av torsdagens overveldende Tory-seier i folkerike England, og skrive ut nyvalg.

Han kan simpelthen be velgerne om fornyet tillit på et program som konkret forutsetter Storbritannias udelte eksistens.

Hvis antallet konservative representanter i underhuset går opp, slik meningsmålingene indikerer, og det skotske nasjonalistpartiet SNPs parlamentsgruppe i Westminster blir mindre, kan han påberope seg et nyere mandat enn Sturgeon og med det ta luven av hennes krav om ny folkeavstemning.

For noe må Boris Johnson gjøre. Eller så revner den britiske unionen på hans vakt.

Resultatene etter lokalvalgene torsdag og det sensasjonelle suppleringsvalget som sprengte et nytt blått hull i venstresidens såkalte «røde vegg» i nordøst England, viser et splittet rike.

Boris Johnson konsoliderer sin solide stilling i brexit-land, men svekkes tilsvarende utenfor.

En knusende og symboltung seier over Labour i arbeiderpartiets gamle bastion Hartlepool til tross, valget har skjerpet motsetningene som truer Storbritannias indre samhold. Som en dramatisk studie fra universitetet i Cambridge nylig viste, knaker unionen i sammenføyningene.

Den betente situasjonen i Skottland har med dette valgresultatet gått fra vond til verre, sett fra Downing Street.

Nasjonalistpartiet SNP oppnådde ikke majoritet alene, men blir suverent størst i det skotske parlamentet med over dobbelt så mange mandater som De konservative. Sammen med De grønne har uavhengighetsbevegelsen full kontroll i Skottlands nasjonalforsamling, Holyrood.

Førsteminister Nicola Sturgeons autoritet er dermed betydelig styrket, faktisk og formelt. Selv om hun i påfallende grad tonet ned spørsmålet om løsrivelse etter hver som valgdagen nærmet seg, er Skottland like fullt en verkebyll for Boris.

For enten må statsministeren bite i seg alt nedlatende han har sagt om skotsk selvstyre; trekke tilbake at det har vært «en ulykke», som han kalte det, og deretter fremføre en oppriktig unnskyldning overfor Nicola Sturgeon personlig.

Eller så får han stikke hull på byllen, ta oppgjøret med Skottland i domstolene og gjøre det tydelig at unionen er et tvangsanliggende – og se hva det skotske folk sier til det.

I så måte har Boris både litteratur og krøniker som beskriver hvordan skotter opptrer når de føler seg undertrykket av England.

«Det skotske problem», som Downing Street med uheldige historiske konnotasjoner har kalt Nicola Sturgeon og hennes uavhengighetsbevegelse, har vokst seg større i Boris Johnsons regjeringstid enn under foregående statsministere.

Mest på grunn av brexit, som Skottland omtrent kollektivt stemte mot. Men også fordi han forsøker å bygge ned Holyrood, det skotske parlamentet, og redusere de folkevalgtes myndighet til å skrive ut lover og disponere egne penger.

En forverrende faktor synes å være at Johnson ikke forstår hvordan unionen er skrudd sammen, slik rapporten fra statsviterne ved Cambridge impliserer, eller at han simpelthen ikke bryr seg om det. At han gir så tydelig uttrykk for sin personlige forakt for SNP og Sturgeon har heller ikke vært noe konstruktivt bidrag til samarbeidet mellom London og Edinburgh.

Hele SNPs eksistens er tuftet på selvstyre – i en eller annen form. Men heller ikke SNPs velgere er enige med seg selv om det nødvendigvis må innebærer full separasjon.

En årsak til at Nicola Sturgeon i det siste har tonet ned dette ene, tilsynelatende eksistensielle spørsmålet, er at meningsmålinger (og valgresultatet) indikerer at løsrivelse ikke har hovedprioritet akkurat nå. Uavhengighet fra Storbritannia, rettere sagt England, kan finne sted på flere måter.

Tidligere britiske regjeringer har siden 1990-tallet beredt grunnen for en hybridløsning med økende grad av skotsk autonomi innenfor en føderal ramme. Både Tony Blair og David Cameron var innstilt på å innrømme selvstyremyndighetene så mye armslag at skottene for alle praktiske formål opplevde at Skottland som nasjon, med alle sine særegenheter, ble verdsatt og respektert i unionen.

Å legge til rette for ivaretakelse av nasjonal identitet i Skottland, Wales og Nord-Irland ville ifølge denne doktrinen forsterke båndene mellom landene som i sum utgjør Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland.

Men så brakte brexit Boris Johnson til makten, og selv om det alene ikke burde endre forutsetningene for videre utvikling av nasjonalt selvstyre, har det likevel ført til ny polarisering mellom Skottland, Wales og Nord-Irland på den ene siden, og sentralmakten i London på den andre.

Når det er sagt: Johnsons angrep på Holyroods myndighet henger åpenbart sammen med britenes uttreden av EU, fordi Sturgeon har sagt at et uavhengig Skottland vil søke selvstendig medlemskap i Europaunionen. Hun har også meldt inn muligheten for en assosiert tilknytning, etter norsk EØS-modell.

EUs positive respons på førsteministerens frieri har fyrt opp Boris Johnson ytterligere, noe som antakelig også var en kalkulert «takk-for-sist»-hilsen fra Brussel.

Johnsons sterke reaksjon er et uttrykk for flere ting, rimeligvis, men skyldes nok også at han har sett skotsk EU-medlemskap som helt urealistisk. Simpelthen fordi flere av EUs tyngste medlemsstater har en velutviklet allergi mot nasjonalister og separatisme.

Et eksempel som ofte nevnes, er katalanernes kamp for løsrivelse fra Spania, og hva som skjedde da Catalonias parlament i 2017 erklærte ensidig selvstendighet. Da fikk Spanias regjering fullmakt av senatet til å sette regionens selvstyre til side. Separatistenes politiske lederskap ble dømt satt i fengsel. Hvorfor skulle ikke rebelske skotter kunne forvente det samme?

For det første fordi Catalonias situasjon og Skottlands tilfelle ikke kan sammenlignes.

I likhet med den norske grunnloven, slår den spanske fast at riket er helt og udelelig. Artikkel 2 slår sågar fast at den «anerkjenner og garanterer retten til autonomi for de nasjonaliteter og regioner som [Spania] består av og solidariteten mellom disse».

Storbritannia, derimot, har ingen skreven grunnlov, men en konstitusjon basert på sedvane, samt en unionstraktat mellom frivillige nasjoner. Skotske separatister unnlater sjelden å trekke frem det poenget i parlamentsunionen av 1707 – selv om konstitusjonsekspertene mener at graden av frivillighet er et tolkningsspørsmål.

For det andre fordi Nicola Sturgeon neppe vil iverksette en ikke-legitim løsrivelsesprosess.

Hennes strategi er tvert imot internasjonal støtte. Ved å få et moralsk overtak på Boris Johnson, slik at han ikke kan nekte Skottland en ny folkeavstemning om uavhengighet – eller følge utfallet – dersom det skulle være folkets uttrykte ønske.

Å respektere folkeviljen var hans hovedbudskap i brexit-kampen. Skottene husker såpass.