To tanker om Hamsun

For å sitere Edvard Brandes: «Hamsun var et forferdelig menneske!»

WIDAR FOSSUM, teaterviter

Knut Hamsun gikk omkring i København i 1888-89 og sultet og skrev «Sult». En dag han og journalisten og politikeren Edvard Brandes møttes, inviterte Brandes ham med hjem til mat og drikke. Resultatet ble at Brandes kontaktet bekjente for å få dem til å stille opp for Hamsun.

Edvard Brandes sa: «Knut Hamsun er et forferdelig menneske, men han kommer til å bli en stor forfatter!». Hamsun hadde overfor Brandes bl.a. gitt uttrykk for sin svært negative holdning til jøder, og dette var en vesentlig årsak til at jøden Edvard Brandes deretter nektet å ha noe direkte med Hamsun å gjøre, men han stilte opp i høyeste grad – ikke minst med penger.

Senere reiste Hamsun til Paris. Dit kom også den kjente danske journalisten, forfatteren og regissøren Herman Bang, som kom i kontakt med symbolistene og Aurélien Lugné-Poë på Théâtre de l’Oeuvre. Her hadde Bang stor suksess som regissør. Han fikk høre at det var en kampanje mot ham, og at det var Knut Hamsun som sto bak. Hamsun hadde mange ankepunkter mot Bang, men det var spesielt tre som gikk igjen: At han var jøde – at han var homofil – at han var en stor beundrer av Henrik Ibsen. Kampanjen medførte at han ikke fikk flere regioppgaver.

Det er også grunn til å minne om Dreyfus-saken. Bjørnstjerne Bjørnson engasjerte seg til fordel for Dreyfus og fikk sitt støttebrev til forfatteren Émile Zola satt på forsiden av L’Aurore, og der fordømte den franske regjeringen. Edvard Grieg støttet Dreyfus ved å avlyse en rekke konserter i Frankrike. Knut Hamsun derimot, som da var i Paris, mente at Zola bare ønsket oppmerksomhet rundt seg selv; og at jøden Dreyfus var skyldig. I 1906 ble Dreyfus frikjent for alle anklager og gjeninnsatt i den franske hæren som major, men uten kompensasjon for de tapte årene i fengsel.

I et essay den kjente danske forfatter Johannes V. Jensen skrev om Knut Hamsun, hevder han at Hamsun snublet i sin utvikling som menneske: «En tid lang gav han den som overmenneske i stil med Nietzsches fuleste forfalskere.» Johannes V. Jensen var i sitt tidlige forfatterskap en stor beundrer av Hamsun og var først og fremst påvirket av Knut Hamsun og Heinrich Heine.

Det er ingen tvil om at Hamsun var en stor forfatter. Samtidig mislikte han jøder og andre mennesker som ikke samsvarte med hvordan han personlig mente mennesker skulle være. Blant annet støttet han tyrkernes folkemord mot armenerne tidlig på 1900-tallet, og beklaget at tyrkerne ikke også tok sigøynere og hunere samtidig.

La oss derfor ha to tanker i hodet samtidig: Hamsun var en fantastisk forfatter og han var et forferdelig menneske