Debatt

Helse handler om mye mer enn et tall på vekten

Det er lett å avfeie både «No diet day» og «Fat liberation month» som gode unnskyldninger for tjukke folk til å forbli tjukke, men det handler om mye mer enn et tall på vekten.

CARINA ELISABETH CARLSEN, Master i empowerment og helsefremmende arbeid / fat studies scholar, USA

Jeg har vært besatt av egen vekt. Jeg har veid meg flere ganger om dagen, notert og grått når jeg ikke har sett noen endring. Jeg har sittet med målebånd og målt mage, lår, armer og hofter. Jeg har gått på kurer, veid mat, unngått mat, testet det ene rådet etter det andre - til jeg til slutt ble syk.

Denne måneden er det den internasjonale «Fat liberation month», eller som jeg har valgt å kalle det - Feit frigjøringsmåned. I dag er det også «No diet day», altså verdens slankefrie dag.

Dette er en måned for å sette fokus på økt kunnskap om vekt, fordommer, stigma og negative holdninger mot tjukke mennesker, og farene ved det altoppslukende slankejaget som rammer så altfor mange av oss, uansett kjønn, alder og kroppsfasong.

Og økt kunnskap, kombinert med en solid dose folkeskikk, er virkelig noe vi trenger. Er det en ting vi har sett i det siste er det at når det kommer til corona og vekt er dette tydeligvis to ting du ikke trenger snev av utdanning for å uttale deg om.

Og det med utestemme, selvutnevnt, eventuelt ved god hjelp av statskanalen, ekspertrolle og massiv støtte (looking at you, Harald Eia).

Etter NRK-serien «Eit fett liv» med Ronny Brede Aase har ikke kommentarene latt vente på seg. Det er interessant at folk som ikke har relevant utdanning eller erfaring, kanskje ikke engang erfaring som tjukk, sitter gjemt bak et tastatur og gir helseråd de lærte på barneskolen.

«Tren mer og spis mindre» er som et mantra, og de snakker om vekt som noe utelukkende selvforskyldt, forårsaket av latskap, dumhet, og andre negative personlighetstrekk de åpenbart selv mener de ikke innehar.

Selv når folk som faktisk jobber med fedmeforskning sier det stikk motsatte kan altså kommentarfeltet fortelle at ekspertene tar feil.

Anti-slankedagen ble startet 6.mai, i 1992, av britiske Mary Evans Young. Young hadde anoreksi, og hadde for alvor sett hva slankepresset kan gjøre med et menneske. Det har jeg, og veldig mange andre også både sett og kjent på kroppen.

Fokuset denne dagen er å øke kunnskapen om hvor skadelig slanking kan være, og sette fokus på vektstigmatisering og diskriminering.

Du har kanskje brukt en del penger, og i hvert fall tid og energi på slanking, unngått å spise god mat i sosiale sammenkomster, og kanskje også vært i dårlig humør fordi kroppen din er sulten. Da spør jeg - er det god livskvalitet?

Hadde det vært så enkelt som å «trene mer og spise mindre», gått på en honningkur eller spist kål til alle måltider, hadde slankeindustrien neppe vært den millionindustrien med døgnflue-kurer det er i dag.

Omlag 95-97 % av alle slankekurer mislykkes. Det er altså 3-5 % suksessrate på noe du i utgangspunktet starter med grunnet skam, og som påfører ytterligere skam når du feiler.

Denne skamfølelsen går på helsa løs og kan føre til spiseforstyrrelser og andre psykiske utfordringer.

Er det noen som vet det som er å vite om slanking, så er det vi som er tjukke. Vi har prøvd det aller meste. Men ulike kropper fungerer på ulike måter, og jeg skulle ønske vi kunne snakke om gleden i bevegelse, fremfor hvor mange kalorier en forbrenner, og med det ha et helsefremmende fokus fritt fra skam.

Slankepresset har dessuten lite med helse å gjøre, nettopp fordi den har grobunn i skam, og handler i større grad om et utseendepress. Det sier seg selv at å ikke spise annet enn kål i tre uker ikke er bra for kroppen, eller at en overopptatthet av vektnedgang ikke er særlig bra for hverken den psykiske eller fysiske helsen.

Og når fokuset ligger på det estetiske, og ikke funksjonen er vi allerede på utur.

Det burde ikke være et krav om å være slank for å bli behandlet på en respektfull og hyggelig måte. Men ifølge Harvard Implicit Bias Test i 2019 har holdningene mot tjukke forverret seg med så mye som 40% de siste årene.

Dette er alvorlig, fordi holdningene vi ytrer i samfunnet kan føre til økte helseplager hos andre. Ikke bare er fettskam, eller fat shaming om du vil, skadelig i form av at den som utsettes for dette blir mer innesluttet, fylles med skam, kan bli deprimert og utvikle en spiseforstyrrelse. Og når vi vet det kan en jo spørre seg om de som hele tiden drar helsekortet faktisk bryr seg om andres helse.

Dette preger også resten av samfunnet. Nylig hadde VG en artikkel der Mphil Christina Hansen Edwards, kunne fortelle at tjukke kvinner i snitt tjener 47.000 kroner mindre enn tynne kvinner. Ledere har uttalt at de ikke vil ansette tjukke mennesker, selv om de er aldri så kvalifisert, fordi de mener de er sykere enn andre.

Frykten for å bli tjukk er større enn å miste kroppsdeler, og for mange er tanken på å bli tjukk en skjebne verre enn døden. Det største ønsket til unge jenter er å bli tynnere. Små barn vet at tynn er «bra» og tjukk er «feil». Dersom ikke dette er et symptomer på et sykt samfunn, så vet ikke jeg.

Jeg kan jo avsløre at det å være tjukk i seg selv faktisk ikke er så ille. Jeg har et spennende, morsomt og hyggelig liv og jeg lever nå i harmoni med kroppen min, i motsetning til da jeg besatt telte kalorier og gråt meg i søvn til tanken på eget utseende.

Jeg skulle selvfølgelig ønske jeg slapp å forholde meg til tilrop på gata, sure mailer i innboksen om hvordan jeg ødelegger samfunnet med kroppen min, eller lese oppgulp fra folk som ikke sier noe nytt om dette temaet jeg ikke har hørt før. Det er altså ikke samfunnet jeg har å takke for at jeg har det bedre i dag - den jobben har jeg utelukkende måttet gjøre selv.

Men vi må ikke glemme at vi alle er en del av samfunnet, og vi kan alle gjøre vår del for å spre et mer kroppspositivt samfunn - på alle plan. Det burde ikke være opp til enkeltindividet å ta grep, når samfunnet i seg selv sklir mer og mer ut og skaper disse strukturene. Her må det gjøres noe på høyeste nivå, og jeg er spent på hvilke partier som våger å ta et grep om kroppspress og fetthets i samfunnet.

Jeg oppfordrer til å bruke denne dagen, og resten av mai, til å senke skuldrene, puste med den magen du har og spise en is eller to med god samvittighet. Selvhat og negative fordommer er tillært og kan også avlæres, og helse er så uendelig mye mer enn et tall på vekta.