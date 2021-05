Leder

Høyre-forslag truer Vinmonopolet

GODE RÅD: Det er mange gode grunner til å slå ring om Vinmonopolet. De ansattes fagkunnskap er én av dem. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Et flertall i Høyres programkomite vil at alkohol opptil åtte prosent styrke kan selges i dagligvarebutikker. Da kan Vinmonopolet ryke.

I likhet med svenske Systembolaget og finske Alko drives Vinmonopolet på dispensasjon fra EUs regelverk. Den er begrunnet i folkehelsen og forankret i norsk alkoholpolitikk.

Hvis ordningen skal videreføres, må argumentet fortsatt være at Vinmonopolet er et grunnleggende premiss i en overordnet nasjonal strategi. Å gjøre tilgjengeligheten til sterkere alkohol enn vanlig øl lettere, som ved salg i dagligvarebutikk, er å undergrave selve begrunnelsen for dispensasjonen.

Utspill om vin i butikk har gjerne vært en Unge Høyre-markering som aldri har fått krysse partiets ansvarlighetslinje. Det er derfor urovekkende at Høyres landsmøte blir presentert for et forslag som programkomiteen nødvendigvis må forstå de vidtrekkende konsekvensene av.

Det er mulig at avvikling av Vinmonopolet er en kalkulert følge av forslaget, og at det er det egentlige hovedmålet. I så fall er det veldig korttenkt.

For selv om dogmatisk monopol-allergi skulle være utgangspunktet her, eller at man ikke synes den helsepolitiske begrunnelsen for å regulere alkoholomsetning er et anliggende staten har noe med, så finnes det en rekke gode grunner til å opprettholde Vinmonopolet. Langt de fleste kommer vanlig folk til gode.

Det norske Vinmonopolet er en av verdens største innkjøpere fra Europas vingårder. Det sikrer gode priser og førstevalg av årganger. Som mange nordmenn på tur sikkert har undret seg over, er en hel del dyre italienske, franske og spanske viner dyre i respektive lands butikkhyller også.

På grunn av gode innkjøp, og til tross for solide norske særavgifter, kan Vinmonopolet tilby kvalitetsvarer til priser som ikke nødvendigvis er høyere enn i produksjonslandet. De kan til og med være lavere. Blant annet fordi polet beregner minimal avanse sammenlignet med kommersielle utsalg.

Å handle vin i en lokal butikk på kontinentet kan gi deg ditt livs smaksopplevelse. Du kan også få udrikkelig skvip. Vinmonopolet er en garantist for kvalitet. Polet garanterer dessuten at du kan få kjøpt det samme i Kristiansand som i Kirkenes – til nøyaktig samme pris. I tillegg kan Vinmonopolets skolerte ansatte gi deg faglig begrunnede råd.

Alkoholkonsum bidrar til å påføre individ og samfunn store skader og kostnader. Det er uomtvistet. Derfor er det et mål å begrense skadene, samtidig som at vinmonopolets produkter – legale nytelsesmidler – omsettes på ansvarlig vis.

For ordens skyld kan vi legge til at Høyre-forslaget ikke har støtte fra hverken bransjeorganisasjonen for øl eller Vin- og brennevinleverandørenes forening. Interessant nok kan det heller ikke ha støtte fra partiets helseminister, Bent Høie, som i sitt svar til et nærmest likelydende forslag fra Frp før jul i fjor skriver:

«Å flytte salg av øl over 4,7 volumprosent alkohol fra Vinmonopolet til dagligvarehandelen vil kunne innebære at det kan stilles spørsmål ved om alkoholpolitikken fremdeles er konsistent. […] Forslaget vil kunne undergrave Vinmonopolets rolle som alkoholpolitisk virkemiddel, og være problematisk EØS-rettslig. Jeg vil ikke anbefale Stortinget å vedta forslaget.»