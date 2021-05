Kommentar

Kjipt å være 29 og glede seg til sommerferie

Av Astrid Meland

BAK I KØEN: De mellom 25 til 39 år havner bakerst i køen. Regjeringen går også inn for å gi flest vaksinedoser til spesielt utsatte kommuner. Bildet er Roma, hvor myndighetene nylig lettet på tiltakene. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

For regjeringen prioriterer helt andre enn deg.

Erna Solberg sto der alene da hun i en sen pressekonferanse onsdag skulle fortelle Norge den store nyheten.

Regjeringen vil endre på vaksineringsrekkefølgen. De går inn for å nedprioritere distriktene og gi vaksine til supersprederne først.

Kommuner på Østlandet med mest smitte skal rykke fremover i køen. Sammen med den aldersgruppen med de største bidragene til å holde virusets R-tall oppe.

«To vrange blir ikke en rett», sier noen. Men er du både fra Rælingen og er under 25 år, ligger du altså an til å bli belønnet.

Er du derimot 29 år og kommer fra Trysil, da er det kanskje bedre å bestille sommerferie til Larvik enn Lanzarote i år.

Kanskje. Om dette går. Vi får se.

For et par timer etter at Solberg hadde kunngjort nyheten og ordføreren i Tromsø allerede hadde protestert, ringte departementet VG for å rette på oss. Vi hadde misforstått.

For det er ikke sikkert det blir noe av dette. Erna Solbergs regjering har ikke helt bestemt seg.

De 24 heldige kommunene som får flere vaksinedoser, de kan falle ut av listen eller nye kan komme til. Og alle de kommunene som får færre doser, de kan kanskje få beholde dem om de ikke klarer å få folk på jobb for å vaksinere i juli.

Regjeringen skal få landet dette snart, er beskjeden.

Og neste gang er det kanskje bedre å vente med presentasjonen til etter gruppearbeidet?

Men det er klart det er skummelt å endre rekkefølgen. Noen blir uansett sure.

Nå irriterer regjeringen på seg Distrikts-Norge, landets 20- og 30-åringer, Trygve Slagsvold Vedum, Sunndal, Sandefjord og vel 300 andre kommuner.

KOMMER FØRST: Unge mellom 18 og 24 år skal prioriteres når de over 45 år er ferdigvaksinert. Foto: Terje Pedersen

Det er ekstra følsomt siden regjeringen og EU jobber med vaksinepass, som skal gi immune lov til å reise i Europa.

Alt fra 26. juni er det meningen EU skal åpne for reiser.

Detaljene er ikke klare ennå. Men dette er vanskeligere for regjeringen enn en latterkrampe fra Stange.

Ikke fordi regjeringen ikke har ekspertene med seg. Tvert om. Det virker svært godt faglig begrunnet å gi flest vaksiner til smittens kjerneområder og til den aldersgruppen som er mest mobil.

Vi vet at det er vanskeligere å holde smitten lav i sentrale strøk, også om alle innbyggerne heter Nakstad til etternavn.

Og det er ikke noe galt med FHIs råd til regjeringen her. De er tydelige. Men Solberg-regjeringen vil lage sin egen vri.

Når Solberg endelig – muligens, kanskje – vil ta denne politiske belastningen, så er det vel noe hun burde gjort for lengst.

Vi har visst en god stund nå at å omprioritere vaksinedoser sparer liv og innleggelser. Og at det er bra for hele landet.

Sist regjeringen avviste å sende enda flere vaksiner til Østlandet, var begrunnelsen at FHI ikke ga dem det rådet.

Det virket tynt den gangen. Og siden er det blitt skrantent. For beregningene til FHI fra i vinter, er blitt forsterket av at flere eksperter sa det samme.

Nå som vi er kommet til mai regner FHI seg frem til at en skjevfordeling av vaksinene vil spare bare fire liv.

Det er liv det og. Men det ville vært flere om regjeringen hadde endret kurs tidligere. Og om det i det hele tatt skal bli disse fire, må de få opp farten.

Pandemien er på hell.

Så den turen fra Tynset til Lanzarote er muligens ikke helt utelukket likevel. Regjeringen vet ikke. De vil kanskje høre med ordføreren i Molde.