Miljøpartiets største fiende

Av Tone Sofie Aglen

Foto: Roar Hagen

Bilen ut av byen, bompengebråk, krangel om kjøtt og angrep fra Sylvi Listhaug er gull verdt for MDG. Den store skrekken er å bli gjemt og glemt.

Når MDG møtes til landsmøte i palmehelgen, er sjansen stor for at de tre b’er stjeler oppmerksomheten: Bil, biff og boring. Vi kan også legge til en fjerde: Byparti.

Hvor raskt og hvordan skal kjøttforbruket i Norge halveres? Skal reklame for kjøtt forbys? Selv om intensiteten skulle tyde på noe annet, er de aller fleste enige i målet om å spise og produsere mindre kjøtt. Men en del reagerer på ordbruken til de mest standhaftige veganerne. Andre spiser kjøtt med glede, og er til og med tilbøyelig til å skyte sin egen mat. Men er det noe som skaper følelser, så er det når andre legger seg borti hva du putter på tallerkenen.

Derfor er dette en perfekt sak. Konfliktlinjene er tydeligere, den vekker engasjement og stadig flere av MDGs kjernevelgere er opptatt av å spise grønnere. Selv om godt voksne menn på bygda går i svart bare ved tanken på at noen vil røre biff og bacon, er det uansett en mikroskopisk sjanse for at de ville stemme MDG.

Biffen er den nye bilen, uten at bilen er blitt en mindre eksplosiv sak for partiet. Veibyggingen skal ned. Bompengene og bilavgiftene skal opp. Kun fantasien setter grenser for idérikdommen når det gjelder å begrense bilens plass. Som for eksempel å merke bensinpumpene med advarsel om at «produktet bidrar til farlige klimaendringer».

At bilbruken må ned, er heller ikke omstridt i partiet. Men på bygda kjører selv MDG-ere dieselbil, og liker ikke at bilen demoniseres. De ønsker mer nyanser i både retorikken og politikken. De vil ha et parti som appellerer bredere i hele landet. Ikke bare et byparti.

Det illustrerer også MDGs dilemma. Et skarpere og krassere parti er lite populært blant mange av medlemmene, men er mer mobiliserende for velgerne.

Une Bastholm

For skal MDG vinne valget, må de snakke med utestemme om bil, olje og kjøtt. De må skille seg ut fra de andre partiene. Og de trenger fiender. Derfor er det en gavepakke når Frps Sylvi Listhaug angriper MDGs drømmesamfunn.

Sannsynligvis kan de takke bompengeopprøret for at de gjorde det så bra ved forrige valg. Da ble MDG det åpenbare alternativet med toppkandidatene Lan Marie Berg i Oslo som «eeeeelsker bomringen» og Thor Haakon Bakke i Bergen som rett og slett «klemte en bomring». Selv ikke SV snakker så varmt om bilavgifter fordi de vet at dette også sparker mot folk med dårlig råd som er avhengig av bil.

Hvis vi skrur klokka et drøyt år tilbake, til den gode tiden da vi alle klemte, drakk øl ute og sto sild i tønne, så fremtiden lys ut for Miljøpartiet De Grønne. De lå stabilt over 5-tallet på målingene. Ungdom skulket skolen for å streike for klimaet, og partiet hadde stålkontroll på både klimasaken og unge velgere. Partiet har også makt og mer eller mindre synlige frontfigurer i de største byene hvor de store velgergruppene bor: Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger og Tromsø. Hva kunne gå galt?

Tja. For eksempel at noen var i nærkontakt med flaggermus i Kina, et virus muterte og plutselig var verden snudd på hodet. En skulle kanskje tro at et parti som brenner for naturvern, biologisk mangfold og dyrevelferd skulle ha noe å tjene på en pandemi som kan relateres til menneskelig rovdrift på naturen. Men så komplisert tenker de færreste av oss.

Lan Marie Berg kan i verste fall bli partiets eneste representant på Stortinget.

Klima blir naturlig nok litt mindre viktig når folk blir bekymret for liv, helse og egen arbeidsplass. Men vel så stor betydning har det at MDGs hjertesaker får mindre oppmerksomhet. Folk er mest opptatt av hva som skjer med jobben, hvor mange gjester de kan ha på hytta, når bestefar får vaksinen og hvor lenge vi må ha hjemmeskole.

Oppfyller de drømmen om å endelig komme over sperregrensen, vil partiet kunne sette en helt annen farge på norsk politikk. En større gruppe med flere profiler, som nevnte Lan Marie Berg, Arild Hermstad fra Hordaland, Kriss Rokkan Iversen fra Troms, Ask Ibsen Lindal fra Sør-Trøndelag og et comeback for Rasmus Hansson, vil automatisk gi mer bredde. Partiet må jobbe med flere saksområder og stille i flere debatter.

I MDG har de vært seierssikre lenge, men nå er flere urolige. Partiet måles oftere under sperregrensen.

Da de i høst slo opp en vidåpen låvedør, at de helst vil ha en rødgrønn regjering, gjorde de seg også litt mindre interessante. Noen mener de ga bort et viktig forhandlingskort. Konkurransen om de samme velgerne på venstresiden er sterk. Både SV og Rødt ser ut til å lykkes godt med dyktige partiledere og tydelige profiler.

Samtidig er mange i partiet kraftig provosert over Senterpartiet, som mange omtaler som en slags «venstresidens Frp». Selv om både Sp og MDG kan ha nytte av hverandre som gjensidige fiender, fører det til mer turbulens på rødgrønn side.

I verste fall kan partiet ende uten sin partileder Une Bastholm på Stortinget. Etter at hun byttet fylke til Akershus, er kun Oslos toppkandidat Lan Marie Berg bombesikker på tinget. Det kan gi partiet en helt annen profil enn med den samlende og godt likte, men ikke fullt så spisse, Bastholm.

I fire dager skal partiet diskutere alle tenkelige og utenkelige sider ved klima- og miljø. Kimen til valgseier er neppe nyansene i MDGs miljøpolitikk, men hvilken plass miljøsaken får i valgkampen.