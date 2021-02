Leder

Ernas maktarroganse

Statsminister Erna Solberg bryter med vanlig politisk skikk og bruk, når hun utnevner mange av sine egne statsråder til gode jobber når de forlater politikken. Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

Statsminister Erna Solberg bryter med både tradisjoner og vanlig praksis når hun til stadighet gir kremjobber til sine egne.

Sist ute er dagens forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, som i fjor høst ble utnevnt til ny fiskeridirektør. Av Kongen i statsråd. Altså av regjeringen han selv sitter i. Han er ikke den første i regjeringen Solberg som får tildelt gode jobber av sine nærmeste kolleger.

Daværende fiskeriminister Elisabeth Aspaker ble i 2014 utnevnt til det som den gangen het fylkesmann, i dag statsforvalter, i Troms og Finnmark. Dagens helseminister, Bent Høie, blir statsforvalter i Rogaland når han går ut av politikken. Han ble utnevnt i 2018.

Kong Haakon

Etter at avisen Dag og Tid har satt søkelys på det som har skjedd, har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité begynt å interessere seg for denne saken. Ikke fordi Solberg og hennes folk har brutt noen lover og regler. For det har de ikke. Men det regjeringen her har gjort, ved tre ulike tilfeller, er i strid med det som må kunne kalles en statsskikk gjennom mer enn hundre år:

En regjering skal ikke kunne utnevne statsråder i den sittende regjering til attraktive jobber den dagen de forlater politikken. Det går helt tilbake til 1908. Kong Haakon reagerte sterkt på at datidens regjering gjorde nettopp dette, på vei ut av regjeringskontorene. Stortinget sluttet kort tid senere opp om kongens syn på saken. I alle årene siden har regjeringer respektert denne skikken.

Frank Bakke-Jensen ble utnevnt til ny fiskeridirektør, etter at søknadsfristen gikk ut, og uten at navnet hans ble offentlig før han fikk jobben. Sivilombudsmannen har kritisert dette. Foto: Tore Kristiansen

Frem til nå. Først Aspaker og Høie. Og nå, altså, forsvarsministeren. Det er mye ved utnevnelsen av Bakke-Jensen som skurrer. Han søkte ikke innen søknadsfristen, og navnet hans ble ikke offentliggjort før han fikk jobben, noe Sivilombudsmannen har kritisert. På toppen av det hele har Bakke-Jensen ingen fiskerifaglig bakgrunn, utover på et tidspunkt å ha vært Høyres fiskeripolitiske talsmann på Stortinget.

«Makta har seg»

Det trenger ikke å bety at han ikke er kvalifisert. Vi kjenner ikke til hans øvrige kvalifikasjoner. Og både Aspaker og Høie er flinke folk, som etter alt å dømme er godt skikket til å være statsforvaltere.

Men det er ikke kvalifikasjonene som er problemet. Dette handler om tillit og åpenhet. Om at det skal være ryddighet rundt tilsetting til viktige jobber i det norske samfunnet. Om at det ikke må oppstå mistanke om at «makta har seg», om at de med mest makt, sørger for seg og sine.

Særlig i en tid som dette, med sterke krefter som jobber for å svekke tilliten til demokratiet i hele den vestlige verden, er det avgjørende at våre myndigheter opptrer ryddig. Derfor er det underlig å se hvordan statsminister Erna Solberg hever seg over det som må kunne kalles politisk skikk og bruk. Eller med andre ord: Ren maktarroganse.