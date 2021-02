OPPROP: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil sammen med 64 andre kommuner få mer penger og vaksiner til hardt rammede områder. Foto: Terje Bringedal

Østlandskommuner vil endre vaksinekurs

Osloregionen krever at regjeringen legger om kurs og sørger for mer vaksiner, mer penger og mer grensekontroll for å sikre de mest smitterammede områdene.

STYRET I OSLOREGIONEN (se alle kommunene nederst i saken)

Osloregionen interkommunalt politisk råd er et regionalt samarbeid som består av 65 kommuner inklusiv Oslo. Til sammen har regionen ca. 2,2 millioner innbyggere.

Situasjonen i Osloregionen er blitt ytterligere forverret som følge av oppblomstringen av muterte virusvarianter, noe som har ført til innføring av de strengeste tiltakene under pandemien så langt i store deler av denne regionen. Det er stor usikkerhet om den videre utviklingen i ukene fremover. Vi må konstatere at importsmitte helt siden pandemiens start i fjor vår har gjort det vanskelig å holde kontroll på pandemien.

Nedstengning av samfunnet har også vært mer omfattende og inngripende her enn i resten av landet. Konsekvensen av de strenge smitteverntiltakene er sterk vekst i arbeidsledigheten. Fra januar 2020 til januar 2021 økte antall helt ledige i Osloregionen med 32 000 personer. Dette utgjør 57 prosent av veksten i helt ledige nasjonalt i denne perioden. For mange arbeidstagere og bedrifter kan virkningene bli langvarige. OSL, som er en motor for aktiviteten på Romerike, forventes ikke å være tilbake i normal drift før i 2024.

Vi er svært opptatt av at en treffsikker innretningen på de nasjonale virkemidlene for å møte pandemien. Styret i Osloregionen mener derfor at:

Kompensasjonsordning: Det er behov for ytterligere forsterkning av den generelle kompensasjonsordningene overfor næringslivet i Osloregionen. Stortinget bør forbedre ordningen slik at man også kompenserer for varekost, for bedrifter som må destruere varelagre av mat og drikke, ved krav om nedstengning. Det er foreslått en egen tilskuddsordning som skal støtte næringslivet i kommuner med høyere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet eller hvor næringslivet er nedstengt pga. mutert virus. Bevilgningen på 1 mrd. kroner vil etter vår vurdering ikke være på langt nær nok i forhold til de enorme økonomiske tapene som næringslivet i kommunene med særlig kraftige smitteverntiltak opplever. Ordningen må dessuten bli langt mer treffsikker.

Grensekontroll: For å redusere omfanget av smitte, sykehusinnleggelser og dødsfall, og for gradvis å kunne lette på lokale smitteverntiltak, er det helt avgjørende å begrense hvem som får mulighet til å reise inn i landet. Dette er enda viktigere når vi nå ser at faren for import av nye muterte virusvarianter øker. Strenge innreiseregler må gjelde helt til vi ser slutten på pandemien. Samtidig er det avgjørende at nasjonale myndigheter sikrer grensekommunenes behov for arbeidskraft, blant annet til kritiske helse- og samfunnstjenester.

Vaksinestrategi: For å hindre smittevekst og konsekvenser av dette for hele Norge, ber vi om at vaksinestrategien tar hensyn til hvordan områder med høy befolkningstetthet og mobilitet er særlig sårbare for økning i smitten. I land som er kommet langt i vaksineringen av egen befolkning, som eksempelvis Israel, kommer det nå rapporter om at vaksineringen gir et kraftig fall i smittespredningen. Dette kan være ytterligere en god grunn til å justere vaksinestrategien slik at områder som med høyere smittepress også prioriteres ved fordeling av vaksiner.

«Oslo-regionen har gjennom hele pandemien vært den hardest rammede regionen i Norge. Rundt to av tre smittede og døde med kjent bosted i Norge bodde i Oslo-regionen», skriver de. De skriver videre at situasjonen har blitt forverret på grunn av oppblomstringen av muterte virusvarianter, og at det har ført til innføring av de strengeste tiltakene under pandemien så langt i store deler av denne regionen.

Osloregionen vil understreke behovet for en helthetlig nasjonal strategi for den videre bekjempelsen av pandemien og dens skadevirkninger. For at en slik strategi skal være mest mulig virkningsfull, må den også ta hensyn til hvordan ulike deler av landet rammes.

Både Osloregionen og andre deler av Norge med spesielle forutsetninger må hensyntas i en slik sammenheng.

Dette er viktig for hele landet.

Kommuner:

Oslo kommune

· Aremark kommune

· Asker kommune

· Aurskog-Høland kommune

· Bærum kommune

· Drammen kommune

· Eidsvoll kommune

· Enebakk kommune

· Fredrikstad kommune

· Frogn kommune

· Gjerdrum kommune

· Halden kommune

· Hole kommune

· Hvaler kommune

· Hurdal kommune

· Indre Østfold kommune

· Jevnaker kommune

· Kongsberg kommune

· Krødsherad kommune

· Lier kommune

· Lillestrøm kommune

· Lunner kommune

· Lørenskog kommune

· Marker kommune

· Modum kommune

· Moss kommune

· Nannestad kommune

· Nes kommune

· Nesodden kommune

· Nittedal kommune

· Nordre Follo kommune

· Rakkestad kommune

· Ringerike kommune

· Rollag kommune

· Rælingen kommune

· Råde kommune

· Sarpsborg kommune

· Sigdal kommune

· Skiptvet kommune

· Ullensaker kommune

· Vestby kommune

· Våler kommune

· Øvre Eiker kommune

· Ås kommune

· Eidskog kommune

· Gjøvik kommune

· Gran kommune

· Grue kommune

· Hamar kommune

· Kongsvinger kommune

· Løten kommune

· Nord-Odal kommune

· Nordre Land kommune

· Ringsaker kommune

· Stange kommune

· Søndre Land kommune

· Sør-Odal kommune

· Vestre Toten kommune

· Østre Toten kommune

· Åsnes kommune

· Færder kommune

· Holmestrand kommune

· Horten kommune

· Notodden kommune

· Tinn kommune

Rettelse: Oslo-regionen interkommunalt politisk råd er et regionalt samarbeid som består av 65 kommuner inklusiv Oslo. Etter at denne saken ble publisert, sa flere kommuner at de ikke er enig i hele uttalelsen som rådet har sendt til Stortinget. VG har derfor tatt bort tallet 65 i tittelen på denne kommentaren, og presisert i denne artikkelen at flere kommuner i rådet er uenige. Rettelsen ble gjort 11.02.21 klokken 16.25.