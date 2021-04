Kommentar

En fatal systemsvikt

Av Per Olav Ødegård

fullskjerm neste DØDSFELLE: Slik ser det ut i Ibn al-Khatib sykehuset i Bagdad etter brannen natt til søndag. Brannen skal ha startet i intensivavdelingen på sykehuset.

Irak sliter ikke bare en pandemi som er ute av kontroll. Irak er også rammet av epidemisk korrupsjon og vanstyre.

Minst 82 mennesker er bekreftet døde og langt flere er skadet på Ibn- al-Khatib sykehuset i en fattig bydel i Bagdad. Når en brann får så katastrofale konsekvenser skyldes det at helsevesenet i lang tid er blitt neglisjert og underfinansiert. Advarsler om farlige forhold ved sykehusene er blitt overhørt.

Pasienter og ansatte befant seg i en livsfarlig felle da det oppsto brann. Det var hverken røykvarslere eller sprinkleranlegg på sykehuset. Taket besto av lett brennbart materiale. Covid-19-syke pasienter på intensivavdelingene døde da respiratorene ble koblet fra eller av røykforgiftning. Noen hoppet ut av vinduene.

Når katastrofen var et faktum vil myndighetene vise handlekraft. En helsesjef i Bagdad og et par direktører ved sykehuset er tatt ut av tjeneste. Men dette er et utslag av en fatal systemsvikt. I et land rikt på olje er helsevesenet blitt forsømt i flere tiår. En vesentlig årsak er at landet er blitt ødelagt av invasjoner, krig og indre strid.

Da diktatoren Saddam Hussein styrte Irak var landet rammet av internasjonale sanksjoner. En av de få tingene regimet ønsket å vise tilreisende vestlige journalister var pasienter som ikke fikk medisiner, eller sykehus som manglet utstyr. Regimet la skylden på USA og andre vestlige land.

Etter den amerikanske ledede invasjonen i 2003 fulgte flere år med krig og sekterisk strid. Deretter okkuperte den såkalte islamske stat store landområder i Irak før de ble drevet på retrett. Irak gikk fra diktatur til krig, okkupasjon og blodig maktkamp. Det sivile samfunn ble revet i stykker.

Bare 2,5 prosent av statsbudsjettet går til helsevesenet. Irak er ikke i stand til å gi sine innbyggere et tilfredsstillende helsetilbud. I pandemien er problemet blitt kritisk. Over en million er smittet av covid-19 og over 15 000 er døde. Nå ble sykehuset der alvorlig syke pasienter skulle få hjelp i stedet en dødsfelle.

Iraks president Barham Salih sier katastrofen i Bagdad er “et resultat av en akkumulert ødeleggelse av statsinstitusjonene på grunn av korrupsjon og dårlig ledelse”. Det er nok en presis beskrivelse på tilstanden. Og når statens grunnleggende tjenester bryter sammen mister borgerne også den siste rest av tillit til myndighetene.