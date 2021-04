Leder

Siste sjanse

UTEN USA: Landene som har underskrevet atomavtalen med Iran deltar på samtalene i Wien. Trump tok USA ut av avtalen, men nå vurderer Biden å gå inn igjen. Foto: EU DELEGATION VIENNA / HANDOUT / EU DELEGATION VIENNA

Samtalene om Irans atomprogram fortsetter i Wien, til tross for sabotasje mot et iransk atomprogram og iranske avtalebrudd. I stedet for å vrake atomavtalen bør den forsterkes og forlenges.

Avtalen mellom Iran på den ene side og USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og et samlet EU ble inngått i 2015 etter krevende og langvarige forhandlinger. For en sjelden gang klarte stormaktene å stå sammen mot det de oppfattet som en stor og økende trussel. Det var en berettiget uro over at Iran i det skjulte planla å utvikle atomvåpen, selv om regimet i Teheran benektet dette.

Hvis Iran ble en atomvåpenmakt ville det utløse et våpenkappløp. Iranske atomvåpen ville utgjøre en stor fare for internasjonal fred og sikkerhet, og dramatisk forverre situasjonen i en urolig region. Avtalen i 2015 satte klare begrensninger for Irans atomprogram og sikret full tilgang for inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Som en motytelse fikk Iran lettelser i de internasjonale sanksjonene mot landet.

Iran oppfylt sin del av avtalen inntil president Donald Trump i 2018 erklærte at USA meldte seg ut. Trump innførte det han kalte maksimalt press mot Iran. En rekke nye sanksjoner skulle tvinge Teheran i kne og få de til å undertegne en avtale som Trump kunne godta. Det skjedde ikke. I stedet har Iran brukt USAs exit som påskudd for å bryte avtalen, ved å anrike og lagre langt mer uran enn tillatt. At Trump vraket avtalen har utelukkende fått negative konsekvenser.

President Joe Biden har signalisert at USA igjen kan tre inn i avtalen, på visse vilkår. Samtaler om å redde atomavtalen pågår i disse dager, med europeere som budbringere mellom Iran og USA. Det er mange som ønsker at de ikke skal lykkes. I Iran er det hardlinere som avviser enhver avtale med USA. I Trumps parti er mange minst like kritisk til en amerikansk gjeninntreden. Israels statsminister Benjamin Netanyahu er også en sterk motstander av avtalen.

OMSTRIDT ANLEGG: Sabotasje skal ha forårsaket at strømforsyningen ved brutt ved det kjernefysiske anlegget i Natanz. Iran anklager Israel. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

De siste ukene har det blitt utført flere angrep mot både israelsk-eide og iranske skip i regionen. Israel og Iran beskylder hverandre. Sist helg ble det iranske atomanlegget i Natanz utsatt for sabotasje. Israel blir anklaget, men vil ikke bekrefte at de står bak. Som svar har Iran sagt at de vil øke anrikingen av uran opp til 60 prosent.

En forlenget og forsterket internasjonal avtale er den beste måten å sikre at Iran ikke er i stand til å utvikle atomvåpen. Iran befinner seg i en dyp økonomisk krise og iranerne trenger lettelser i sanksjonene. Verdenssamfunnet trenger en avtale som legger strenge begrensninger på Irans atomprogram, inkludert internasjonale inspeksjoner uten begrensninger.