Vaksineangsten i innvandrermiljøene

Av Shazia Majid

MÅ OVERBEVISES: Mange med innvandrerbakgrunn blir i disse dager kalt inn til vaksinering i Oslo. Helsepersonell opplever at flere er usikre og engstelige. Foto: Helge Mikalsen

Muslimenes fastemåned ramadan er her. Mange bekymrer seg for en eventuell økt smittespredning under høytiden. Jeg er like bekymret for vaksineangsten.

Muslimenes helligste måned startet denne uken. Det betyr at mer eller mindre alle friske voksne muslimer faster fra soloppgang til solnedgang. I Norge betyr det at man avstår fra all mat og drikke mellom cirka fire om morgenen til ni på kvelden.

For enkelte vil en vaksine inngå i listen over ting de skal unngå under fasten.

Det har en forklaring, og den er ikke nødvendigvis religiøst begrunnet. For imam etter imam, både i Norge og internasjonalt har gått ut og sagt at det teologisk sett er tillatt, ja snarere anbefalt å la seg vaksinere, selv når man faster.

Islamsk Råd Norge og alle de ledende norske moskeene har vært beundringsverdig tydelige og tidlig ute med å avklare saken. Og det er Oslo kommune sjeleglad for.

Ingen normal ramadan

Insisteringen enkelte muslimer kan ha på å vente med vaksinen handler altså ikke om teologi, det handler om tradisjoner og de sterke følelsene knyttet til en elsket høytid. Når fasten først skal gjennomføres, skal det gjøres «ordentlig» og etter alle regler og ikke minst sedvaner. «Slik har vi alltid gjort det».

For innvandrerbefolkningen handler det gjerne om å gjenoppleve sin barndom og ungdom – det som minner deg om opprinnelseslandet og folket og luktene og inntrykkene du forlot. Men som aldri forlater deg.

Men i år som i fjor har pandemien fratatt oss så mye av det som er hjertet i både juletiden og ramadan-måneden. Nemlig å samle sine nære og kjære rundt et stort middagsbord fullstappet med mat og mennesker. Det kunne vi ikke gjøre i fjor. Det kan vi i alle fall ikke gjøre i år.

Følger tiltakene

I Oslo hvor de fleste norske muslimene bor, er det ikke tillatt med besøk av flere enn to gjester. Både Oslo kommune, innvandrerorganisasjoner og moskeer har terpet inn det budskapet på alle mulige vis.

Jeg mistenker at Raymond Johansen vil holde på gjeste-forbudet ut ramadan, altså til midten av mai. Det tror jeg skal gå fint.

Noen sporadiske brudd på smitteverntiltak kan forekomme i de muslimske miljøene, men slik påsken gikk forholdsvis rolig for seg, vil også ramadan etter alt å dømme foregå uten de store skandalene.

En ny bekymring

Min bekymring er ikke så mye om folk klarer å holde smittevernreglene. Det tror jeg de fleste klarer. Min bekymring er om det er flere som nå kommer til å takke nei til coronavaksinen fordi de faster.

En enda større bekymring er en generell coronavaksine-angst blant enkelte nordmenn med etnisk minoritetsbakgrunn. Og som vi kan se mer av fremover.

Ute i bydelene har jeg allerede før ramadan hørt at vaksineringssentrene i innvandrertette bydeler i Oslo sliter med å få alle til å takke ja til coronavaksinen. Det er mye angst. Altså ikke skepsis, men angst blant enkelte med innvandrerbakgrunn. Og dette begynner å vise seg først nå.

Inntil nylig er det de aller eldste I hovedstaden som er blitt vaksinert. De siste par ukene har turen kommet til de som er 65 år og yngre. Det er her de fleste med innvandrerbakgrunn befinner seg.

Coronasmitte i innvandrertette bydeler * Det var 1 743 smittede per 100 000 innbyggere på Stovner 23. mars. Det er toppnotering siden pandemien startet. 12 april var tallet nær halvert til 907 smittede per 100 000. * Det var 1 322 smittede per 100 000 innbyggere i Grorud 23. mars. 12 april var tallet mer enn halvert til 608 smittede per 100 000 innbyggere. * Alna, Bjerke og Søndre Nordstrand er de andre bydelene som har hatt vedvarende høy smitte, sammenlignet med andre bydeler i hovedstaden. * På Søndre Nordstrand har nedgangen i smitten vært beskjeden sammenlignet med for eksempel Stovner og Grorud. En topp i pandemien ble notert 26. mars. 12 april er antall smittede per 100 000 redusert med 7,3 prosent. * I Oslo er smitten fortsatt høyest i disse bydelene. Lavest smitte har det vært i bydeler vest i byen. 12. april var smitten lavest i bydel Vestre Aker (177 per 100 000) og Nordstrand (220 per 100 000). Kilde: Tall innhentet fra Oslo kommune Vis mer

Usikre og engstelige

«Når vi ringer rundt og innkaller til vaksinering opplever vi en klar skille. Mange med innvandrerbakgrunn er usikre og veldig engstelige. Vi tror det skyldes mangelfull og motstridende informasjon. Det handler om språk, vi må ofte bruk tolk når vi ringer», får jeg vite av en som er sentralt plassert i utrulling av vaksineringen i en av de mest innvandrertette bydelene. Dette får jeg også bekreftet fra andre slike bydeler i byen.

I Norge er det for tidlig å si hvordan folk med innvandrerbakgrunn forholder seg til coronavaksinen.

Men i Storbritannia har dette blitt et alvorlig problem. Nye tall viser at 44 prosent av hvite briter i London har tatt vaksinen, mens bare 22 prosent av de med etnisk minoritetsbakgrunn har gjort det samme.

En studie publisert i tidsskriftet British Medical Journal bekrefter den urovekkende tendensen. Det er gjennomgående lavere vaksinasjonsgrad blant briter med etnisk minoritetsbakgrunn. Også blant helsearbeidere. Vaksineskepsisen er målt til å være høyest blant briter med afrikansk bakgrunn, pakistanere og bangladeshere.

Kan overbevises

Det oppløftende er at engstelige innvandrere ikke er som tradisjonelle vaksineskeptikere. Sistnevnte kan ikke overbevises. Det kan de førstnevnte. Deres angst og ambivalens skyldes i stor grad dårlig språkforståelse og mangelfull informasjon fra helsemyndighetene.

Oslo kommune kom skikkelig dårlig ut fra startgropen med informasjon til egen innvandrerbefolkning da pandemien startet. Nå gjøres det en enorm innsats for å ivareta gruppen.

Neste skritt bør være å gjøre alt for å berolige og informere alle om hvilken vaksiner som tilbys og hvorfor, og at den fint kan tas mens man faster. Vaksinesentre og innkallere må forberedes, tolker må settes inn der det er behov og det må vises tålmodighet med dem som sliter med å forstå og gjøre seg forstått.

Innvandrerbefolkning avgjørende

Jeg tror ikke vi får engelske tilstander i Oslo. Til det er tilliten mellom borgere og myndighetene for stor. Det som uroer, er mangel på vaksiner og den kirurgiske presisjonen som dermed kreves for å demme opp om viruset her hjemme. Det trenger ikke britene å tenke på.

For Oslo vil innvandrerbefolkningen enda en gang bli avgjørende.

Så langt har de vist at de klarer å demme opp om den tredje bølgen. Ingen andre steder i byen har smitten gått så kraftig ned som på Stovner og Grorud siden toppen 23. mars*.

Det forteller meg at når folk vet bedre, tar de bedre beslutninger. Så da er det bare å brette opp ermene!

