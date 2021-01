Leder

Konge av vår tid

Kongeparet fotografert sammen i 2018. Foto: Heiko Junge / NTB

Det er i dag 30 år siden kong Olav gikk bort. Like lenge har hans sønn, Harald, vært Norges konge.

Med tilnavnet «Folkekongen» regjerte den umåtelig populære Olav V landet i 33 år. 54 år gammel overtok han kongsgjerningen etter sin far, Haakon VII, slik også kronprins Harald gikk i sitt 54. år da plikten ubønnhørlig kallet.

I 1991 var det fortsatt mange som undret hvordan Harald skulle kunne fylle skoene til den dypt respekterte majesteten, som endatil hadde vært Norges forsvarssjef og ledet landet i krig mot en overmektig okkupant. Mer enn noen kjente kong Harald selv på denne følelsen, har han erkjent, og tidlig visste han at hans vei og væremåte måtte bli en annen.

I dag kan vi trygt slå fast at valgene Harald V har tatt for å bli hele folkets konge, slik hans far og farfar så ettertrykkelig ble, har vært gode og riktige. Hver epoke fordrer sine mennesker, og hver periode stiller sine krav til sitt lederskap. De historiske regenter var konger av Guds nåde. Harald er konge av vår tid.

Kongen på besøk på Råde ungdomsskole i 2015. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Han har fylt de sko og uniformer vi har forventet. Men mest av alt har hans menneskeliggjøring av rollen gitt monarkiet en moderne legitimitet: Med klokskap har han oppfylt hensynet til det opphøyde i funksjonen. Med integritet har han ivaretatt det folkelige og inkluderende i selve gjerningen. Kong Harald er en høyt elsket monark.

Å holde seg med kongehus kan være en utfordring. Også i Europas nære historie finnes det eksempler på at blått blod ikke er noen forsikring mot hverken dårlig vurderingsevne, eller dårskap, for den del. En styreform som forutsetter arvelig makt og fyrstelige privilegier forutsetter også at menneskene som er gitt å forvalte det hele har selvinnsikt og modenhet nok til å forstå ansvaret.

Når det norske monarkiet står så fjellstøtt som det gjør, skyldes nettopp det at denne forståelsen utgjør selve fundamentet i vårt kongepars tolkning av sitt virke. For det skal sies: Kong Harald er ikke alene om dette. Støtten han har hatt fra dronning Sonja i alle år kan ikke overvurderes.

Som kongepar gjennom tre tiår har ingen av dem noensinne bidratt til å skape et inntrykk av at det er det norske samfunnet som må etterkomme deres forlangende. De hardtarbeidende majestetene har stått på pinne for landet hver uke og hver måned, året rundt, i samfulle 30 år. Plikten til å tjene har alltid stått i første rekke. Alt for Norge er mer enn et valgspråk. Det er en jobbinstruks. En kontrakt med det norske folk.

Det måtte en pandemi til for å få vår konge og dronning til å redusere reiseaktivitet og representasjon. Finnes det overhodet ektepar på over 80 år som fortsatt holder et tilsvarende arbeids- og aktivitetsnivå som da de gikk inn i yrkeslivet?

Monarki betyr lange linjer. Og selv om vår nåværende majestet bare er den tredje i den moderne kongerekken, et kongehus vi selv har valgt, representerer han kontinuitet og verdighet. Vi kan trenge det i en fragmentert tidsalder som vår.