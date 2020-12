VIS HENSYN: – Din feiring kan sette andre mennesker i fare. Ikke sett dine egne behov foran samfunnets sikkerhet, skriver Lars Vegard Fosser for «25 under 25». Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Ta ansvar - dropp nyttårsfesten!

En ukontrollert nyttårsfeiring er det samme som å vise fingeren til pårørende og helsepersonell.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

LARS VEGARD FOSSER (22), stortingskandidat for Østfold Senterparti

Søndag var en viktig dag i norsk historie. Et håp om bedre tider ble tent da man kunne se at den første coronavaksinen ble satt. Det er gledelig at vi er i gang med vaksineringen, men den hjelper lite for de som drømmer om en normal nyttårsfeiring.

Folkehelseinstituttet sier de ikke vet hvilken effekt vaksinen vil ha på den totale smittesituasjonen. Vi vet ikke i hvor stor grad de vaksinerte vil kunne smitte videre, selv om de ikke skulle få symptomer. Det er viktig å ikke glemme at nesten ingen i befolkningen har fått vaksinen, og at smittespredningspotensialet er høyt.

Så langt har vi drevet en dugnad for å ivareta de svakeste i samfunnet, og det må ikke glemmes selv om 2020 snart er over.

Vi skal ta fatt på et nytt og forhåpentligvis bedre år. Men restriksjonene vil trolig følge oss i flere måneder fremover.

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send mail til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

les også Svein (67) ved Ellingsrudhjemmet fikk vaksinen først i Norge

Det er mange som har høye forventninger for nyttårsfeiringen. Er du en av de som har høye forventninger, og planlegger en heidundrende feiring? Da burde du tenke deg godt om og senke forventningene.

Din feiring kan sette andre mennesker i fare. Du setter dine egne behov foran samfunnets sikkerhet. Det synes jeg er en egoistisk handling som kan bidra mot fellesskapet beste.

Årets nyttårsfeiring blir ikke normal. Selv om det har kommet en vaksine, befinner vi oss i en ekstraordinær situasjon. Forhåpentligvis er dette det eneste året i vårt liv hvor vi feirer nyttårsaften med restriksjoner.

Det er håp om bedre tider, men da må vi følge restriksjonene. Det avhenger av hver enkelt, og hver enkelts vilje og innsats for å holde viruset i sjakk. Hvis vi senker skuldrene nå, kan viruset sette oss ut av spill, igjen. Da må vi leve med restriksjoner lenger enn forventet, og i verste tilfelle kan flere liv gå tapt.

les også Kjendisenes nyttårsønsker: Kropp som Brad Pitt, ta flere lettkledde bilder, Celine Dion-konsert og vaksine!

Det er mange som er flinke til å avgrense sammenkomsten til under ti personer. Det hjelper lite hvis rådet om en meter avstand, eller noe avstand i det hele tatt, er gjemt og glemt.

Flere jeg kjenner snakker om at hele selskapet blir nærkontakter, og derfor gir blanke i avstandsreglene. Til syvende og sist handler det om antall smittende og spredning av viruset. Det er ingen tvil om at avstanden spiller noen rolle, hvis det viser seg at noen i selskapet er smittet.

Mange steder i Norge har pågående smitteutbrudd, deriblant min kommune, Rakkestad. Jeg har bekjente som ser sine nærmeste kjempe en hard kamp mot coronaviruset. Jeg har også bekjente som arbeider med coronapasientene.

les også «25 under 25»: Smittetallene er ikke minoritetenes feil

De ser hvordan viruset herjer i kroppene til folk, og har opplevd at viruset tar liv. Helsepersonell over hele landet har arbeidet hardt og uutholdelig lenge mot viruset, og pårørende har mistet sine nærmeste.

Disse menneskene fortjener at vi viser de respekt og medfølelse. Det gjør vi ved å feire en nyttårsfeiring hvor alle restriksjoner følges.

Jeg har et stort håp og et ønske om en fredfull og kontrollert nyttårsfeiring. En ukontrollert nyttårsfeiring er det samme som å vise fingeren til pårørende og helsepersonell. Det kan også føre til varige konsekvenser for andre i samfunnet. Ingen ønsker at det nye året skal starte med flere nye store smitteutbrudd.