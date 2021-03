Leder

De vondeste tallene

Coronahåndteringen har tatt mye av kapasiteten i helsevesenet. Her Ullevål sykehus. Foto: Gøran Bohlin

Mer enn hver tredje dag velger et ungt menneske i Norge å avslutte livet. Det er behov for mer kunnskap om yngre aldersgruppers psykiske helse.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Tilværelsen kan være tung som ung. Temaet ungdom og mental helse rommer mange forskjellige grader av å slite, og et stort spørsmål er om samfunnet har et godt nok apparat på plass for å hjelpe til.

Dessverre er det kapasitetssvakheter både i en førstelinjetjenesten som helsesykepleiere utgjør, og hos BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk).

Det er helt sikkert store mørketall om hvor mange som sliter, og vi har behov for mer forskning og kompetanse om problemene rundt unge menneskers mentale helsetilstand.

les også Nær tredobling av angst og depresjon: Her er psykiaterens råd

Dessverre har vi årlig mange tilfeller med verst mulig utfall, og selvmordsstatistikken blant unge er deprimerende lesning.

148 mennesker under 30 år tok livet sitt i Norge i 2019, fremgår det av en sterk og innsiktsfull reportasje i A-magasinet. Det er i all hovedsak gutter som velger å avslutte sitt eget liv tidlig.

Et stort spørsmålet er nå hvordan det vonde fjoråret har slått ut på selvmordstallene. Først til sommeren får vi vite hvordan tilværelsen under pandemien har påvirket dette.

Men det vi vet med sikkerhet, er at krafttaket mot viruset har fått konsekvenser for kapasiteten på andre områder av helsetjenesten i perioder. VG har for eksempel avslørt hvordan 234 kommuner satte helsesykepleiere til å løse coronaoppgaver da samfunnet stengte ned.

les også Professor: Gå tur og forebygg disse sykdommene

Problematikken var svært bekymringsfull også før viruset forandret samfunnet, og det er all grunn til å uroe som over hva det siste drøye året kan ha medført av ytterligere skadevirkning.

Hvis livet virkelig blir vanskelig for unge mennesker, kan en lang ventetid for å få hjelp gjøre vondt betydelig verre. Her er tiden det tar å få hjelp varierende ut fra hvor i landet du bor, men det kan dreie seg om mange uker før det er mulig å få hjelp når det er mistanke om et ungt menneske har fra moderat til alvorlig depresjon.

Ventingen kan være dypt problematisk også for personer i den mindre alvorlige enden av skalaen, men kan bli kritisk for dem som kan havne i fare for ikke å ville leve mer.

les også Sykdommene som rammer kvinner mest

A-magasinets undersøkelse viser at nær 60 prosent hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet like før selvmordet, mens halvparten hadde fortalt om selvmordstankene. Det betyr jo at det samtidig er mange unges problemer som ikke var fanget opp av systemet på dette tidspunktet.

På et vondt og vanskelig felt er det ofte flere spørsmål enn svar, og det er ikke noen enkelt fasit for hvordan den mentale folkehelsen skal bedres blant de unge.

Men i Norge i dag er selvmord den viktigste dødsårsaken helt opp til 50-årsalderen. Det viser med all tydelighet hvor viktig det er å sette mental helse høyere på dagsordenen.