Debatt

Statlig styring er problemet – ikke løsningen

Strenge egenkapitalkrav, kontraproduktive skatter, rentefradrag på sekundærbolig og manglende utbygging knuser boligdrømmen til unge.

HERMAN FÅNE, sentralstyremedlem, Fremskrittspartiets Ungdom

Mandag kunne Eiendom Norge legge frem sykepleierindeksen for første halvår 2020, som viste at det tilnærmet er umulig for unge i etableringsfasen å kjøpe egen bolig sentralt på Østlandet. Venstresiden utnytter situasjonen i boligmarkedet til å foreslå flere skatter og reguleringer. Problemet er at de møter seg selv i døren.

Innføringen av maksimalt lån på fem ganger årsinntekt har blitt en altfor høy terskel for førstegangskjøpere, mens de med høy inntekt nærmest står uberørt. Forslag om økt skatt på sekundærboliger vil ende opp med dyrere leiepriser. Strenge reguleringer og manglende boligutbygging gjør at det skapes et stort gap mellom tilbud og etterspørsel på markedet, slik at prisene skyter i været. Venstresiden tror mer statlig styring i boligmarkedet er løsningen, mens konsekvensene viser at statlig styring er den største hindringen inn i boligmarkedet.

Implementering av mer regulering, mer skatt, mer fradrag og mer statlig styring har ført til at boligmarkedet er gunstig å investere i for eiendomsbaroner, mens det blir stadig vanskeligere for unge, enslige og lavtlønnede å få en fot innenfor. Samtidig som man gir rentefradrag for å eie sekundærbolig, har man en formueskatt som jager både bedrifter og arbeidsplasser ut av landet. At det er blitt mer lønnsomt å investere pengene sine i mur og betong enn i arbeidsplasser, viser hvor feilslått finanspolitikken er.

Så lenge man har et skattesystem som gjør det mer lønnsomt å være bolighai enn bedriftseier, vil man ha en skjevfordeling i boligmarkedet. Derfor er det helt grunnleggende at man fjerner særfordelene ved å investere i død kapital gjennom eiendom, samtidig som man fjerner straffeskatter som formueskatten for å legge til rette for investeringer i arbeidsplasser og verdiskapning i Norge.

For å få flere unge på boligmarkedet må vi gjøre boligmarkedet mer tilgjengelig. Det gjør vi med ekspansiv utbygging og færre kommunale reguleringer. I kombinasjon med å skrote regelen om fem ganger årsinntekt, rentefradrag på sekundærbolig og formueskatten, så vil både boligmarkedet bli lettere å nå for de som sliter mest, samtidig som investeringene flyttes fra død kapital til verdiskapning.

Reguleringer og skatter har allerede skakkjørt boligmarkedet – implementering av flere statlige reguleringer vil kjøre boligmarkedet i grøfta.

Publisert: 14.09.20 kl. 15:53

