Kommentar

Trumps strategi rakner

Av Per Olav Ødegård

VIL VÆRE CHEERLEADER: På en pressekonferanse i Det hvite hus sa president Donald Trump at han ville være nasjonens cheerleader og ikke skape panikk på grunn av coronaviruset. Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Nye avsløringer om Donald Trumps håndtering av pandemien er det siste presidenten trenger i innspurten av valgkampen. Og han rammes av sine egne ord.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Trumps strategi har vært å tegne et bilde av en svak motkandidat, Joe Biden, som er styrt av venstreradikale. Trump vil snakke om lov og orden. Om ødeleggelser og plyndring i amerikanske byer. Om hvilken fare Joe Biden og demokratene utgjør. Men de siste dagene er Trump blitt tvunget til å forsvare seg selv, mot sine egne tidligere uttalelser. Og om kunnskap han ikke delte med sine landsmenn.

les også Bokbombe: Trump sa han visste hvor dødelig coronaviruset var

I 2018 utga journalist og forfatter Bob Woodward boken “Frykt” om Trumps Hvite hus. Tirsdag utkommer oppfølgeren “Raseri”. I arbeidet med det forrige boken avslo Det hvite hus Woodwards forespørsler om å intervjue presidenten. Den nye boken bygger blant annet på 18 samtaler mellom Trump og Woodward.

Utdrag fra boken som allerede er offentliggjort, med lydbånd fra samtalene, setter presidenten i et meget dårlig lys. Trump informerte ikke på et tidlig tidspunkt det amerikanske folk om hva han selv visste om viruset. Han vedgår at han “tonet ned” trusselen, og at han har fortsatt å gjøre det. Han ville ikke skape panikk, sier han.

les også Joe Biden etter bokavsløring: – Han løy for oss i måneder

Den samme strategi forsøkte kinesiske myndigheter innledningsvis etter at et stort antall mennesker ble syke i Wuhan. De hindret innsyn og informasjon i kritiske uker da smitten spredte seg raskt i millionbyen.

Er det noe man har lært av tidligere epidemier er det at rask og korrekt informasjon har avgjørende betydning. Folk må få vite hva myndighetene vet. Kunnskap er nødvendig for å skape forståelse for myndighetenes tiltak. God informasjon er et viktig smitteverntiltak.

les også Støtter Trump etter bokbomben: – Han gjorde sitt beste

28. januar møtte nasjonal sikkerhetsrådgiver Robert O´Brian og viserådgiver Matthew Pottinger presidenten. Ifølge Woodward sa O´Brian at viruset ville bli den største nasjonale sikkerhetstrussel Trump ville stå overfor som president. Pottinger la til at verden sto overfor en helsekrise på linje med spanskesyken i 1918, som tok livet av 50 millioner mennesker i verden.

I en samtale med Woodward 7. februar var Trump tydelig på hvor lett viruset spredde seg gjennom luften, at det var farligere enn en vanlig influensa og at “dette er dødelige greier”.

Det var ikke det samme presidenten fortalte det amerikanske folk. 10. februar sa han at viruset kunne forsvinne “på mirakuløst vis”, når det ble varmere i april. Han sa gjentatte ganger, så sent som 24 februar, at de hadde viruset “under full kontroll”.

les også Faren døde av corona – nå skylder Kristin (39) på Trump

Det er allerede kjent at Trump mottok det første varsel om viruset 3. januar, i den daglige sikkerhetsbriefingen. 18. januar forsøkte helseminister Alex Azar å ta opp virusfaren med presidenten, men han ble kalt en alarmist.

Trumps forsvar i ettertid er at han er en cheerleader for landet: -Jeg elsker dette landet. Jeg ønsker ikke at folk skal være redde.

I møte med en pandemi er det større behov for ledere som gir korrekt informasjon i rett tid, enn en cheerleader som vil skape god stemning. Og frykten meldte seg likevel når smitten spredde seg i USA. Det landet som burde vært bedre rustet enn alle andre til å håndtere en pandemi har i dag flest dødsfall i verden. Covid-19 har så langt tatt over 191 000 amerikanske liv.

Trumps andre forsvarsargument er at han innførte et innreiseforbud fra Kina, som trådte i kraft 2. februar. Men da var allerede smitten i USA. Forbudet omfattet ikke Hongkong og Macao. 27 000 amerikanere reiste hjem de tre første månedene etter forbudet og endel av disse ble ikke testet.

les også Duell om lov og rett

Trump har i ettertid anklaget Kina for spredningen av viruset. Men i slutten av januar roste Trump Kinas president Xi Jinping for deres store innsats mot viruset og sa at USA satte stor pris på deres anstrengelser og innsyn. I februar sa Trump at han hadde snakket med Xi, at kineserne “jobbet veldig, veldig hardt” og at han trodde “dette ville ordne seg fint”.

Snart måtte Trump erklære krig mot den usynlige fienden, men i begynnelsen av april var han svært opptatt av å få gjenåpnet USA. Han anbefalte amerikanerne å bruke ansiktsmaske, men la til: -Du kan velge å bruke den, eller ikke. Jeg velger ikke å gjøre det.

To dager tidligere hadde Trump fortalt Woodward at coronaviruset “er så smittsomt at du ikke vil tro det”. Likevel valgt han å holde massemøte og oppfordre tilhengere til å “frigjøre” delstater styrt av demokrater. Han tok på seg munnbind første gang i juli, men har fortsatt å snakke nedsettende om andre som bruker det.

les også En ledende budbringer av farlige konspirasjonsteorier

Et flertall av amerikanerne sier i meningsmålinger at de er kritiske til hvordan Trump har håndtert pandemien. Nesten syv av ti synes det er pinlig hvor hardt rammet USA er blitt. Og i en oppsiktsvekkende CNN måling fra august sier hele åtte av ti at de er sinte over utviklingen i landet. Halvparten er svært sinte, noe som er langt høyere enn i noen tidligere måling.

Sinnet retter seg nok mot ulikt hold. Og åtte av ti republikanske velgere er tilfreds med Trumps innsats mot viruset. Det er høyst usikkert om noen av disse forandrer oppfatning på grunn av Woodwards avsløringer. Men det som er sikkert er at Trump ikke er tjent med å måtte forsvare seg mot sine egne uttalelser, i stedet for å angripe Joe Biden og demokratene.

Trump er, på godt og vondt, en mester i å sette dagsorden for det politiske ordskifte. Han har ikke klart det de siste dagene. Problemet for Trump er at han ligger etter Joe Biden i meningsmålingene og at han trenger å overbevise usikre og uavhengige velgere. Trump går mot nederlag i november hvis valgkampen skal handle om hva han sa og gjorde i pandemien. Det vet også Joe Biden som vil utnytte oppmerksomheten om Woodwards bok for alt den er verdt.

Publisert: 10.09.20 kl. 15:12