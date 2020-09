Foto: Roar Hagen

Hva ville farmor ha sagt?

Min farmor gikk bort i 1988. Hun opplevde to verdenskriger, at kvinner fikk stemmerett, en månelanding og ikke minst et oljeeventyr som gjorde at de fleste i Norge kunne kjøpe seg alt de ønsket og litt til.

PETTER GULLI, forfatter av «HÅP – En praktisk guide for klimaoptimister» og styremedlem i WWF Verdens naturfond.

Men om jeg hadde fortalt henne at det i 2020 ville være helt vanlig å kjøpe et nytt fat hver gang man skulle steke laks, eller at vi årlig ville kjøpe rundt 100 millioner liter vann på plastflasker, ville hun nektet å tro meg.

Rent sludder, ville farmor sagt. Hun var glad i det ordet. Men det som virkelig ville sjokkert henne, var om hun hadde fått se de enorme mengdene matavfall, plast og metall jeg bærer ut i søpla hver eneste dag. En slik sløsing ville vært umulig å forstå for en som faktisk har opplevd knapphet på ressurser.

Farmor ville trodd hun var kommet til en annen planet – et sted der beboerne svevet i den villfarelse at man bare kunne fortsette å forbruke 60 prosent mer ressurser enn planeten deres klarte å gjenskape. Som om man hadde en drøss planeter i reserve. Derfor ville hun nok også reagert kraftig om hun hadde sett Folkeopplysningen og Debatten på NRK for et par uker siden der temaet nettopp var resirkulering og gjenbruk. Maken til feil fokus, ville farmor har sagt.

For en som føler seg skikkelig flink til å kildesortere, var det lett å føle seg motløs etter å ha sett de nevnte programmene. Man kunne få inntrykk av at det slett ikke er noe poeng at vi sorterer avfallet vårt i det hele tatt. Både fordi systemene som behandler avfallet ikke er bra nok, og at langt nær så mye som vi ønsker å tro blir gjenvunnet til nye materialer.

Det er naturligvis viktig at skarpskodde programledere graver i søppelberget og stiller både politikere og ansvarlige mennesker i avfallsbransjen til veggs på vegne av oss forbrukere. Samtidig er det viktig at man ikke tar fra folk flest håpet og troen på at verden går framover.

De siste årene har det skjedd en voldsom utvikling når det gjelder krav om klima- og miljøtiltak. Ikke minst er det stor fokus på plast. Hele fire av ti sier at de har endret sitt forhold til plastforsøpling etter at plasthvalen dukket opp på en strand på Sotra. Og 18. oktober er det årets TV-aksjon der inntektene går til WWF Verdens naturfond sitt arbeid for å hindre at plastforsøplingen fra Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand havner i havet.

For en som har bodd fire år i Sørøst Asia, og både har sett og tråkket i problemet med egne føtter, vet jeg at dette vil kunne ha en enorm effekt. Alle har ansvar, både vi som kjøper ting vi ikke trenger, de som produserer varer slik at de kan gjenbrukes og resirkuleres og de som lager systemene. Bevisste forbrukere, offensive næringslivsledere og modige politikere presser over hele verden fram en grønnere agenda, og strengere krav til resirkulering. Dette gjør at lovene kommer til å bli strengere og systemene kommer til å bli bedre. Og da ville det være meningsløst om vi skulle slutte å kildesortere her hjemme fordi systemene ennå ikke fungerer optimalt.

Men farmor ville bare ristet på hodet, og spurt hvorfor vi ikke snakker mer om det egentlige problemet: At dette ikke handler om hva vi bærer ut av hjemmene våre, men hva vi bærer inn.

Hvor mye plastemballasje er vi villig til å akseptere? Hvor mye mat skal vi kaste fordi vi ble lokket til å kjøpe for mye? Hvor mye billig dritt som går i stykker og ikke kan repareres, skal vi fylle hjemmene våre med? I dette perspektivet har kildesorteringen en viktig oppdragende effekt. I hvert fall har den det på meg.

Når jeg bærer ut posene med matavfall, plast, metall, glass og restavfall hjemme, så både ser, føler og kjenner jeg på hvilket meningsløst overforbruk av ressurser vi har.

Ren idioti, hører jeg farmor fnyse i bakhodet. Jeg tror ikke det er så vanskelig å redusere sin egen avfallsmengde. Det handler bare om å være litt mer bevisst: Det er kanskje vanskelig å slutte helt å kjøpe flaskevann, men lett å fylle den samme flasken med vann fra springen flerfoldige ganger før du panter den.

Det er kanskje vanskelig aldri å kjøpe kjøtt og fisk pakket i plast, men ganske lett å finne en butikk med en ferskvaredisk som pakker det inn i papir.

Det er kanskje vanskelig aldri å la seg friste av gode tilbud, men lett å tenke seg om to ganger når tilbudene krever at du kjøper langt større volum enn du hadde planlagt.

Det er kanskje umulig aldri å kjøpe nye klær, men ganske lett å velge plagg av god kvalitet som varer lenge, og i tillegg kan repareres. Og det er kanskje vanskelig aldri å ta imot noe som er gratis, men veldig lett å si nei til alskens billig reklamemateriell som uansett bare havner i en skuff eller et skap.

Sunn fornuft, ville farmor ha kalt det. Og det skal man ikke kimse av i 2020 heller.

