ER LÆRER: – Det er lite konstruktivt å skape ytterligere polarisering i samfunnet vårt, som vi ser i så mange andre europeiske land nå, samt på den andre siden av Atlanterhavet, skriver Ingrid Refnin i dag. Foto: PRIVAT

Debatt

Eventyrland, bedre kjent som Stovner VGS

Når du skriver en artikkel om Stovner VGS

Om at du gleder deg like mye som Stordalen til MANDAG

Til å snakke med elevene i kantina

Fordi det er jævlig mye negativt i media

Og du er hvit

Og noen skriver #whitesavior i kommentarfeltet

Og uansett hva du sier videre så har du tapt

Du stotrer: jeg prøvde bare å bygge bro

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

INGRID REFNIN, lærer

I mai skrev jeg en artikkel i Aftenposten om mitt vikariat ved Stovner VGS. I likhet med Alice i Eventyrland fulgte jeg etter kaninen, og så verden på nye måter. Eventyrland er følelsen av at noe er ukjent, skummelt og spennende. Den samme følelsen har jeg hatt både i Bærum og i Nord-Norge. «Fette najs» føles like eksotisk som «shof».

Jeg stikker nå hodet opp av kaninhullet for å møte noen reaksjoner som Stovner «livet min» og stedet mitt fikk.

Document.no skrev en egen versjon av min tekst, som satte “fyr” på kommentarfeltet: Den måtte være skrevet av en ringrev fra Rødt eller av en med Stockholmsyndrom.

Slike utsagn kan ses som en strategi for å skape splid og ikke ta tak i utfordringer. Hvordan fører det til et godt samfunn?

les også TV-anmeldelse «Norsk-ish»: Unge, flerkulturelle lovende

Da Kamzy Gunaratnam delte kronikken min på Instagram, mente aktivister at det var White Saviorism: Læreren burde ikke komme til Stovner med fordommer, bli positivt overrasket og prøve å «redde» elevene.

Men jo større avstand det er mellom elevenes og lærerens erfaringsverden, jo mer må man strekke seg for å forstå hverandre. Hvis noen «ble reddet», så tenker jeg at vi reddet hverandre. Og vi må huske på at vi er programmert til å være skeptiske til det som føles annerledes. Hjernen er som The Matrix; vi ser det vi vil se.

Situasjoner tolkes ut ifra tidligere erfaringer, og ut ifra brillene vi har på oss. Og hva er virkelighet? Det man ser og hører? Med andre ord: hjernen vår tolker signaler fra vårt begrensede sanseapparat.

Dermed er det aldri bare én versjon, eller som katten i Alice i Eventyrland sier: «Jeg er ikke gal, min virkelighet er bare annerledes enn din».

Da jeg fikk valget om å jobbe på Stovner var det en ny og ukjent hverdag. Jeg følte meg som Neo i The Matrix; han kan enten se virkeligheten slik den egentlig er, eller fortsette å leve i uvitenhet.

Det var som om Morpheus gav meg valget: «blue pill or red pill? Etter dette er det ingen vei tilbake. Du tar den blå pillen – historien ender her, du våkner opp i sengen din og tror hva du vil tro. Du tar den røde pillen – blir i Eventyrland, og jeg viser deg hvor dypt kaninhullet går.»

Jeg valgte «den røde pillen»: et bevisst valg om å strekke seg for å se andres perspektiv, stille spørsmål ved egen virkelighet og ikke reagere på autopilot.

les også Sjefpsykolog: Vesentlig flere student-henvendelser – Asheim bekymret

Linje 5, som nå har fått nytt liv i Zeshan Shakar og Don Martins teaterstykke, førte meg til nye erfaringer på Stovner:

En vanlig tirsdag i kantina på Stovner. Ved bordene; en jentegjeng ser på TikTok. I hjørnet; en intens bordtenniskamp. Noen gutter går forbi meg. En av dem tar på seg hetta i det han passerer. «Husk fagsamtale i morgen», sier jeg høyt. Han ser på meg og sier: «Inshallah», før han går etter gutta sine.

Ofte satt jeg i kantina og jobbet både med undervisning og relasjoner. Elev-lærer relasjoner er viktig for å fremme læring og god psykisk helse. Allikevel kan det virke som om dette undervurderes på VGS.

Leder i Norsk Lektorlag er enig i at relasjoner er viktig, men hevder at jeg strakk meg for langt. Personlig har jeg erfart at relasjoner kan være avgjørende for god undervisning. For hva er så enestående ved at noen er engasjert i hvem du er og ivrer etter å forstå deg? Det er grunnlaget for utvikling og for all menneskelig kontakt fra vugge til grav.

Som Marco Elsafadi nylig uttalte: «du kan ikke stille høyere krav enn hva relasjonen tillater».

Jeg husker godt da jeg sa til en av elevene: «Jeg er forbanna. Du kom ikke til fagsamtalen!» En av vennene hans så overrasket ut før eleven min rolig sa: «Hun sier det fordi hun bryr seg.» Som Elsafadi påpeker: «Bygg en allianse. Da kan du stille ungdommen til veggs».

Humor er et stikkord; det å kunne le sammen betyr at man har felles forståelse. I psykologi snakket vi om fordommer og verdier da en gutt utbrøt:

«Alle «norske» er rasister!»

«Er jeg rasist?» spurte jeg.

«Ikke du.»

«Det er som å si at alle muslimer er muslimer fordi de vil ha 72 jomfruer?»

Han lo.

En jente sa: «Jeg har hørt at det er 72 dadler.»

Kimiya Sajjadi og Sevgi Usein i BigEnoughGlobal peker på at minoritetsmiljøene bør diskutere og utvikle sine sannheter. Dette tas også opp i NRK-serien Norsk-ish, som utforsker hva det vil si å stå mellom to kulturer; forventninger fra familien, seg selv og samfunnet.

les også Zeshan Shakar: – Jeg har noe ekstra, noe som «ingen» andre har

I motsetning til Document sine kommentarfelt og de som skriver #Whitesaviorism, er denne typen samtaler og diskusjoner med på å bygge bro.

Samtaler der det er trygt å dele tanker, og som bidrar til refleksjon rundt «oss og dem»-holdninger. Det er lite konstruktivt å skape ytterligere polarisering i samfunnet vårt, som vi ser i så mange andre europeiske land nå, samt på den andre siden av Atlanterhavet.

Fordommer og rasisme er et samfunnsproblem, og som Kamzy understreker: vår største fiende er apatien. Hvis vi ikke finner arenaer der ulike mennesker møtes, vil det for alltid være avisoverskriftene som huskes: mann knivstukket i Oslo – alvorlig skadd.

Det å sette seg inn i andres perspektiver er et valg man tar, og det er noe vi pedagoger bør minne oss selv på, uansett hvor vi jobber. Det handler om å forstå målgruppen vår.

Et eksempel er eleven som gikk forbi meg i kantina og sa: «Inshallah».

I starten tenkte jeg at han var lat og smiskete. Jeg måtte dukke langt ned i «kaninhullet» for å se han slik jeg gjør i dag: som en streetsmart kar med stort hjerte.

Det ble ingen fagsamtale, men argumentasjonen hans fikk meg til å smile: «kan jeg ta den til uka? Da kan jeg lære mer, og er det ikke det som er poenget?»

Svaret mitt var selvsagt: Inshallah.

Aldri slutt å jakte på kaniner.

Publisert: 02.10.20 kl. 10:07

Les også