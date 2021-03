ET LIV UTEN BARN: – Når eldre blir intervjuet, kommer det frem hvor stor betydningen av partner og nære venner faktisk har i alderdommen. Man blir ikke gammel og ensom uten barn, skriver kronikkforfatteren. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad, NTB

Alle må ikke få barn

Da jeg fikk diagnosen infertil følte jeg meg som en feilvare. Men jeg tror ikke lenger på at det er én måte å leve livene våre på som gir oss meningsfulle og gode liv. Vi må ikke nødvendigvis få barn.

CECILIE HOXMARK, biolog, forfatter og podkaster

De fleste av oss ser på det å få barn som en naturlig del av livet. Det forventes at vi skal ønske oss barn og få barn på et tidspunkt. Forventningene og spørsmålene kommer fra alle kanter. Fra foreldre, partner, venner, bekjente og kollegaer. Til og med Erna Solberg forteller oss at vi må få barn for nasjonen Norge.

For de av oss som endte opp uten barn, kan dette presset og fortvilelsen over ikke oppfylte forventninger, føles voldsomt. Vi hadde vært tjent med å tone ned dette kulturelle presset, og heller sett for oss et samfunn hvor det å ikke få barn også blir en naturlig del av livet.

Selv er jeg biolog og ufrivillig barnløs. Jeg forsøkte å få barn naturlig og med assistert befruktning i et tiår. Det tok lang tid før jeg slo meg til ro med at mitt liv ville få et annet innhold enn det jeg hadde sett for meg. Hvorfor dette med å få barn ble så altoppslukende for meg og hvorfor jeg følte meg så utilstrekkelig i livet, gjorde at jeg dykket ned i forskningen på området.

Det jeg fant, gjør at jeg ikke lenger tror på at det er én måte å leve livene våre på som gir oss meningsfulle og gode liv. Vi må ikke nødvendigvis få barn.

Befolkningsundersøkelser forteller at de aller fleste ser for seg at vi finner en partner og får barn, en gang i fremtiden. Normen i samfunnet er å leve sammen som en familie. Det vrimler av bilder av familielykke på sosiale medier. Utsagnet «barn er meningen med livet» lever i beste velgående. Vi har en sterk forestilling om at barn vil gjøre oss lykkelige.

Imidlertid stemmer ikke disse forestillingene med virkeligheten. Vi blir ikke mer tilfredse i livet med barn. Undersøkelser viser at for enkelte går tilfredsheten faktisk ned, fordi det er mer strevsomt og kanskje ikke ble helt slik man hadde sett det for seg.

Mange vil tenke at det å ønske seg barn ligger nedarvet i genene våre. Det å reprodusere seg er viktig for artenes overlevelse, sett fra en biologisk synsvinkel. Utsagn som «jeg visste ikke hva livet var før jeg fikk barn», gjør at vi lett kan tenke at dette er et viktig biologisk behov hos oss. Her strides imidlertid forskerne, men det helles mot at barneønsket er kulturelt betinget, heller en genetikk.

Vi blir påvirket av samfunnet rundt oss og skaper normer vi gjerne følger. Ønsket om å ha sex derimot er en sterk genetisk drivkraft, og da har barna kommet som en følge av det.

Da jeg fikk diagnosen infertil som betyr at du ikke har fått barn etter å ha prøvd naturlig i ett år, følte jeg meg som en feilvare. I tillegg tenkte jeg at forholdet måtte få dette barnet for at vi skulle holde sammen. Legene anbefalte assistert befruktning. Uten å vite hva jeg gikk til startet vi behandlingen.

Påkjenningen med hormoner og negative tester ble for mye for forholdet vårt, og vi endte opp med å gå fra hverandre. En høy pris å betale for en behandling mot noe som ikke kan sees på som sykdom. Forskning viser også at paret ofte sliter med barnløsheten og behandlingen. Det vanskeligste med en slik behandling er å avslutte den, da er det enklere å planlegge for neste forsøk. Hva om det er da du lykkes?

Eggdonasjon ble lovlig i Norge for ett år siden. En bieffekt av dette er at vi får enda et behandlingstilbud som gjør det vanskeligere å endelig lukke døra igjen for videre prøving. Vi aksepterer ikke at noen individer ikke er fertile og vi behandler ufrivillig barnløshet som en sykdom. I tillegg forsøker mange av oss å få barn etter at vi har passert 30 år.

Vi spiller ikke på lag med naturen, og aksepterer heller ikke at fruktbarheten daler med alderen.

Den viktigste faktoren til gode tilfredsstillende liv med god helse er nære relasjoner. I tillegg er det viktig at vi har noe meningsfullt å engasjere oss i. Selvfølgelig kan barn være en viktig kilde til dette, men det er ikke vesentlig. Betydningen av gode nære venner og partner er av større betydning. Når eldre blir intervjuet, barn eller ikke, kommer det frem også her hvor stor betydningen av dette andre nettverket faktisk har i alderdommen.

Man blir ikke gammel og ensom uten barn.

Vi har en svært familiesentrert kultur her i nord. Mange av de sosiale aktivitetene for voksne er sentrert rundt barnas aktiviteter. Det arrangeres fotballcuper og dugnader hvor foreldrene stiller opp. Vår samfunnsstruktur gjør at barnløse kan føle at de mangler sosial tilhørighet.

Barnløshet er fortsatt et tabubelagt tema. Det er knyttet både skam og en følelse av utilstrekkelighet til det å ikke kunne få barn. Den eneste måten å få bukt med det er større åpenhet. Kultur er seigt å endre, men vi kunne sett for oss at vi ville hatt større glede av å løsne opp og tenke oss et fellesskap med mer rom for ulikheter.

Ikke bare med tanke på barnløses inkludering i samfunnet, men en større takhøyde for alle livsformer.

Vi er bedre tjent med at det blir helt naturlig å leve et liv uten barn.